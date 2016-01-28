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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE BOARD OF ADMINISTRATION WEEK OF 1,200,000 Aa3/AA/AA
FINANCE CORPORATION REVENUE BONDS, 02/01
FLORIDA
SERIES 2016A (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: BULLETS: 2019 & 2021
Day of Sale: 02/04
BOARD OF EDUCATION OF THE DAILY 875,000 /B+/B+
CITY OF CHICAGO
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS (DEDICATED REVENUES)
CONSISTING OF:
$795,515M SERIES 2016A
$ 79,485M TAXABLE SERIES 2016B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: TAX-EXEMPT TERM BONDS: 2036, 2041
AND 2044
TAXABLE TERM BOND: 2033
DALLAS AREA RAPID TRANSIT WEEK OF 482,530 Aa2/AA+/
SENIOR LIEN SALES TAX REVENUE 02/01
REFUNDING BONDS, SERIES 2016A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 02/04
COUNTY OF HAWAII WEEK OF 235,000 Aa2//
GENERAL OBLIGATION BONDS 02/01
2016 SERIES A,B,C,D,E & F (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 02/02/2016
Day of Sale: 02/03
SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 215,390 Aa2/AA/
WATER SYSTEM JR. LIEN REVENUE 02/01
REFUNDING
CONSISTING OF:
$172,415M SERIES 2016A
$ 42,975M SERIES 2016B (TAXABLE)
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/02
LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 141,105 Aaa/AAA/
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 02/01
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: 19-20, 24, 27-30
UNDERLYING RATING: AA2/AA
Day of Sale: 02/03
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTH WEEK OF 116,785 //
OF THE CITY OF PHOENIX, ARIZONA 02/01
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
(GREAT HEARTS ACADEMIES PROJECTS),
$46,785M SERIES 2016A
$70,000M SERIES 2016B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 02/04
SAN DIEGO REGIONAL BUILDING WEEK OF 108,150 Aa2/AA+/AA+
AUTHORITY 02/01 EXP/EXP/EXP
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 02/04
SCHERTZ-CIBOLO-UNIVERSAL CITY WEEK OF 103,921 Aaa//AAA
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, TEXAS 02/01
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: CIB'S DUE: 2017-2028 AND 2033-2036
CAB'S DUE: 2029-2032
UNDERLYING RATINGS: AA3/AA-
Day of Sale: 02/02
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 87,455 /BBB/
CHARTER SCHOOL REVENUE REFUNDING 02/01 /EXP/
BONDS (ASPIRE PUBLIC SCHOOLS -
OBLIGATED GROUP), SERIES 2016
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/03
MAGNOLIA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 87,400 Aa3//
DISTRICT, TEXAS 02/01
MONTGOMERY COUNTY SCHOOLHOUSE AND
REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
LIVONIA PUBLIC SCHOOLS SCHOOL WEEK OF 87,050 /A/
DISTRICT 02/01
COUNTY OF WAYNE, STATE OF MICHIGAN
2016 SCHOOL BUILDING AND SITE
BONDS, SERIES II
(GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 02/03
CUPERTINO UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 76,000 Aa1/AA-/
SANTA CLARA COUNTY - ELECTION OF 02/01
2012 GENERAL OBLIGATION BONDS-
SERIES C & 2016 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
CALIFORNIA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 02/01/2016
Day of Sale: 02/02
SHELBY COUNTY, TENNESSEE WEEK OF 75,405 Aa1/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/01
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 02/02
PROSPER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 75,000 Aaa/AAA/
TEXAS 02/01
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2046
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: A1/A/
Day of Sale: 02/04
STATE BOARD OF REGENTS OF THE WEEK OF 69,535 //
STATE OF UTAH 02/01
UNIVERSITY OF UTAH
GENERAL REVENUE BONDS, SERIES 2016A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA+
(MOODY'S/S&P)
Day of Sale: 02/02
MINNESOTA HIGHER EDUCATION WEEK OF 63,315 A2//
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS, 02/01
SERIES EIGHT-L
(UNIVERSITY OF ST. THOMAS)
MGR: Dougherty & Company, LLC, Minneapolis
SERIAL: 2017-2031 TERM: 2039
REMARK: RATING: STABLE
Day of Sale: 02/02
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 54,855 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION BONDS, 02/01
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 02/02
CITY OF GRAND RAPIDS COUNTY OF KENT WEEK OF 48,000 Aa1/AA/
SANITARY SEWER SYSTEM REVENUE 02/01
REFUNDING, MICHIGAN
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2019-2035 TERM: 2038
Day of Sale: 02/02
HASTINGS AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 47,625 //
GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX 02/01
CONSISTING OF:
$44,590M SCHOOL BUILDING AND SITE
BONDS
$ 3,035M REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: RATINGS: BUILD & SITE BONDS:
S&P AA- (Q-SBLF), A UNDERLYING
REFUNDING BONDS: S&P A UNDERLYING
ONLY
MATURITY: BUILDING & SITE BONDS:
2017-2040
REFUNDING BONDS: 2023-2026
Day of Sale: 02/02
CITY OF CINCINNATI, OHIO WEEK OF 45,770 Aa3/A+/
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE AND 02/01
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 02/03
