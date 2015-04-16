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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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ENERGY NORTHWEST WEEK OF 887,580 Aa1/AA-/AA
CONSISTING OF: 04/20
$101,320M PROJECT 1 ELECTRIC
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015-A
$314,630M COLUMBIA GENERATING
STATION ELECTRIC REVENUE AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2014-A
$ 74,285 PROJECT 3 ELECTRIC
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2014-A
$ 25,425M PROJECT 1 ELECTRIC
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015-B (TAXABLE)
$332,960M COLUMBIA GENERATING
STATION ELECTRIC REVENUE AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2015-B
(TAXABLE)
$ 39,230M PROJECT 3 ELECTRIC
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015-B (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 04/23
CITY OF PHOENIX, ARIZONA WEEK OF 391,340 Aa3/AA+/
CIVIC IMPROVEMENT SUBORDINATED 04/20
EXCISE TAX REVENUE REFUNDING
2 SERIES
TAX EXEMPT
TAXABLE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: TAX EXEMPT DUE:07/01/2017-2041
TAXABLE DUE: 07/01/2016-2035
Day of Sale: 04/21
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 347,890 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/20
(BUILDING BETTER COMMUNITIES
PROGRAM)
SERIES 2013-A & 2014-A,REMARKETING
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 4/22/2015
Day of Sale: 04/23
CHICAGO PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 296,675 //
REVENUE BONDS, SERIES C & E 2015 04/20
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2032-2039
STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 250,000 Aaa/AAA/AAA
STATE REVOLVING FUND GENERAL 04/20
REVENUE BONDS
(GREEN BONDS, 2015 SERIES A)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: Retail Order Period:
Monday, April 20th &
Tuesday, April 21st
Day of Sale: 04/22
TURNPIKE COMM, PENNSYLVANIA WEEK OF 212,000 A3/A-/
SUB REV SUB-SERIES A-1 15 04/20
FIXED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2021-2045
Day of Sale: 04/21
SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 200,000 /AA-/AA-
DISTRICT ELECTRIC REVENUE BONDS 04/20
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 04/22
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 168,385 Aa3/AA-/
CALIFORNIA 04/20
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES R-4
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 157,000 //
FINANCING AUTHORITY REVENUE - 04/20
EL CAMINO HOSPITAL
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/23
COUNTY OF ALLEN, OHIO WEEK OF 152,000 A1/AA-/AA-
HOSPITAL FACILITIES REVENUE 04/20
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 2015A (MERCY HEALTH)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2039-2045
Day of Sale: 04/22
RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 150,395 A1/NR/NR
BUILDING CORP. PROVIDENCE PUBLIC 04/20
SCHOOLS REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2028
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 04/21
MERCY HEALTH WEEK OF 150,000 A1/AA-/AA-
TAXABLE BONDS, SERIES 2015C 04/20
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2025-2045
Day of Sale: 04/22
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 137,618 //
DISTRICT 04/20
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: PRICING: 04/22/ OR 04/23
MARYLAND HEALTH AND HIGHER WEEK OF 130,000 Aa3/AA-/AA-
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 04/20
REVENUE BONDS
THE JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM
ISSUE
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/22
BOARD OF REGENTS LOUISIANA STATE WEEK OF 129,735 A1//AA-
UNIVERSISTY AUXILIARY REVENUE AND 04/20
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2045
Day of Sale: 04/21
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 127,850 Baa3/BBB-/
AUTHORITY REVENUE BONDS 04/20
(PROVIDENT GROUP - ROWAN PROPERTIES
L.L.C. - ROWAN UNIVERSITY STUDENT
HOUSING PROJECT)
SERIES 2015A & 2015B
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/22
CITY OF PASADENA, CALIFORNIA WEEK OF 123,020 /AA+/AA
TAXABLE PENSION OBLIGATION 04/20
