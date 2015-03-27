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CALIFORNIA DEPARTMENT OF WATER WEEK OF 765,000 Aa2/AA/AA+
RESOURCES-POWER SUPPLY REVENUE, 03/30
2015O
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2021-2022
Day of Sale: 04/01
ILLINOIS MUNICIPAL ELECTRIC AGENCY WEEK OF 585,000 A1/A/A+
POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE 03/30
REFUNDINIG
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 03/31
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 500,000 Aa2/AA/AA
CALIFORNIA GENERAL REVENUE BONDS 03/30
2015 SERIES AQ (TAXABLE)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: Maturity: 05/15/2115
Day of Sale: 04/01
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER WEEK OF 447,770 Aa2/AA+/AA+
FINANCE AUTHORITY 03/30
SECOND RESOLUTION WATER AND SEWER
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
REMARK: DUE: 2025-2032 AND 2037-2039
ROP: MONDAY AND INST. TUESDAY
Day of Sale: 03/30
UNIVERSITY OF KANSAS HOSPITAL WEEK OF 260,000 /A+/
AUTHORITY 03/30
REFUNDING REVENUE IMPROVEMENT
BONDS
KUHA SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2045
Day of Sale: 03/31
UNIVERSITY OF CONNECTICUT WEEK OF 250,220 Aa3/AA/AA-
2015 SERIES A 03/30
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 03/31
CITY OF PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA WEEK OF 250,000 A1/A/A+
SERIES 2015A 03/30
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2018-2033
Day of Sale: 03/31
PORTSMOUTH GATEWAY GROUP LLC- WEEK OF 235,000 Baa2/NR/BBB
SERIES 2015 (AMT) 03/30
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2019-2053
Day of Sale: 04/01
CITY OF LUBBOCK, TEXAS WEEK OF 231,420 Aa2/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/30
TAX AND WATERWORKS REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
2 SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 04/01
THE SCHOOL DISTRICT OF DAILY 224,515 Aa3/AA-/
PALM BEACH COUNTY, FLORIDA
SERIES 2015D
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2032
KANSAS DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 200,715 Aa3/AA-/
REVENUE BONDS, SERIES 2015G 03/30
(STATE OF KANSAS, NATIONAL BIO
AND AGRO-DEFENSE FACILITY)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF PHILADELPHIA WEEK OF 180,000 A1/A/A+
WATER AND WASTEWATER REVENUE BONDS, 03/30
SERIES 2015B
ONLINE ROADSHOW
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/31
THE WATER WORKS BOARD OF THE WEEK OF 178,360 Aa2/AA/
CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA 03/30
WATER REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES D2015-A AND REVENUE BONDS
SERIES 2015-B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 03/30
MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH WEEK OF 163,975 Aa1/AA+/AA+
STATE OF ALASKA LEASE REVENUE 03/30
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
(GOOSE CREEK CORRECTIONAL CENTER
PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/01
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 163,250 Baa2/BBB/NR
AGENCY REVENUE BONDS, BOSTON 03/30
MEDICAL CENTER ISSUE SERIES D 2015
(GREEN BONDS)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
LOS ANGELES COUNTY SANITATION WEEK OF 150,000 /A+/AA-
DISTRICTS FINANCING AUTHORITY 03/30
CAPITAL PROJECTS REVENUE BONDS,
2015 SERIES A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/01
NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY WEEK OF 117,000 A1/A/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/30
2015 SERIES A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI WEEK OF 112,985 Aa2/AA/
EBC 03/30
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 03/31
DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 103,280 //
STATE OF NEW YORK 03/30
SCHOOL DISTRICT REVENUE BONDS
FINANCE PROGRAM REVENUE BONDS,
SERIES 2015A B AND C
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2039
REMARK: AGM INSURED (A2/AA)
AA3/NR/AA- (UNDERLYING SERIES (A&C)
NR/A+/AA- (UNDERLYING SERIES B)
Day of Sale: 04/01
UNIVERSITY OF ARIZONA WEEK OF 103,000 Aa2/AA-/
SYSTEM REVENUE AND REVENUE 03/30
REFUNDING BONDS, SERIES 2015 A&B
(TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/31
ARIZONA BOARD OF REGENTS REFUNDING WEEK OF 103,000 Aa3/A+/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 03/30
UNIVERSITY OF ARIZONA PROJECTS
(13MM TAXABLE/90MM TAX EXEMPT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 04/01
WACO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 97,985 Aaa/AAA/
TEXAS 03/30
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
SERIAL: 2015-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 95,970 Aaa/AAA/
MICHIGAN 03/30
GENERAL REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
TERM: 2018
Day of Sale: 03/30
MANATEE COUNTY PUBLIC UTILITIES, WEEK OF 87,075 Aa2//AA+
FLORIDA 03/30
REVENUE REFUNDING IMPROVEMENT BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2039
Day of Sale: 03/31
CITY OF NORFOLK WATER REVENUE & WEEK OF 84,000 Aa2/AA+/AA+
WATER REVENUE REFUNDING, VIRGINIA 03/30
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2020-2038
CITY OF HUNTSVILLE, ALABAMA WEEK OF 77,745 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION WARRANTS AND 03/30
TAXABLE GENERAL OBLIGATION WARRANTS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 04/01
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 74,680 Aaa//AAA
DISTRICT, TEXAS 03/30
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: DUE: 2016-2021 AND 2023-2033
UNDERLYING RATINGS: AA2/AA+
Day of Sale: 03/30
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 69,980 NR/NR/
COMMISSION 03/30
HEALTH CARE FACILITIES FIRST
MORTGAGE REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 04/01
(PENNBYRN AT MARYFIELD)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 04/01
CITY OF NEW BRITAIN WEEK OF 56,000 A2/AA/
TAXABLE GENERAL OBLIGATION 03/30
REFUNDING PENSION BONDS,
2015 SERIES A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2026
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATINGS: BAA1/A
Day of Sale: 03/31
CALIFORNIA SCHOOL FINANCING WEEK OF 55,695 /BB+/
AUTHORITY 03/30
ALLIANCE CHARTER SCHOOL LEASE
REVENUE BONDS, SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 04/01
CITY OF PEARLAND, TEXAS WEEK OF 47,790 Aa2//
PERMANENT IMPROVEMENT REFUNDING 03/30
BONDS, SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 03/31
BOISE-KUNA IRRIGATION DISTRICT WEEK OF 40,930 A3//
ARROWHEAD HYDROELECTRIC REVENUE 03/30
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/02
PHOENIX INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 40,655 //
AUTHORITY, 03/30
EDUCATION FACILITIES REVENUE AND
REVENUE REFUNDING LEGACY BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2045
Day of Sale: 03/31
NARRAGANSETT BAY COMMISSION WEEK OF 39,710 /AA-/
WASTEWATER SYSTEM REFUNDING REVENUE 03/30
BONDS 2015 SERIES A, RHODE ISLAND
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ERIE COUNTY CONVENTION CENTER WEEK OF 36,000 Aa2/AA/
AUTHORITY 03/30
GUARANTEED HOTEL REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2036
REMARK: (STABLE OUTLOOK)
FOREST GROVE CAMPUS, OREGON WEEK OF 35,000 //
IMPROVEMENT REVENUE REFUNDNG BONDS 03/30
PACIFIC UNIVERSITY, SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/01
WASHINGTON AND LEE UNIVERSITY, WEEK OF 34,090 Aa2/AA/
VIRGINIA 03/30
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE
BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040, 2043
Day of Sale: 03/31
RHODE ISLAND CONVENTION CENTER WEEK OF 31,315 //
AUTHORITY, REFUNDING REVENUE BONDS 03/30
2015 SERIES A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HAYS COUNTY, TEXAS WEEK OF 30,000 Aa//
PASS THROUGH TOLL UNLIMITED TAX 03/30
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/30
SCHOOL BOARD OF VOLUSIA COUNTY WEEK OF 29,000 Aa3/A-/
REFUNDING CERTIFICATES OF 03/30
PARTICIPATION
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/01
LOWER MAGNOLIA GREEN COMMUNITY WEEK OF 28,490 NR/NR/
DEVELOPMENT AUTHORITY, VIRGINIA 03/30
SPECIAL ASSESSMENT BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/31
PANAMA-BUENA VISTA UNION SCHOOL WEEK OF 27,750 A3/A-/
DISTRICT, CALIFORNIA 03/30
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
(2006 SCHOOL CONSTRUCT8ION PROJECT)
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/01