SCHOOL DISTRICT OF ST. JOHNS COUNTY WEEK OF 42,000 A1/AA-/
SALES TAX REVENUE SERIES 2016 02/01
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 02/02
PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 40,000 Aa2/A+/
DISTRICT 02/01
SANTA CRUZ & MONTEREY COUNTIES,
CALIFORNIA
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2012, SERIES C
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/02
GEORGETOWN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 39,775 Aaa/AAA/NR
DISTRICT, TEXAS 02/01
VARIABLE RATE UNLIMITED TAX SCHOOL
BUILDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA-/NR
9/1/2041 MATURITY *8/1/2017 PUT*
Day of Sale: 02/03
NORTH WEST HENDRICKS SBC AVPT WEEK OF 38,190 /AA-/
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS 02/01 /EXP/
SERIES 2016 NOT BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2032-2035
FRANCIS HOWELL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 35,960 /AA/
MISSOURI 02/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 34,990 A3/NR/NR
AGENCY REVENUE BONDS 02/01
REVENUE BONDS
BENTLEY UNIVERSITY ISSUE,
SERIES 2016
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2034-2036 TERM: 2040
Day of Sale: 02/03
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY WEEK OF 30,000 Aa3//
THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 02/01
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA-
GENERAL REVENUE REFUNDING BONDS-
SERIES 2016 A&B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/02
OGDEN CITY REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 29,070 /AA-/AA
UTAH 02/01
REVENUE REFUNDING
CONSISTING OF:
$20,640M SERIES 2016A (FEDERALLY
TAXABLE)
$ 8,430M SERIES 2016B (TAX-EXEMPT)
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 02/03
THE CARROLL CITY-COUNTY HOSPITAL WEEK OF 24,385 Aa2/AA/NR
AUTHORITY, GEORGIA 02/01
REVENUE ANTICIPATION CERTIFICATES
(TANNER MEDICAL CENTER INC.
PROJECT), SERIES 2016
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2019-2038 TERM: 2016
Day of Sale: 02/02
COCHISE COUNTY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 24,240 A2/NR/NR
DISTRICT OF COCHISE COUNTY, 02/01
ARIZONA
REVENUE BONDS, SERIES 2016A & 2016B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/02
CITY OF FRIENDSWOOD, TEXAS WEEK OF 20,000 /AA+/
GENERAL OBLIGATION PERMANENT 02/01
IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 02/01
COTTON JOINT UNIFIED SCHOOL WEEK OF 20,000 /A+/
DISTRICT 02/01
SAN BERNARDINO & RIVERSIDE COUNTIES
CALIFORNIA
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2027-2036
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 02/04
BONITA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,500 /AA-/
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/01
BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/02
SCAGO EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 17,945 /AA/
CORPORATION FOR WILLIAMSBURG SCHOOL 02/01
DISTRICT
INSTALLMENT PURCHASE REFUNDING
REVENUE BONDS
(SCHOOL DISTRICT OF WILLIAMSBURG
COUNTY PROJECT)
$ 4,050M TAXABLE SERIES 2016A
$13,895M SERIES 2016B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 02/04
CORUNNA PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 16,500 /AA-/
SHIAWASSEE COUNTY, SCHOOL BUILDING 02/01
& SITE BONDS
QUALIFIED SCHOOL BONDS LOAN FUND
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
LYNWOOD UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 16,000 NR/AA/NR
CALIFORNIA 02/01
2016 REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 02/02
MONTEBELLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 14,790 Aa3//
CALIFORNIA 02/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/04
PALMER TOWNSHIP WEEK OF 14,625 /AA/
NORTHHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA 02/01
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 02/01
CITY OF LAFAYETTE, LOUISIANA WEEK OF 13,275 Aa3/AA/
PUBLIC IMPROVEMENT SALES TAX 02/01
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 02/03
STANTON REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 13,200 /A/
SUBORDINATE TAXABLE TAX ALLOCATION 02/01 /EXP/
REFUNDING BONDS
2016 SERIES B
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 02/02
JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,955 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.11 02/01
(IMPROVEMENT AREA A)
SPECIAL TAX BONDS, 2016 SERIES A
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/03
BRANDYWINE COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 12,305 //
MICHIGAN 02/01
CONSISTING OF:
$8,055M SERIES A
$4,250M SERIES B
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: MOODY"S UNDERLYING RATING: A1
MOODY'S Q-SBLF RATING: AA1
SERIES A DUE: 2018-2028
SERIES B DUE: 2018-2028
Day of Sale: 02/04
CITY OF WATERTOWN WEEK OF 10,775 Aa3//
JEFFERSON AND DODGE COUNTIES, 02/01
WISCONSIN
$8,175M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
$2,600M GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 02/01
PARKLAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA/
LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA 02/01
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 02/03
WARSAW MULTI-SBC AD VAL PROPERTY WEEK OF 9,300 /AA+/