REFUNDING BONDS, SERIES 2015 A & B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/23
KELLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 116,819 Aaa/AAA/
(TARRANT COUNTY, TEXAS) 04/20
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/22
THE METROPOLITAN GOVERNMENT OF WEEK OF 113,490 /AA+/AA+
NASHVILLE & DAVIDSON COUNTY (NES) 04/20
TENNESSEE, ELECTRIC SYSTEM REVENUE
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
Day of Sale: 04/21
WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 106,885 Baa1/BBB+/
AUTHORITY 04/20
REVENUE BONDS - SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/22
COUNTY OF ALLEN, OHIO WEEK OF 100,000 A1/AA-/AA-
ADJUSTABLE RATE HOSPITAL FACILITIES 04/20
REVENUE BONDS, SERIES 2015B
(MERCY HEALTH)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: MATURITIES: TBD
Day of Sale: 04/22
STATE BOARD OF REGENTS OF THE WEEK OF 91,000 Aa1/AA/
STATE OF UTAH UNIVERSITY OF 04/20
UTAH GENERAL REVENUE AND REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 04/21
NESHAMINY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 77,285 Aa2//
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 04/20
CONSISTING OF:
$27,125,000 GENERAL OBLIGATION
NOTES, SERIES A OF 2015 &
$50,160,000 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES B OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2037
Day of Sale: 04/22
KENTUCKY INFRASTRUCTURE AUTHORITY WEEK OF 75,360 //
WASTEWATER AND DRINKING WATER 04/20
REVOLVING FUND REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND WEEK OF 75,000 A2/A/A
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 04/20
REVENUE BONDS
HARTFORD HEALTHCARE ISSUE, SERIES F
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MIDLAND PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 72,640 /AA-/
MIDLAND COUNTY, 2015 SCHOOL 04/20
BUILDING & SITE BONDS, SERIES I
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBBLF)
Day of Sale: 04/23
COMMONWEALTH OF KENTUCKY WEEK OF 71,730 Aa3//
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 04/20
SERIES 2015
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040, 2045, 2051
Day of Sale: 04/22
OHIO HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 62,996 Aaa//
TAXABLE RESIDENTIAL MORTGAGE 04/20
REVENUE BONDS, 2015 SERIES B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TERM: 2036
Day of Sale: 04/21
LEWISVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 61,248 NR/AA+/AA+
DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 04/20
OF THE STATE OF TEXAS LOCATED
PRIMARILY IN DENTON COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/22
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT WEEK OF 60,135 A2//
WILMINGTON 04/20
STUDENT HOUSING PROJECTS -
REFUNDING LIMITED OBLIGATION BONDS
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/23
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 60,000 /AA+/
COMMISSION 04/20
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE
BONDS
(FIRST PLACE HOMEOWNERSHIP LOAN
PROGRAM)
2015 SERIES A (NON-AMT)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2015-2026 TERM: 2030, 2035, 2038
GENESEE COUNTY, MICHIGAN WEEK OF 60,000 A2/A+/NR
SERIES 2015 04/20
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2018-2045
Day of Sale: 04/22
DEVELOPMENT AUTHORITY OF COBB WEEK OF 59,000 //
COUNTY, GEORGIA 04/20
STUDENT HOUSING REFUNDING REVENUE-
KENNESAW STATE UNIVERSITY REAL
ESTATE FOUNDATION PROJECTS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: SERIES A: 2015-2035 AND 2038
SERIES A:A1//SERIEES
SERIES B: 2015-2035 AND 2038
SERIES B: A3//; SER C BAA2//
SERIES C: 2015-2030; 2033 AND 2038
Day of Sale: 04/22
SAN MATEO UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 56,000 Aa1/AA+/
DISTRICT, CALIFORNIA 04/20
ELECTION OF 2010 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2015A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/23
OREGON STATE UNIVERSITY WEEK OF 51,000 Aa3//
GENERAL REVENUE 04/20
CONSISTING OF:
$40,000M TAX-EXEMPT
$11,000M TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/22
PASADENA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 50,495 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 04/20
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS. SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/21
UNIVERSITY OF DELAWARE WEEK OF 50,115 Aa1/AA+/
