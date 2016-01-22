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BOARD OF EDUCATION OF THE CITY WEEK OF 875,000 /B+/B+
OF CHICAGO 01/25
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS (DEDICATED REVENUE)
CONSISTING OF:
$795,515M SERIES 2016A
$ 79,485M TAXABLE SERIES 2016B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: TAX-EXEMPT BONDS DUE: 2035, 2040
AND 2044
TAXABLE TERM BONDS DUE: 2033
Day of Sale: 01/27
COUNTY OF NASSAU, NEW YORK WEEK OF 273,000 A2/A+/A
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/25 / /EXP
GENERAL IMPROVEMENT BONDS,
2016 SERIES A
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND WEEK OF 250,000 Aaa/AAA/
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 01/25
REVENUE BONDS, YALE UNIVERSITY
ISSUE, SERIES U
CONSISTING OF:
$125,000M SERIES U-1
$125,000M SERIES U-2
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: 2-5 YR PUTS
7/1/2033 FINAL
Day of Sale: 01/28
AIRPORT COMMISSION OF THE CITY AND WEEK OF 239,765 A1/A+/A+
COUNTY OF SAN FRANCISCO CALIFORNIA 01/25
SAN FRANCISCO INTERNATIONAL AIRPORT
SECOND SERIES REVENUE REFUNDING
BONDS SERIES 2016A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2021-2032
Day of Sale: 01/26
KATY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 228,105 Aaa/AAA/
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS 01/25
TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040, 2046
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/27
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 204,585 //
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 01/25
PITTSBURG, CALIFORNIA
LOS MEDANOS COMMUNITY DEVELOPMENT
PROJECT
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 01/27
CITY OF KANSAS CITY, MISSOURI WEEK OF 187,620 //
SANITARY SEWER SYSTEM IMPROVEMENT 01/25
AND REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2016A
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 01/27
LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 141,105 Aaa/AAA/
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 01/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2019-2020 TERM: 2024
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: 27-30
Day of Sale: 01/26
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT WEEK OF 139,150 A1/A/A+
GENERAL REVENUE BONDS 01/25 EXP/EXP/EXP
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 01/26
WOODHAVEN-BROWNSTOWN SCHOOL WEEK OF 85,250 Aa1//
DISTRICT, MICHIGAN 01/25
WAYNE COUNTY, SCHOOL BUILDING, SITE
AND REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/26
MICHIGAN STATE HOSPITAL FINANCE WEEK OF 81,135 //
AUTHORITY 01/25
VARIABLE RATE REVENUE BONDS
(ASCENSION HEALTH CREDIT GROUP)
SERIES 1999B-3
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 01/26
INDIANA HEALTH FACILITY FINANCING WEEK OF 80,465 //
AUTHORITY 01/25
REVENUE BONDS
(ASCENSION HEALTH CREDIT GROUP)
SERIES 2001A-1
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 01/26
PHILADELPHIA AUTHORITY FOR WEEK OF 79,075 Aa3/A+/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 01/25
TEMPLE UNIVERSITY REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2030-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/27
CITY OF ROCKWALL, TEXAS WEEK OF 74,940 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING & 01/25
IMPROVEMENT SERIES 2016 GENERAL
OBLIGATION REFUNDING & IMPROVEMENT
BONDS SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 01/26
KENTUCKY MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 71,010 Baa1/A-/
POWER SYSTEM REVENUE REFUNDING 01/25
BONDS (PRAIRIE STATE PROJECT)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 01/27
GRAND PRAIRIE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 71,000 NR/AAA/AAA
DISTRICT 01/25
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
DALLAS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/26
TORRANCE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 65,000 Aa2/AA-/
CALIFORNIA 01/25
2016 GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 01/27
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 549 WEEK OF 45,270 Aa2//
PERHAM DENT PUBLIC SCHOOLS, 01/25
MINNESOTA
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS
SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2041
Day of Sale: 01/25
SAUGUS/HART SCHOOL FACILITIES WEEK OF 44,265 //
FINANCING AUTHORITY 01/25
2016 SPECIAL TAX REVENUE BONDS,
SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/28
MENIFEE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 40,000 //
PUBLIC FINANCING AUTHORITY 01/25
2016 SPECIAL TAX REVENUE BONDS,
2015 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: 2029 THRU 2038 BAMA INSURED/AA
Day of Sale: 01/27
LAKE COUNTY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 30,500 Aa2//
DISTRICT, OHIO 01/25 EXP/ /
(LAKELAND COMMUNITY COLLEGE)
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
$21,400M SERIES 2016A (EXEMPT)
$ 9,100M SERIES 2016B (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: SERIES 2016A DUE: 2017-2042
SERIES 2016B DUE: 2016-2025