TAX FIRST MORTGAGE BONDS 02/01
BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2032-2035
REMARK: /A/
LAWRENCE COUNTY, ARKANSAS WEEK OF 9,010 NR/NR/NR
SALES AND USE TAX REVENUE BONDS, 02/01
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2017-2026 TERM: 2031, 2036
Day of Sale: 02/02
COLLINSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,500 //
DISTRICT, TEXAS 02/01
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/03
THE BROWNFIELD REDEVELOPMENT WEEK OF 7,985 //
AUTHORITY OF THE CITY OF GRAND 02/01
HAVEN
COUNTY OF OTTAWA, STATE OF MICHIGAN
BROWNFIELD REDEVELOPMENT REFUNDING
BONDS, SERIES 2016
(GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 02/03
HIDALGO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,470 //AAA
TEXAS 02/01
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES A&B
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: DUE: 8/1/16, 2/1/2018-2037
Day of Sale: 02/01
RAVENSWOOD CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,390 //
(COUNTY OF SAN MATEO) 02/01
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 02/02
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #1 WEEK OF 7,355 /A+/
(COAL CITY) GRUNDY & WILL COUNTIES, 02/01
ILLINOIS
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
SCHOOL BONDS
********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: DUE: 2017-2018 AND 2030-2036
Day of Sale: 02/03
JACKSON TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 7,180 NR/AA+/NR
**********BANK QUALIFIED********** 02/01
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 02/02
DESOTO PARISH SCHOOL DISTRICT NO. 4 WEEK OF 6,760 /AA/
LOUISIANA 02/01
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 02/02
NECEDAH AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,675 //
JUNEAU COUNTY, WISCONSIN 02/01
NOTE ANTICIPATION NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: DUE: MAY 24, 2016
Day of Sale: 02/03
STANTON REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 6,600 /A/
SUBORDINATE TAX ALLOCATION 02/01 /EXP/
REFUNDING BONDS
2016 SERIES A
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 02/02
UNIVERSITY AREA JOINT AUTHORITY WEEK OF 6,485 //
CENTRE COUNTY, PENNSYLVANIA 02/01
SEWER REVENUE BONDS- SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/01
CITY OF TIPP CITY, OHIO WEEK OF 6,035 NR//
VARIOUS PURPOSE BOND ANTICIPATION 02/01
NOTES
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: DUE: 2/15/2017
Day of Sale: 02/01
CITY OF FRIENDSWOOD, TEXAS WEEK OF 5,660 /AA-/
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM 02/01
REVENUE BONDS, SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 02/01
CITY OF WILKES BARRE WEEK OF 5,280 //
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
DEFIANCE, OHIO WEEK OF 4,635 NR/AA-/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 02/01
BONDS
CONSISTING OF:
$2,700M SERIES 2016B
$1,935M SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/02
ALLIANCE CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 4,372 Aa2//
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 02/01
CLASSROOM FACILITIES REFUNDING
BONDS, SERIES 2016
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Frankfort
SERIAL: 2016-2022
REMARK: (OHIO SCHOOL DISTRICT CREDIT
ENHANCEMENT)
UNDERLYING RATING: A2
Day of Sale: 02/02
QUEEN CREEK UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,350 Aa3//
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS 02/01
PROJECT 2010 & 2014
SERIES 2016
ARIZONA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/03
KEMP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,245 NR/AAA/NR
(HENDERSON AND KAUFMAN COUNTIES, 02/01
TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/02
TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT #140 WEEK OF 3,780 /A/
(OTTAWA) LASALLE COUNTY, ILLINOIS 02/01
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
**********TAXABLE**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 02/04
LAKESIDE WATER CONTROL & WEEK OF 3,650 Baa3/NR/NR
IMPROVEMENT NO. 2-D 02/01
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
TRAVIS COUNTY)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/03
CLINTONDALE COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 2,905 /AA-/
MICHIGAN 02/01
MACOMB COUNTY, 2016 REFUNDING BONDS
QUALIFIED SCHOOL BOND LOAN FUND
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
LAKESIDE WATER CONTROL & WEEK OF 2,040 Baa3/NR/NR
IMPROVEMENT DISTRICT NO. 2-C 02/01
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
TRAVIS COUNTY)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/02
VILLAGE OF RANDOLPH WEEK OF 1,330 //
COLUMBIA AND DODGE COUNTIES, 02/01
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 02/01
VILLAGE OF RANDOLPH WEEK OF 1,255 //
COLUMBIA AND DODGE COUNTIES, 02/01
WISCONSIN
WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 02/01
EASTMARK COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 1,060 NR/NR/NR
DISTRICT NO. 1 02/01
(CITY OF MESA, ARIZONA)
ASSESSMENT DISTRICT NO. 5
SPECIAL ASSESSMENT REVENUE BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/02
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 4,112,078 (in 000's)