SERIES 2015 04/20
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
TURNPIKE COMM, PENNSYLVANIA WEEK OF 50,000 A3/A-/
SUB REV SUB-SERIES A-2 15 04/20
SIFMA NOTES
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/21
PINAL COUNTY, ARIZONA WEEK OF 47,745 /AA-/AA-
$39,030,000 PLEDGED REVENUE 04/20
REFUNDING OBLIGATIONS, TAX-EXEMPT
SERIES 2015A
$3,715,000 PLEDGED REVENUE
OBLIGATIONS, TAXABLE SERIES 2015B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: Series A: 8/1/19-8/1/29
Series B: 8/1/17-8/1/19
CITY OF CARROLLTON, TEXAS WEEK OF 42,695 /AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT 04/20
AND REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2035
Day of Sale: 04/22
CITY OF WAUKESHA WEEK OF 41,605 //
WAUKESHA COUNTY, WISCONSIN 04/20
CONSISTING OF:
$21,075M GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES, SERIES 2015A
$ 5,725M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015B
$11,325M NOTE ANTICIPATION NOTES,
SERIES 2015C
$ 3,480M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES, SERIES 2015D
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: NOTES, BOND AND TAXABLE NOTES: AA1
NANS: MIG 1
Day of Sale: 04/21
SAMPSON COUNTY, NORTH CAROLINA WEEK OF 40,105 A1/A/NR
REFUNDING LIMITED OBLIGATION BONDS, 04/20
SERIES 2015
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 04/22
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 40,015 A1/A+/
FACILITIES AUTHORITY 04/20
REVENUE BONDS, SERIES 2015A
(ASPIRUS, INC. OBLIGATED GROUP)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 04/23
CITY OF KYLE, TEXAS (HAYS, COUNTY) WEEK OF 39,860 /AA-/
GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING 04/20
BONDS
SERIES 2015
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA WEEK OF 39,375 Aa2/AA+/
TAXABLE CERTIFICATES OF 04/20
PARTICIPATION (CONVENTION FACILITY
PROJECT) - SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/23
SPSBA COLLEGE REVENUE REFUNDING WEEK OF 39,165 /AA/
BONDS 04/20
(DELAWARE COUNTY COMMUNITY COLLEGE
PROJECT), SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/21
TUALATIN HILLS, OREGON WEEK OF 37,270 //
PARK AND RECREATION DISTRICT 04/20
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/21
SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF WEEK OF 34,310 /AA-/
WYANDOTTE, MICHIGAN 04/20
GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX
BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2020-2038 TERM: 2041
REMARK: MICHIGAN SCHOOL BOND LOAN FUND
Day of Sale: 04/22
HACIENDA LA PUENTA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 34,000 A2/AA/
DISTRICT, CALIFORNIA 04/20
(LOS ANGELES COUNTY SCHOOLS POOLED
FINANCING PROGRAM)
2015 SERIES C, CERTIFICATES OF
PARTICIPATIONS
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 04/21
GRAPEVINE-COLLEYVILLE INDEPENDENT WEEK OF 33,000 //
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 04/20
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2017-2022
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/22
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 32,540 /BBB-/
AUTHORITY 04/20
REVENUE BONDS (NORTHBAY HEALTHCARE
GROUP) - SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/22
ANTELOPE VALLEY UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 30,625 A1//
DISTRICT, CALIFORNIA 04/20
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/23
SCAGO CHEROKEE COUNTY SCHOOL WEEK OF 29,685 A2/A/
DISTRICT NO. 1, SOUTH CAROLINA 04/20
INSTALLMENT PURCHASE REFUNDING
REVENUE BONDS, SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 04/22
COTULLA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,985 //
(LOCATED IN LA SALLE COUNTY, TEXAS) 04/20
CONSISTING OF:
$25,000M UNLIMITED TAX SCHOOL
BUILDING BONDS, SERIES 2015
$ 3,985M UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2015
MGR: Frost Bank, San Antonio
CITY OF LUBBOCK, TEXAS WEEK OF 28,320 Aa2/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/20
TAXABLE, SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 04/21
GULF COAST WASTE DISPOSAL AUTHORITY WEEK OF 26,630 /A/
TEXAS BAYPORT AREA SYSTEM REVENUE 04/20
BODNS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 04/21
NOOKSACK VALLEY, WASHINGTON WEEK OF 26,360 Aa1//
SD - WHATCOM CO. 04/20
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: D.A. Davidson & Co., Seattle
