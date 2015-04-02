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NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY WEEK OF 871,265 A3/BBB+/NR
SERIES 2015A 04/06
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 04/08
DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 690,490 Aa3/AA-/
STATE OF NEW YORK 04/06
NEW YORK UNIVERSITY REVENUE BONDS
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 265,965 Aa3/AA-/
STATE OF NEW YORK 04/06
NEW YORK UNIVERSITY REVENUE BONDS
SERIES 2015B TAXABLE
(CORPORATE CUSIPS)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE WEEK OF 244,000 A1/A/A
STATE OF CALIFORNIA 04/06
LEASE REVENUE AND LEASE REVENUE
REFUNDING BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: Retail Order Period: 04/08
Day of Sale: 04/09
COMMONWEALTH FINANCING AUTHORITY, WEEK OF 196,290 A2/A+/A+
PENNSYLVANIA 04/06
REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
SERIES A (TAX EXEMPT)
SERIES B (TAX-EXEMPT)
SERIES B-2 (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
THE CITY OF JACKSON, TENNESSEE WEEK OF 194,000 A1/A+/
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS 04/06
(JACKSON-MADISON COUNTY GENERAL
HOSPITAL)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/08
CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 174,180 A1/AA+/
MHRBIII 2015A TAXABLE 04/06
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2020-2030
Day of Sale: 04/07
CHAFFEY JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 150,000 Aa2/AA-/
DISTRICT 04/06
ELECTION OF 2012
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/09
LONE STAR COLLEGE, TEXAS WEEK OF 127,935 /AAA/
SYSTEM LIMITED TAX GENERAL 04/06
OBLIGATION BONDS, SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/07
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 125,000 A3/A-/
NEW YORK 04/06
THE NEW SCHOOL REVENUE BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/07
SAN RAMON VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 125,000 Aa1/AA/
DISTRICT, CALIFORNIA 04/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2012, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/09
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 124,205 A2//A
AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 04/06
HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS
(COXHEALTH)
SERIES 2015A
MGR: Jefferies LLC, New York
PHILADELPHIA REDEVELOPMENT WEEK OF 113,000 A2/A+/A-
AUTHORITY, PENNSYLVANIA 04/06
CITY SERVICE AGREEMENT REVENUE
REFUNDING BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/07
LONE STAR COLLEGE, TEXAS WEEK OF 102,360 /AAA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/06
REFUNDING BONDS, SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/07
FREMONT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 100,000 Aa1/AAA/NR
(COUNTY OF SANTA CLARA, STATE OF 04/06
CALIFORNIA)
GENERAL OBLIGATION BONDS
(ELECTION OF 2014), SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
THE UNIVERSITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 99,385 A1/AA-/
GENERAL RECEIPTS BONDS, 04/06
SERIES 2015A
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2032
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 93,155 NR/AAA/AAA
AUTHORITY - SERIES 2015A 04/06
(CITY OF ANAHEIM WATER SYSTEM
PROJECT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2045
REMARK: ROP: 4/8
Day of Sale: 04/09
GLYNN-BRUNSWICK MEMORIAL HOSPITAL WEEK OF 83,020 A2/A-/
AUTHORITY, GEORGIA 04/06
(SOUTHEAST REGIONAL HEALTH SYSTEM)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2019-2034
Day of Sale: 04/07
THE CITY OF TAMPA, FLORIDA WEEK OF 80,000 NR/BBB+/BBB+
REVENUE & REVENUE REFUNDING BONDS, 04/06
SERIES 2015
(THE UNIVERSITY OF TAMPA PROJECT)
MGR: SunTrust Robinson Humphrey Capital Market, Pittsburg
SERIAL: 2016-2045
CITY OF ABILINE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 75,000 Aa2/AA+/
LIMITED TAX CERTIFICATES OF 04/06
OBLIGATION, TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/08
DECATUR TOWNSHIP MULTI-SCHOOL WEEK OF 74,770 /AA+/
BUILDING CORPORATION 04/06
(MARION COUNTY, INDIANA)
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
MORTGAGE MULTIPURPOSE BONDS,
SERIES 2015
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRSGT
MORTGAGE MULTIPURPOSE BONDS,
SERIES 2015
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2015-2029
REMARK: UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 04/08
HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA WEEK OF 67,030 Aa1/AA/AA+