Day of Sale: 01/26
HARRIS COUNTY WATER CONTROL & WEEK OF 30,485 /AA/
IMPROVEMENT DISTRICT NO. 89 TEXAS 01/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2039
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: /BBB/
Day of Sale: 01/26
CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,000 Aa3/AA/
(SAN BERNARDINO COUNTY, CALIFORNIA) 01/25
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
(2022 CROSSOVER REFUNDING)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/26
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 29,800 //
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS 01/25
(ROCKETSHIP EDUCATION-MULTIPLE
PROJECT), SERIES 2016A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/26
METROPOLITAN STATE UNIVERSITY OF WEEK OF 28,755 Aa2//
DENVER BOT, COLORADO STATE 01/25
INTERCEPT
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: UL: A2
RICHMOND JOINT POWERS FINANCING WEEK OF 25,580 /BBB/
AUTHORITY LEASE REVENUE BONDS 01/25
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/27
COUNTY OF NASSAU, NEW YORK WEEK OF 25,300 A2//
GENERAL OBLIGATIONS 01/25
BOND ANTICIPATION NOTES,
2016 SERIES A (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 01/26
CHESTERFIELD TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 23,815 NR/AA/
EDUCATION, NEW JERSEY 01/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2038
INSURANCE: INSURED
Day of Sale: 01/27
KATY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,105 Aaa/AAA/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 01/25
TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2032-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/27
BOARD OF TRUSTEES OF THE WEEK OF 22,995 Aa2/NR/NR
UNIVERSITY OF ARKANSAS 01/25
STUDENT FEE REVENUE BONDS
(UALR CAMPUS), REFUNDING SERIES
2016
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 01/26
MANCHESTER COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 22,440 //
MICHIGAN 01/25
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING
SERIES A $ 9,005M - (TAX-EXEMPT)
SERIES B $13,435M - (TAXABLE)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: Aa1 MICHIGAN SCHOOL BOND
QUALIFICATION & LOAN PROGRAM,
A2 UNDERLYING
SERIES A: 17-26
SERIES B: 17-22
Day of Sale: 01/28
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT WEEK OF 21,990 NR//
NO. 05-1 OF CORONA-NORCO UNIFIED 01/25
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA
SPECIAL TAX (NEW MONEY & REFUNDING)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 01/25
TEMPLE COMBINATION TAX AND REVENUE WEEK OF 21,250 /AA/
CERTIFICATES OF OBLIGATION, 01/25
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/26
KISSIMMEE (CITY OF), FLORIDA WEEK OF 20,000 //
CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 01/25
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
Day of Sale: 01/27
STATE OF ALASKA WEEK OF 19,745 A1//A+
ALASKA INTERNATIONAL AIRPORT SYSTEM 01/25
(AMT)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: (CONVENTIONAL & FORWARD DELIVERY)
Day of Sale: 01/28
STOCKBRIDGE COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 18,880 Aa1//
MICHIGAN 01/25
COUNTIES OF INGHAM, JACKSON,
LIVINGSTON & WASHTENAW
SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/28
CULMAN, ALABAMA WEEK OF 18,830 //
GENERAL OBLIGATION WARRANTS, 01/25
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/25
AUBREY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,953 Aaa//
TEXAS 01/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: A1
8/16/16, 2/15/17-41
Day of Sale: 01/27
CAPE GIRARDEAU SCHOOL DISTRICT #63 WEEK OF 16,105 /AA+/
MISSOURI 01/25
REFUNDING & IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PRGM
Day of Sale: 01/25
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 276 WEEK OF 16,015 //
MINNETONKA PUBLIC SCHOOLS, 01/25
MINNESOTA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016I
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2028
Day of Sale: 01/26
MONTEBELLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 15,000 //
CALIFORNIA 01/25
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/28
AGUA FRIA UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 15,000 Aa3//
DISTRICT, ARIZONA 01/25 EXP/ /
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2031
MONA SHORES PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 13,110 Aa1//
MICHIGAN, MUSKEGON COUNTY 01/25
SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/27
FOUNTAIN VALLEY, CALIFORNIA WEEK OF 12,885 /AA+/
2016 LEASE REVENUE BONDS 01/25
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 01/27
WEBBERVILLE COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 11,250 /AA-/
MICHIGAN 01/25
COUNTIES OF INGHAM & LIVINGSTON
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
$4,905M SERIES A
$5,095M SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/25
KLAMATH-TRINITY JOINT UNIFIED WEEK OF 11,250 /A/
SCHOOL DISTRICT 01/25
2016 CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/26
ST. CLAIR COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 11,100 //
O'FALLON TOWNSHIP HIGH SCHOOL 01/25
DISTRICT, SCHOOL BONDS