SERIAL: 2016-2034
INSURANCE: WA ST. CR EHHANCEMENT PROGRAM
REMARK: Underlying Moody's 'A1' Rating
Day of Sale: 04/23
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 24,710 NR/NR/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 04/20
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE
BONDS, SERIES 2015
(INDEPENDENCE SUPPORT, LLC PJT)
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
Day of Sale: 04/22
MEDINA CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 24,000 Aa3//
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 04/20
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/22
AMARILLO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 23,450 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 04/20
UNLIMITED TAX BUILDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 04/21
TRAVIS COUNTY WEEK OF 21,925 //
LIMITED TAX REFUNDING BONDS, 04/20
TAXABLE SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/23
CITY OF BURLESON, TEXAS WEEK OF 21,485 Aa3/AA/
(JOHNSON AND TARRANT COUNTIES) 04/20
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 04/20
MARYLAND HEALTH AND HIGHER WEEK OF 19,650 Aa3/AA-/AA-
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 04/20
REVENUE BONDS
JOHNS HOPKINS MEDICAL INSTITUTIONS
UTILITIES PROGRAM ISSUE
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/22
BRANFORD, CONNECTICUT WEEK OF 19,320 /AAA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/20
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 04/21
COLORADO HOUSING & FINANCE WEEK OF 17,000 //
AUTHORITY 04/20
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE-
ENGLEWOOD PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/20
SUNNYSIDE USD NO. 12, WEEK OF 15,775 /A/
PIMA COUNTY, ARIZONA 04/20
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT
OF 2011, SERIES E (2015)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/23
HAMILTON COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 15,505 /AA-/
MICHIGAN 04/20
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 04/23
VACAVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 15,000 //
CALIFORNIA 04/20
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 04/23
EITELJORG MUSEUM, TENNESSEE WEEK OF 15,000 //
TAXABLE & TAX-EXEMPT REVENUE BONDS 04/20
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
PENNSYLVANIA HIGHER ED FACS AUTH, WEEK OF 13,600 /A/
MESSIAH COLLEGE PROJECT 04/20
REMARKETING: SERIES 2001-I4
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: S&P A-1 (Short Term) Rating
KENTFIELD SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 12,000 /AA/
CALIFORNIA 04/20
GENERAL OBLIGATION BONDS
(ELECTION OF 2014, SERIES A)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
CITY OF MALIBU, CALIFORNIA WEEK OF 12,000 /AA+/
REFUNDING CERTIFICATES OF 04/20
PARTICIPATION 2015A (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/22
SAN MATEO UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 12,000 Aa1/AA+/
DISTRICT, CALIFORNIA 04/20
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS. (2021 CROSSOVER)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/23
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 11,060 Aa2//
WEST VIRGINIA 04/20
TAX-EXEMPT LEASE REVENUE BONDS
(FAIRMONT OFC BLDG), SEREIS 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2024-2040
Day of Sale: 04/23
SOUTHEAST ALASKA POWER AGENCY WEEK OF 11,000 //
ELECTRIC REVENUE REFUDNING BONDS 04/20
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/22
EAGLE PASS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 10,685 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 04/20
MAVERICK COUNTY, REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/20
CARO COMMUNITY SCHOOLS, TUSCOLA WEEK OF 10,500 Aa2//
COUNTY, MICHIGAN 04/20
2015 SCHOOL BUILDING AND SITE
BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 04/21
CITY OF MALIBU, CALIFORNIA WEEK OF 10,000 /AA+/
REFUNDING CERTIFICATES OF 04/20
PARTICIPATION 2015B (TAX-EXEMPT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/22
MID VALLEY SCHOOL DISTRCT WEEK OF 9,995 /AA/
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 04/20
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2030
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: *** BANK QUALIFIED ***
