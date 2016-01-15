BRIEF-Booz Allen Hamilton Holding Corp- unit of co enters into an interest rate swap agreement
* Booz Allen Hamilton Holding Corp - on April 6, unit of co entered into an interest rate swap agreement
Jan 15 IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- DISTRICT OF COLUMBIA WATER AND WEEK OF 372,250 Aa3/AA/AA- SEWER AUTHORITY 01/18 PUBLIC UTILITY SUBORDINATE LIEN REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: Loop Capital Markets, New York REMARK: INSTITUTIONAL PRICING 01/20/2016
BOND DUE: 2019 AND 2029-2039
Day of Sale: 01/20 TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL WEEK OF 300,000 Aa3/AA-/AA- AUTHORITY MTA BRIDGS & TUNNELS 01/18 GENERAL REVENUE BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016 REMARK: ROP: 01/20/2016
Day of Sale: 01/21 ALDINE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT- WEEK OF 265,455 Aa1/AA/ HARRIS COUNTY, TEXAS 01/18 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2018-2039 TERM: 2044 REMARK: PSF ENHANCED
Underlying: AA1/AA-
Day of Sale: 01/20 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 176,465 // AGENCY REVENUE BONDS, 01/18 UMASS MEMORIAL HEALTH CARE OBLIGATED GROUP ISSUE (SERIES 2016) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 01/20 VERMONT EDUCATION AND HEALTH WEEK OF 170,000 A3/A-/A- BUILDING FINANCE AGENCY- 01/18 UNIVERSITY OF VERMONT MEDICAL CENTER MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 01/21 ROCHESTER COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 128,000 /AA-/ DISTRICT, MICHIGAN 01/18 COUNTIES OF OAKLAND & MACOMB SCHOOL BUILDING & SITE, SERIES I MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/19 CITY OF LAKELAND, FLORIDA WEEK OF 124,545 Aa3/AAA/AA- ENERGY SYSTEM REVENUE AND REFUNDING 01/18 BONDS SERIES 2016 MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 01/20 ROCKWALL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 111,500 Aaa/AAA/ DISTRICT, TEXAS 01/18 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2046 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Underlying Ratings Aa2/AA
Day of Sale: 01/20 FORSYTH COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 100,000 Aa1/AA+/ GENERAL OBLIGATION BONDS 01/18 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2018-2033
Day of Sale: 01/20 NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 68,000 Aa2// AGENCY AFFORDABLE HOUSING REVENUE 01/18 BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2027 TERM: 2031, 2036, 2041, 2046, 2049, 2051
Day of Sale: 01/19 UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI WEEK OF 58,490 Aa2//AA EBC 01/18 REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 01/20 HIDALGO COUNTY DRAINAGE DISTRICT WEEK OF 53,495 Aa2/AA-/NR NO. 1 01/18 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN HIDALGO COUNTY) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2016 MGR: Jefferies LLC, New York CITY OF NEW BRITAIN, CONNECTICUT WEEK OF 48,275 /A+/ UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/18 REFUNDING BONDS MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 01/19 EAST HEMPFIELD TOWNSHIP INDUSTRIAL WEEK OF 38,765 NR/NR/A DEVELOPMENT AUTHORITY 01/18 REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2016 (WILLOW VALLEY COMMUNITIES PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 01/21 CARLSBAD UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 38,000 /AA-/ SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA 01/18 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/18 DUPAGE COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 36,000 NR/AAA/AAA LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/18 REFUNDING BONDS MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 01/20 TRACY COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 35,000 /A+/ CALIFORNIA 01/18 2016 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/21 CHEROKEE COUNTY WATER & SEWERAGE WEEK OF 33,000 Aa2// AUTHORITY WATER & SEWERAGE 01/18 REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2019-2035
Day of Sale: 01/20 JACKSON COUNTY UTILITY AUTHORITY, WEEK OF 30,515 /AA/ MISSISSIPPI 01/18 WATER & WASTEWATER TREATMENT SYSTEM REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2040 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: Underlying Rating A
Day of Sale: 01/21 HARRIS COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 30,485 /AA/ IMPROVEMENT DISTRICT NO. 89, TEXAS 01/18 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston SERIAL: 2016-2039 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: UNDERLYING RATING: BBB