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 26,800 NR/NR/BBB
REFUNDING REVENUE BONDS, 03/30
SERIES 2015A (MARQUETTE PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATING (STABLE)
Day of Sale: 03/31
UPPER ARLINGNTON, OHIO WEEK OF 26,025 Aaa/AAA/
VARIOUS PURPOSE LIMITED 03/30
GENERAL OBLIGATION BONDS
CONSISTING OF:
$20,000M - SERIES A
$ 6,025M - SERIES B - REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/01
READING AREA WATER AUTHORITY WEEK OF 25,000 //
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 03/30
WATER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 03/30
MISSOURI HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 21,360 Baa2/BBB+/
FACILITIES AUTHORITY REVENUE 03/30
(MARYVILLE UNIVERSITY OF
ST. LOUIS PROJECT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: ROP: 04/01
Day of Sale: 04/02
SEDONA-OAK JOINT UNIFIED SCHOOL WEEK OF 20,850 Aa2//
DISTRICT NO. 9 OF 03/30
COCONINO & YAVAPAI COUNTIES,
ARIZONA
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2020-2028 TERM: 2015
Day of Sale: 03/31
CITY OF LEWISVILLE, TEXAS WEEK OF 20,080 //
COMBINATION CONTRACT REVENUE AND 03/30
SPECIAL ASSESSMENT REFUNDING BONDS
(CASTLE HILLS PUBLIC IMPROVEMENT
DISTRICT NO. 3
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2029
REMARK: /AA/(/BBB/) AGM INSURED
Day of Sale: 04/01
BRENTWOOD UNION FREE SCHOOL WEEK OF 18,580 Aa2//
DISTRICT 03/30
SUFFOLK COUNTY, NEW YORK
SCHOOL DISTRICT REFUNDING
SERIAL BONDS-2015
MGR: Jefferies LLC, New York
NORTH PENN WATER AUTHORITY WEEK OF 17,985 Aa3//
MONTGOMERY COUNTY,PENNSYLVANIA 03/30
WATER REVENUE BONDS SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 03/31
UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI WEEK OF 16,705 Aa2/AA/
EBC 03/30
TAXABLE REVENUE REFUNDING BONDS
**********TAXABLE**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 03/31
LITTLE EGG HARBOR TOWNSHIP WEEK OF 16,680 /A+/
BOARD OF EDUCATION OCEAN COUNTY 03/30
NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/31
CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 15,290 A2/A/
TAXABLE ECONOMIC AND COMMUNITY 03/30
DEVELOPMENT REVENUE BONDS
SERIES 2015 (CORE CITY FUND)
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
LYNNWOOD PUBLIC FACILITIES DISTRICT WEEK OF 14,625 //
CONVENTION CENTER CENTER REVENUE 03/30
REFUNDING BONDS. SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/01
LANSDALE BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 14,025 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/30
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 03/31
CITY OF LUBBOCK, TEXAS ELECTRIC WEEK OF 13,330 A1/AA-/A+
LIGHT AND POWER SYSTEM REVENUE 03/30
BONDS, SERIESJ 2015
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 04/01
ALEDO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 13,195 /AAA/AAA
TEXAS 03/30 /EXP/EXP
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2033-2035 CABS: 2016-2029
Day of Sale: 03/31
WARWICK VALLEY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 12,585 Aa2//
DISTRICT ORANGE COUNTY, NEW YORK 03/30
SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS
2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/31
CITY OF SOMERTON, ARIZONA WEEK OF 11,430 /A+/
PLEDGED REVENUE & REVENUE 03/30
REFUNDING OBLIGATIONS, SERIES 2015
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 11,005 /A-/
FACILITIES AUTHORITY 03/30
URSINUS COLLEGE REVENUE BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/01
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 11,000 //
DISTRICT NO. 26, TEXAS 03/30
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/30
FLORIDA GOVERNMENTAL UTILITY WEEK OF 10,355 A2//
AUTHORITY 03/30
GOLDEN GATE UTILITY
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2030-2035
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Underlying S&P 'A+' Rating
Day of Sale: 03/31
MID VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA/
LACKAWANNA COUNTY PENNSYLVANIA 03/30
GENERAL OBLIGATION BONDS 2015
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2020-2030
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: /BBB+/
Day of Sale: 04/01
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,755 A3//
DISTRICT #391, TEXAS 03/30