COMMUNICATIONS SERVICES TAX REVENUE 04/06
BONDS, SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/08
ONONDAGA COUNTY RESOURCE RECOVERY WEEK OF 52,965 A2/AA/
AGENCY (ONONDAGA COUNTY, NY) 04/06
REVENUE BONDS, 2015 SERIES
$ 51,865,000* SERIES A TAX-EXEMPT
$ 1,100,000* SERIES B NEW MONEY TAX
MGR: TD Securities (USA) LLC, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Underlying Stable A- S&P Rating
Day of Sale: 04/07
REEDY CREEK IMPROVEMENT DISTRICT WEEK OF 50,000 Aa3/A+/AA-
SERIES 2015A FLORIDA 04/06
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 04/08
DESERT COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 50,000 //
CALIFORNIA 04/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/08
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 49,000 Aaa/AAA/
NEW YORK 04/06
COLUMBIA UNIVERSITY REVENUE BONDS,
SERIES 2015B
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/09
UPPER TRINITY REGIONAL WATER WEEK OF 47,575 A3/A/
DISTRICT, TEXAS 04/06
REGIONAL TREATED WATER SUPPLY
SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2044
Day of Sale: 04/07
COLLEGE STATION INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 46,040 NR/AA/NR
DISTRICT 04/06
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN BRAZOS
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/08
OTSEGO COUNTY CAPITAL RESOURCE WEEK OF 41,000 Baa3/BBB-/
CORPORATION 04/06
HARTWICK COLLEGE
TAX-EXEMPT REVENUE BONDS
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 40,000 Aa3//AA
MULTIPLE PURPOSE BONDS, 04/06
SERIES A & B (AMT); C & D (NON-AMT)
E (TAXABLE)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2019-2045
Day of Sale: 04/08
SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 37,000 Aa1/AAA/
AUTHORITY HOMEOWNERSHIP MORTGAGE 04/06
BONDS 2015 SERIES B TAXABLE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 4/7
Day of Sale: 04/08
FOREST GROVE, OREGON WEEK OF 35,000 //
CAMPUS IMPROVEMENT REVENUE 04/06
REFUNDING PACIFIC UNIVERSITY,
SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/08
SOUTH CAROLINA BUILDING EQUITY WEEK OF 33,800 //
SOONER FOR TOMORROW BEST 04/06
GREENVILLE INSTALL PURCHASE 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 04/08
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA WEEK OF 30,885 Aa3//
SEIRES 2015 MARSHALL CENTER 04/06
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2036
Day of Sale: 04/09
SANTA MARIA-BONITA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 30,000 Aa3/A+/
CALIFORNIA 04/06
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2014, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/08
SCAGO CHEROKEE COUNTY SCHOOL WEEK OF 29,685 //
DISTRICT NO. 1, SOUTH CAROLINA 04/06
INSTALLMENT PURCHASE REFUNDING
REVENUE BONDS, SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 04/09
SHARYLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 29,680 Aa3//AA-
DISTRICT, TEXAS 04/06
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/08
BETHEL, CONNECTICUT WEEK OF 29,330 NR/AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/06
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 04/07
CHESTERFIELD VALLEY TRANSPORTATION WEEK OF 25,240 /A-/
DEVELOPMENT DISTRICT, MISSOURI 04/06
SALES TAX REVENUE BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/09
WEST KERN COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 25,000 /A+/
DISTRICT, CALIFORNIA 04/06
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/09
CAMPBELL UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,000 Aa2/NR/AA+
(SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA) 04/06
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
FLORENCE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,595 A//
NO. 1, ARIZONA 04/06
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 04/08
MADISON COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 21,500 /AA-/
LEWIS & CLARK COMMUNITY COLLEGE 04/06
DISTRICT #536, GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$17,000M - SERIES A
$ 4,OOOM - SERIES B - ALTERNATE
REVENUE SOURCE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/08
MONTGOMERY COUNTY HIGHTER EDUCATION WEEK OF 20,585 //
AND HEALTH AUTHORITY 04/06
REVENUE REFUNDING BONDS
THE HILL SCHOOL PROJECT,
SERIES OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/09
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 20,370 NR/BBB/
EDUCATION REVENUE BONDS, 04/06
SERIES 2015
(ILLINOIS CHARTER SCHOOLS PROJECT-
NOBLE NETWORK OF CHARTER SCHOOLS)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATINGS (STABLE)