$9,100M SERIES A - REFUNDING BONDS
$2,000M SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/27
CENTER SCHOOL DISTRICT #58 OF WEEK OF 10,930 Aa1//
JACKSON COUNTY, MISSOURI 01/25
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PRGM
Day of Sale: 01/25
ESTES VALLEY RECREATION & PARK WEEK OF 10,830 //
DISTRICT 01/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SERIAL: 2016-2028
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: (A S&P UNDERLYING)
MOJAVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /A+/
SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT 01/25
DISTRICT NO. 1
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/27
TEMPLE, TEXAS WEEK OF 9,340 /AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 01/25
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/26
PASO ROBLES JOINT UNIFIED SCHOOL WEEK OF 9,000 /AA/
DISTRICT, CALIFORNIA 01/25
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2016-2028
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UL: A1//
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/26
OVID-ELSIE AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,600 Aa1//
COUNTIES OF CLINTON, SHIAWASSEE, 01/25
SAGINAW & GRATIOT
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/27
CITY OF GLENDORA, CALIFORNIA WEEK OF 8,600 /AA/
2016 WATER REVENUE REFUNDING BONDS 01/25
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/26
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 276 WEEK OF 8,480 //
MINNETONKA PUBLIC SCHOOLS, 01/25
MINNESOTA
$4,510M CERTIFICATES OF
PARTICIPATION, SERIES 2016F
$1,000M CERTIFICATES OF
PARTICIPATION, SERIES 2016G
$2,970M REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION, SERIES 2016H
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 01/26
EVART PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,400 /AA-/
COUNTIES OF OSCEOLA, MECOSTA AND 01/25
CLARE
SCHOOL BUILDING AND SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/26
HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,340 Aa2//
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 01/25
BATH COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,100 Aa1//
COUNTIES OF CLINTON & SHIAWASSEE 01/25
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/28
CALDWELL-WEST CALDWELL BOARD OF WEEK OF 7,645 //
EDUCATION, NEW JERSEY 01/25
REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2016
********BANK QUALIFIED********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
JOLIET PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 7,250 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/25
TAX-EXEMPT
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SAN DIEGO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,760 NR/AAA/NR
DISTRICT, TEXAS 01/25
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/25
DESOTO PARISH SCHOOL DISTRICT NO.4 WEEK OF 6,760 /AA/
LOUISIANA 01/25
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2032
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/26
MONTVILLE TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 5,160 /AA/
EDUCATION MORRIS COUNTY NEW JERSEY 01/25
REFUNDING SCHOOL BONDS SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/26
SOUTHEAST, IOWA WEEK OF 4,470 //
WEBSTER-GRAND COMMUNITY SCHOOL 01/25
DISTRICT
SCHOOL INFRASTRUCTURE SALES SERVICE
USE TAX REVENUE BONDS, SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 01/28
EAST TROY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,410 Aa2//
WALWORTH AND WAUKESHA COUNTIES 01/25
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2020 TERM: 2036
Day of Sale: 01/25
CITY OF FRANKFORT CITY HILL WEEK OF 4,365 /A/
BUILDING CORPORATION FIRST MORTGAGE 01/25
BONDS,SERIES 2016 (APVPT BACKED)
BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2017-2036
REMARK: INSURANCE EXPECTED
PEORIA COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 3,865 /A+/
OAK GROVE SCHOOL DISTRICT #68 01/25
SCHOOL BONDS
$200M - SERIES A - TAXABLE
$3,025M - SERIES B
$640M - SERIES C - REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/26
TOWN OF WATERFORD, NEW YORK WEEK OF 3,640 A1/NR/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2038
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/28
SALADO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,015 /AAA/
TEXAS 01/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2023
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/28
BAYSHORE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,000 /AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/25
ELECTION OF 2014, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/28
GORDO, ALABAMA WEEK OF 2,485 /AA/
WATER, GAS & SEWER REVENUE BONDS 01/25
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2037
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UL: /A-/
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/27
CAPE MAY POINT BOROUGH WEEK OF 1,445 /AA-/
CAPE MAY COUNTY, NEW JERSEY 01/25
REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/27
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Expected volume excluding daily issues: 3,992,768 (in 000's)