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 03/31
DUNKLIN R-V SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 9,250 /AA+/
JEFFERSON COUNTY, MISSOURI 03/30
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
Day of Sale: 04/01
CITY OF HILLIARD, OHIO WEEK OF 8,925 Aa1//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 03/30
BONDS
VARIOUS PURPOSE, SERIES 2015A
BANK QUALIFIED
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2015-2035
Day of Sale: 04/01
LYNNWOOD PUBLIC FACILITIES DISTRICT WEEK OF 8,715 //
CONV CTR SALES TAX REFUNDING 03/30
REVENUE BONDS. SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/01
WEST RANKIN UTILITY AUTHORITY, WEEK OF 8,705 /AA/
MISSISSIPPI 03/30
REVENUE REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2031
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: /A+/
Day of Sale: 04/01
WESTERN CAROLINA UNIVERSITY, WEEK OF 7,645 /A/
NORTH CAROLINA 03/30
REFUNDING LIMITED OBLIGATIONS BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 04/01
IDAHO HOUSING AND FINANCE WEEK OF 7,080 //
ASSOCIATION 03/30
NON PROFIT FACILITIES REVENUE BONDS
(XAVIER CHARTER SCHOOL INC. PROJECT
CONSISTING OF:
$7,080M SERIES 2015A
$ 300M SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 04/02
LEBANON COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 6,500 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/30
SERIES A OF 2015 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2023
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: /BBB+/
Day of Sale: 03/31
BUFFALO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,200 A2/A/
DISTRICT, TEXAS 03/30
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/30
PALM SPRINGS, CALIFORNIA WEEK OF 6,200 /A/
CITY OF PALM SPRINGS 03/30
LOCAL MEASURE A SALES TAX REVENUE
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/01
SALISBURY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,000 //
LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA 03/30
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES AA OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/31
LAYTONVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,500 /A+/
CALIFORNIA 03/30
ELECTION OF 2014
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/31
UMATALIA SCHOOL DISTRICT NO.6, WEEK OF 5,218 //
OREGON 03/30
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2022
INSURANCE: OREGON SCHOOL BOND GUARANTY AC
Day of Sale: 03/31
MORENO VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,870 //
DISTRICT, CALIFORNIA 03/30
COMMUNITY FACILITIES DIRSTRICT
SPECIAL TAX REVENUE BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/21
TOWNSHIP OF MOORESTONW, NEW JERSEY WEEK OF 4,560 Aa1//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/30
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 03/31
MADISON, BOND & MONTGOMERY COUNTIES WEEK OF 4,000 /A/
ILLINOIS 03/30
HIGHLAND COMMUNITY UNIT SCHOOL
DISTRICT NO. 5, GENERAL OBLIGATION
REFUNDING, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/01
STRONGSVILLE CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,865 //
OHIO 03/30
REFUNDING OF 2005
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 04/01
CITY OF RUSHFORD, MINNESOTA WEEK OF 2,245 //
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT 03/30
CROSSOVER REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2018-2031
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 276 WEEK OF 1,595 Aa2//
MINNETONKA PUBLIC SCHOOLS, 03/30
MINNESOTA
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
ALTERNATIVE FACILITIES BONDS,
SEIRES 2015D
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: (MINNESOTA CREDIT ENHANCEMENT
PROGRAM)
Day of Sale: 03/30
LAYTONVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,000 /A+/
CALIFORNIA 03/30
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/31
LOS ANGELES, CALIFORNIA WEEK OF 370 //
COUNTY OF 03/30
COUNTY IMPROVEMENT DISTRICT #266-1
(CARROLL DRIVE SEWER PROJECT)
LIMITED OBLIGATION IMPROVEMENT BOND
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/01
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Expected volume excluding daily issues: 6,684,938 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)