Day of Sale: 04/07
CITY OF LEWISVILLE, TEXAS WEEK OF 20,080 /AA/
COMBINATION CONTRACT REVENUE AND 04/06
SPECIAL ASSESSMENT REFUNDING BONDS
(CASTLE HILLS PUBLIC IMPROVEMENT
DISTRICT NO. 3)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2029
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Underlying BBB S&P Rating
Day of Sale: 04/07
MATTITUCK-CUTCHOGUE UNION FREE WEEK OF 18,505 /AA/
SCHOOL DISTRICT, SUFFOLK COUNTY 04/06
NEW YORK $15,940M SERIES A
$2,565M SERIES B SCHOOL DISTRICT
REFUNDING BONDS
MGR: Jefferies LLC, New York
SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 18,000 Aa1/AAA/
AUTHORITY HOMEOWNERSHIP MORTGAGE 04/06
BONDS 2015 SERIES A NON AMT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 4/7
Day of Sale: 04/08
COTTONWOOD OAK CREEK SCHOOL WEEK OF 15,000 A2//
DISTRICT NO. 6, ARIZONA 04/06
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
PROJECT 14, SERIES 2015A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 04/09
OXNARD SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA WEEK OF 13,300 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 04/06
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/07
CITY OF PEORIA, PEORIA COUNTY WEEK OF 13,085 Aa3/AA-/
ILLINOPIS GENERAL OBLIGATION 04/06
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 04/07
TOWNSHIP OF CHERRY HILL WEEK OF 11,540 Aa2//
COUNTY OF CAMDEN, NEW JERSEY 04/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/09
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 10,460 //
AUTHORITY OF THE COUNTY OF PIMA 04/06
CONSISTING OF:
$10,380M EDUCATION REFUNDING BONDS
(NOAH WEBSTER SCHOOLS-MESA PROJECT)
TAX-EXEMPT SERIES 2015A
$ 280M EDUCATION REFUNDING BONDS
(NOAH WEBSTER SCHOOLS-MESA PROJECT)
TAXABLE SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 04/09
MONTANA STATE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 10,000 Aa1/AA/AA+
SERIES 2015 A REFUNDING 04/06
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
SERIAL: 2016-2019
Day of Sale: 04/07
LAKE STEVENS, WASHINGTON WEEK OF 10,000 Aa1//NA
SCHOOL DISTRCT REFUNDING 04/06
BANK QUALIFIED
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
SERIAL: 2015-2023
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
REMARK: Aa3
Day of Sale: 04/07
DALLAS SCHOOL DISTRICT NO. 2, WEEK OF 10,000 //
OREGON 04/06
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2022
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 04/08
CITY OF HOPE, ARKANSAS WEEK OF 10,000 NR/NR/NR
WATER AND ELECTRIC REVENUE BONDS, 04/06
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
TERM: 2035
Day of Sale: 04/07
WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /A/
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 04/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2015 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 04/07
KENNEWICK, WASHINGTON WEEK OF 9,800 /A+/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION AND 04/06
REFUNDING BONDS, SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 04/09
PUTNAM VALLEY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 9,780 NR/UR/
DISTRICT, NEW YORK 04/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 04/08
BILLINGS, MONTANA WEEK OF 9,765 NR/NR/
STORM SEWER REVENUE BONDS 04/06
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 04/08
NORTHERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,760 //
LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES, 04/06
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 04/08
BETHLEHEM CITY LEHIGH & NORTHAMPTON WEEK OF 9,640 /AA/
COUNTIES, PENNSYLVANIA GENERAL 04/06
OBLIGATION BONDS SEIRES A&B 2015
NON BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2024
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/08
JACKSBORO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,225 //
DISTRICT, TEXAS 04/06
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 04/07
LAUREL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,010 Aa1//
MISSISSIPPI 04/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2024
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/07
CANANDAIGUA CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,250 UR/UR/
NEW YORK 04/06
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2036
Day of Sale: 04/07
CITY OF ANDREWS, TEXAS WEEK OF 8,225 //
COMBINATION TAX AND REVENUE 04/06
CERTIFICATES OF OBLIGATION
BANK QUALIFIED
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2032-2045
Day of Sale: 04/08
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 7,780 /BBB/