Day of Sale: 04/23
KENTUCKY INFRASTRUCTURE AUTHORITY WEEK OF 9,900 //
GOVERNMENTAL AGENCIES PROGRAM 04/20
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MELISSA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,740 Aaa//
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 04/20
AND REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2043
REMARK: A1//
Day of Sale: 04/20
SAN FELIPE DEL RIO CONSOLIDATED WEEK OF 9,255 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, TEXAS 04/20
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2015-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A1/A
Day of Sale: 04/22
RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,090 //
PENNSYLVANIA (ALLEGHENY COUNTY) 04/20
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A
OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: Bank Qualified
TULPEHOCKEN, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,000 /A+/
AREA SCHOOL DISTRICT 04/20
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2023
MABANK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,905 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 04/20
SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/21
COPPERAS COVE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,410 //
DISTRICT 04/20
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/22
OAKMONT, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,400 /AA+/
MUNICIPAL AUTHORITY REVENUE BONDS 04/20
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
REMARK: RATING: (STABLE)
GARDEN VALLEY SCHOOL DISTRICT NO,71 WEEK OF 8,360 //
IDAHO 04/20
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/20
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,000 A3//
DISTRICT NO. 419 04/20
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
ORWIGSBURG BOROUGH WEEK OF 7,825 /AA-/
SCHUYLKILL COUNTY, PENNSYLVANIA 04/20
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2039
REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 04/22
PORT OF REDWOOD CITY, CALIFORNIA WEEK OF 7,800 /BBB/
2015 REFUNDING BONDS 04/20
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 04/22
AVON COMMUNITY SBC AVPT FIRST WEEK OF 7,595 /AA+/
MORTGAGE REFUNDING AND IMPROVEMENT 04/20
BONDS, SERIES 2015A
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2022
REMARK: Underlying S&P 'A+' Rating
MARQUETTE COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 7,565 /AA-/
CONSISTING OF: 04/20
$6,765M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
$ 800M GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 04/21
RITTMAN EXEMPTED VILLAGE SCHOOL WEEK OF 7,500 /AA/
DISTRICT, OHIO 04/20
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC
Day of Sale: 04/23
PALMERTON BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 7,500 Aa/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/20
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2041
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
HOBBS MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,000 Aa1//
NO. 16, NEW MEXICO 04/20
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********J
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 04/20
MAGNOLIA SCHOOLD DISTRICT, WEEK OF 7,000 //
CALIFORNIA 04/20
GENRAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/23
KENTFIELD SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,000 /AA/
CALIFORNIA 04/20
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/22
DEKALB-CHEROKEE COUNTIES, ALABAMA WEEK OF 6,905 A3/A+/
GAS DISTRICT REVENUE BONDS 04/20
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/21
SMITHVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,830 Aaa//
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 04/20
REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/21
WESTERVILLE, OHIO WEEK OF 6,385 NR/NR/NR
NOTES 04/20
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
TERM: 2015
BRENTWOOD, MISSOURI WEEK OF 6,165 //
TAX INCREMENT REFUNDING REVENUE 04/20
BONDS
HANLEY STATION REDELOPMENT PROJECT
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/20
ATHENS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,905 //
BANK QUALIFIED-UNLIMITED TAX 04/20
REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 04/22
CITY OF SEARCY, ARKANSAS WEEK OF 5,730 NR/NR/NR