Day of Sale: 01/21 NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 30,425 // AUTHORITY 01/18 MORAVIAN COLLEGE PROJECT SERIES OF 2016 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/20 SUCCESSOR AGENCY OF THE COUNTY OF WEEK OF 28,340 /BBB/ SAN BERNARDINO, CALIFORNIA 01/18 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 2016 SERIES A (TAXABLE) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/20 FLAT ROCK COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 27,100 Aa1// MICHIGAN 01/18 COUNTIES MONROE & WAYNE, REFUNDING BONDS CONSISTING OF: $12,200M - SERIES A $14,900M - SERIES B - TAXALBE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/20 FREEHOLD TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 25,890 Aa2/NR/NR EDUCATION, NEW JERSEY 01/18 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 01/21 COLORADO MESA UNIVERSITY WEEK OF 22,100 Aa2/NR/ TRUSTEES ENTERPRISE REVENUE BONDS 01/18 SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2025-2045 REMARK: COLORADO STATE INTERCEPT PROGRAM
Day of Sale: 01/21 HIGHER EDUCATIONAL FACILITY WEEK OF 21,770 A3/NR/NR COMMISSIONS, 01/18 HIGHER EDUCATIONAL FACILITY REVENUE BONDS, JOHN CARROLL UNIVERSITY 2016 PROJECT MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 01/20 MABANK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,995 // UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND 01/18 REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 01/20 KINGS CANYON JOINT UNIFIED SCHOOL WEEK OF 18,000 /A+/ DISTRICT, CALIFORNIA 01/18 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/21 DELAWARE COUNTY AUTHORITY WEEK OF 17,345 NR/BBB/NR UNIVERSITY REVENUE BONDS 01/18 (NEUMANN UNIVERSITY) SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/20 KINGS CANYON JOINT UNIFIED SCHOOL WEEK OF 16,700 /A+/ DISTRICT, CALIFORNIA 01/18 GENERAL OBLIGATION BONDS, 2012 ELECTION, 2016 SERIES C MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/21 CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA WEEK OF 15,430 Aa2/AA/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 01/18 (FEDERALLY TAXABLE) SERIES 2015-B MGR: Loop Capital Markets, New York SERIAL: 2020-2030 TERM: 2038, 2045 REMARK: KROLL: AA
INSTITUTIONAL PRICING: 01/20/2016 SUCCESSOR AGENCY OF THE COUNTY OF WEEK OF 14,695 /BBB/ SAN BERNARDINO, CALIFORNIA 01/18 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS, 2016 SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/20 LAINSBURG COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 12,570 Aa1// MICHIGAN 01/18 COUNTIES OF SHIAWASSEE & CLINTON, REFUNDING BONDS CONSISTING OF: #4,470M - SERIES A $8,100M - SERIES B - TAXABLE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/20 WHITE PASS SCHOOL DISTRICT NO. 303 WEEK OF 10,000 A3// WASHINGTON 01/18 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2028 REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY
PROGRAM
Day of Sale: 01/20 COMMUNITY COLLEGE DISTRICT NO. 522 WEEK OF 10,000 Aa2// SOUTHWESTERN ILLINOIS COLLEGE 01/18 TAXABLE COMMUNITY COLLEGE BONDS COUNTIES OF ST. CLAIR, MADISON, MONROE, RANDOLPH, WASHINGTON, BOND, PERRY & MONTGOMERY MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/19 KLAMATH-TRINITY JOINT UNIFIED WEEK OF 10,000 /A/ SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 01/18 2016 CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/21 UPPER DUBLIN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 Aa3// MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 01/18 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 01/20 INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 242 WEEK OF 9,615 // ALDEN-CONGER PUBLIC SCHOOLS, 01/18 MINNESOTA GENERAL OBLIGATION FACILITIES MAINTENANCE BONDS, SERIES 2016A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 01/20 HAZLETON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,435 A1// LUZERNE, CARBON & SCHUYLKILL 01/18 COUNTIES, PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2017-2029 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 01/21 NE ALABAMA WATER, SEWER & FIRE WEEK OF 9,415 /AA/ PROTECTION DISTRICT 01/18 WATER REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2016-2036 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: Bank Qualified
Underlying Rating A+
Day of Sale: 01/20 NORTHWEST R-1 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,275 /AA-/ MISSOURI 01/18 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/21 UNIVERSITY CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,255 /AA-/ MISSORUI 01/18 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSTI PROGRAM)
Day of Sale: 01/20 BOARD OF TRUSTEES OF SOUTHRN WEEK OF 9,160 NR/NR/NR ARKANSAS UNIVERSITY, ARKANSAS 01/18 AUXILIARY ENTERPRISES SECURED REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2016-2026 TERM: 2031, 2036, 2039