DISTRICT #49 UNLIMITED TAX 04/06
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/08
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 7,525 NR/AA/
DISTRICT NO 368 (A POLITICAL 04/06
SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS
LOCATD WITHIN HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITETD TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015A BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/06
THE BOARD OF EDUCATION OF THE WEEK OF 6,775 //
TONW OF KEARNY IN THE COUNTY OF 04/06
HUDSON, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2015
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
CITY OF GRAND HAVEN WEEK OF 6,640 //
COUNTY OF OTTAWA, STATE OF MICHIGAN 04/06
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
BONDS, SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2034
MONROVIA FINANCING AUTHORITY WEEK OF 6,215 //
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS 04/06
(HILLSIDE WILDERNESS PRESERVE
PROJECT)
ISSUE OF 2015
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2031
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: A+ S&P Underlying Rating
Day of Sale: 04/07
BUFFALO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,200 A2/A/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 04/06
SERIES 2015, TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/07
LAKEPORT UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,000 /A+/
CALIFORNIA 04/06
2015 GENERAL OBLIGATION BONDS
(ELECTION OF 2014, SERIES A)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/08
GREATER JOHNSTOWN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,580 //
CAMBIRA COUNTY, PENNSYLVANIA 04/06
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/07
ONONDAGA COUNTY WATER AUTHORITY, WEEK OF 5,200 UR/NR/
NEW YORK 04/06
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2035
Day of Sale: 04/08
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,125 A3//
DISTRICT #419 UNLIMITED TAX 04/06
REFUNDING SERIES 2015 TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/09
WILKINSBURG, PENNSYLVANIA WEEK OF 5,000 //
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 04/06
BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2017-2044
Day of Sale: 04/07
EASTERN MUNICIPAL WATER DISTRICT, WEEK OF 4,885 //
CALIFONIA 04/06
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 2006-56 (RANCHO DIAMANTE)
2015 SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/09
SCHOOL DISTRICT OF CAMERON WEEK OF 4,045 /A+/
BARRON COUNTY WISCONSIN 04/06
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 04/07
MCGUFFEY PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 3,985 //
DISTRICT 04/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 04/08
VILLAGE OF PLEASANTVILLE, NEW YORK WEEK OF 3,705 Aa2/NR/
**********BANK QUALIFIED********** 04/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 04/07
BROCTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,635 NR/UR/
NEW YORK 04/06
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2018
Day of Sale: 04/07
SCHOOL DISTRICT NUMBER 153 WEEK OF 3,480 /A+/
COOK COUNTY, ILLINOIS (HOMEWOOD) 04/06
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
SCHOOL BONDS, SERIES 2015
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/07
CEDAR RIVER WATER AND SEWER WEEK OF 2,160 //
DISTRICT, WASHINGTON 04/06
WATER AND SEWER REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 04/07
CITY OF SHEBOYGAN FALLS WEEK OF 2,100 //
SHEBOYGAN COUNTY, WISCONSIN 04/06
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 04/07
CITY OF SHEBOYGAN FALLS WEEK OF 2,100 //
SHEBOYGAN COUNTY, WISCONSIN 04/06
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 04/07
KENNEWICK, WASHINGTON WEEK OF 2,025 /A+/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/06
BONDS, SERIES 2015A (TAXABLE)
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 04/09
THE COUNTY OF SCOTTS BLUFF, WEEK OF 2,000 NR/NR/NR
NEBRASKA 04/06
HIGHWAY ALLOCATION FUND PLEDGE
BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/07
WESTERN TECHNICAL COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 1,500 //
WISCONSIN 04/06
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2025
KANKAKEE COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 1,370 Aa3//
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 04/06
REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2015
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/08
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Expected volume excluding daily issues: 5,323,750 (in 000's)