(HARDING UNIVERSITY AND HARDING 04/20
PLACE)
PUBLIC EDUCATION AND RESIDENTIAL
HOUSING FACILITIES BOARD REFUNDING
REVENUE BONDS
********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 04/22
CITY OF LUFKIN, TEXAS WEEK OF 5,675 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/20
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 04/20
PINE GROVE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,580 /AA-/
SCHUYLKILL COUNTY, PENNSYLVANIA 04/20
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2024
REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 04/20
WATERVILLE, MAINE WEEK OF 5,350 /A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/20
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2036
Day of Sale: 04/22
LOS BANOS USD, CALIFORNIA WEEK OF 5,000 //
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 04/20
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/22
ANDERSON UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 //
CALIFORNIA 04/20
ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: (Bank Qualified)
Day of Sale: 04/22
LINDALE, TEXAS WEEK OF 4,500 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/20
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 04/21
GUSTINE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,000 //
CALIFORNIA 04/20
GENERAL OBLIGATION BONDS,
2014 ELECTION, 2015 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/23
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 3,900 Aa2//
WEST VIRGINIA 04/20
TAXABLE LEASE REVENUE BONDS
(FAIRMONT OFC BLDG), SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 04/23
PUBLIC BUILDING CORPORATION OF WEEK OF 2,855 A1//
NIXA, MISSOURI 04/20
LEASE REFUNDING REVENUE BONDS
GOVERN COMPLEX, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 04/23
AVON COMMUNITY SCHOOL CORP TAXABLE WEEK OF 2,825 /AA+/
GENERAL OBLIGATION PENSION 04/20
REFUNDING BONDS OF 2015
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2024
REMARK: Underlying S&P 'A+' Rating
HESPERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,750 //
CALIFORNIA 04/20
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 2013-1, 2015 SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/21
WOODLAND, WASHINGTON WEEK OF 2,555 Aa1//
SD - COWLITZ & CLARK COS. 04/20
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: D.A. Davidson & Co., Seattle
SERIAL: 2015-2024
INSURANCE: WA ST. CR EHHANCEMENT PROGRAM
REMARK: Underlying Moody's 'A1' Rating
Day of Sale: 04/21
VALLEY VIEW INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,500 //
DISTRICT, (COOKE COUNTY, TEXAS) 04/20
MAINTENANCE TAX NOTES, SERIES 2015
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
Day of Sale: 04/20
CONOTTON VALLEY UNION LOCAL SCHOOL WEEK OF 2,500 /AA/
DISTRICT 04/20
CARROLL AND HARRISON COUNTIES, OHIO
BOARD OF EDUCATION
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
BUILDING IMPROVEMENT PROJECT,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2044
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
REMARK: **** BANK QUALFIED ****
Day of Sale: 04/21
SKOKIE PARK DISTRICT, COOK COUNTY, WEEK OF 2,000 Aa2//
ILLINOIS 04/20
GENERAL OBLIGATION BONDS (ALTERNATE
REVENUE SOURCE), SERIES 2015B
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
LA HONDA-PESCADERO UNIFIED SCHOOL WEEK OF 2,000 /AA/
DISTRICT 04/20
(SAN MATEO COUNTY, CALIFORNIA)
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/22
AMSTERDAM, MONTANA WEEK OF 1,965 /A/
SD - GALLATIN CO. 04/20
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS
SERIES 2015
MGR: D.A. Davidson & Co., Seattle
SERIAL: 2016-2035
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/20
FOX VALLEY TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,900 //
DISTRICT, WISCONSIN 04/20
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY
NOTES, SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 04/21
MID-STATE TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,545 Aa1//
DISTRICT, WISCONSIN 04/20
ADAMS, CLARK, JACKSON, JUNEAU,
MARATHON, PORTAGE, WAUSHARA AND
WOOD COUNTIES
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: DUE: 09/01/2015 AND 03/01/2016-2025
Day of Sale: 04/20
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Expected volume excluding daily issues: 6,808,801 (in 000's)