Day of Sale: 01/10 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 9,000 NR/BBB-/NR AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX, 01/18 ARIZONA EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS (VILLA MONTESSORI, INC. PROJECT) SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/20 CALALLEN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,900 // DISTRICT 01/18 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN NUECES COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2016 MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 01/18 LANCASTER COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 8,615 NR/NR/NR WALNUT CREEK IMPROVEMENT DISTRICT 01/18 ASSESSMENT REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 01/21 CADDO MILLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,380 /AAA/ DISTRICT, TEXAS 01/18 /EXP/ UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2916 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/19 LANSING SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 7,130 /AA-/ COUNTIES OF INGHAM, EATON & CLINTON 01/18 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/21 WESTERN SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 7,115 Aa1// UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/18 REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2017-2027 REMARK: (MICHIGAN SCHOOL BOND QUALIFICATION
AND LONA PROGRAM)
UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 01/21 ROBSTOWN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,945 // DISTRICT 01/18 (NUECES COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2016 MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 01/21 FREER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,290 // TEXAS 01/18 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2016 MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 01/20 CATTARAUGUS COUNTY CAPITAL RESOURCS WEEK OF 6,195 NR/BBB-/NR CORP, NEW JERSEY 01/18 REVENUE BONDS (ST BONAVENTURE UNIVERSITY REFUNDING PROJECT) SERIES 2016A MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 01/21 MEMPHIS COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 5,690 Aa1// UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/18 REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2017-2029 REMARK: (MICHIGAN SCHOOL BOND QUALIFICATION
AND LOAN PROGRAM)
UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 01/19 COMMUNITY COLLEGE DISTRICT NO. 514 WEEK OF 4,980 // ILLINOIS 01/18 ILLINOIS CENTRAL COLLEGE GENERAL OBLIGATION FUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 01/12 SUNFIELD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,670 NR/NR/NR DISTRICT NO. 1, TEXAS 01/18 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 01/19 CITY OF MORRILTON, ARKANSAS WEEK OF 4,045 NR/NR/NR CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING AND 01/18 CONSTRUCTION REVENUE BONDS SERIES 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2016-2026 TERM: 2031, 2036, 2041
Day of Sale: 01/20 NEOSHO, MISSOURI WEEK OF 3,915 // REFUNDING CERTIFICATES OF 01/18 PARTICIPATION, SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 01/19 LENAPE REGIONAL HIGH SCHOOL WEEK OF 3,910 Aa2/NR/ DISTRICT, NEW JERSEY 01/18 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York REMARK: DUE: 04/01/2023
Day of Sale: 01/19 SHEBOYGAN COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 3,260 Aa2// GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/18 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2017-2019
Day of Sale: 01/19 POTTSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,150 A1// SCHUYLKILL COUNTY, PENNSYLVANIA 01/18 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2016 **********BANK QUALIFIED******** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 01/20 LAPEL SEWAGE WORKS REFUNDING WEEK OF 3,100 NR/A-/ REVENUE BONDS, INDIANA 01/18 SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 01/19 HICKMAN MILLS C-1 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,920 /A-/ MICHIGAN 01/18 CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/21 WHITEHALL TOWNSHIP AUTHORITY WEEK OF 2,465 /A+/ LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA 01/18 WATER REVENUE BONDS, SERIES OF 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2035 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 01/19 CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 815 // SERIES 2016A 01/18 EVIDENCING THE PROPORTIONATE INTERESTS OF THE REGISTERED OWNERS THEREOF IN LEASE PAYMENT TO BE MADE BY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 294 (HOUSTON PUBLIC SCHOOLS) HOUSTON AND WINONA COUNTIES, MINNESOTA MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 2,696,240 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)
* Booz Allen Hamilton Holding Corp - on April 6, unit of co entered into an interest rate swap agreement
* O'Reilly Automotive - on april 5, o'reilly automotive, inc. Entered into a credit agreement among company, jpmorgan chase bank, n.a. - sec filing