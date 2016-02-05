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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE OF FLORIDA WEEK OF 1,200,000 Aa3/AA/AA
STATE BOARD OF ADMINISTRATION 02/08
FINANCE CORPORATION REVENUE BONDS,
SERIES 2016A (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: BULLETS: 2019 & 2021
CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 800,000 Aa2//AA
COMBINED UTILITY SYSTEM FIRST LIEN 02/08
REVENUE AND REFUNDING BONDS,
SERIES 2016B
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2016-2040 TERM: 2045
REMARK: RATINGS: (STABLE/-/STABLE)
Day of Sale: 02/09
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 750,000 Aa1/AAA/AAA
AUTHORITY 02/08
FUTURE TAX SECURED TAX-EXEMPT
SUBORDINATE BONDS-FISCAL 2016
SERIES E-1
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 2/5 & 2/8
Day of Sale: 02/09
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 365,000 A3//A-
TURNPIKE SUBORDINATE REVENUE 02/08
REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2038
Day of Sale: 02/10
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 230,000 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/08
OF 2016 - SERIES 1
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: AA (KROLL)
ROP: 02/08
Day of Sale: 02/09
MISSOURI JOINT MUNICIPAL ELECTRIC WEEK OF 222,155 A2//A
UTILITY COMMISSION 02/08
(PRAIRIE STATE PROJECT)
POWER PROJECT REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2016A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
STATE OF OHIO WEEK OF 181,000 A2/A-/
UNIVERSITY HOSPITALS HEALTH SYSTEM, 02/08
INC. - HOSPITAL REVENUE BONDS-
SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/09
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 152,865 Aa2/AA/NR
NEW MEXICO 02/08
CONSISTING OF:
$144,570M SUBORDINATE LIEN SYSTEM
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS,
TAX-EXEMPT SERIES 2016A
$ 8,295M SUBORDINATE LIEN SYSTEM
REFUNDING REVENUE BONDS,
TAXABLE SERIES 2016B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/10
CLEVELAND, OHIO WEEK OF 150,495 A2/AA/
AIRPORT SYSTEM REVENUE BONDS 02/08
$112,860M - SERIES A
$ 37,635M - SERIES B (FORWARD
DELIVERY)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 02/09
INDIANA MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 146,000 //
POWER SUPPLY SYSTEM REFUNDING 02/08
REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2020-2036 TERM: 2039
Day of Sale: 02/11
CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 145,000 Aaa/AAA/
AUTHORITY 02/08
HOUSING MORTGAGE FINANCE PROGRAM
BONDS - 2016 SERIES A-1 & A-2
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 02/09
Day of Sale: 02/10
GUAM WATERWORKS AUTHORITY WEEK OF 143,000 /A-/BBB+
WATER & WASTEWATER SYSTEM REVENUE 02/08
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2020-2036 TERM: 2041, 2046
Day of Sale: 02/09
CITY OF COLUMBUS, OHIO WEEK OF 137,000 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS-VARIOUS 02/08
PURPOSE UNLIMITED & LIMITED TAX
REFUNDING BONDS-SERIES 2016-1 AND
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 2/10
Day of Sale: 02/11
LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 107,580 Aaa/AAA/
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 02/08
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Mat. 2/15/2019-20, 24, 27-30
Underlying Ratings (Aa2/AA)
Day of Sale: 02/09
COMMUNITY UNITED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 103,420 Aa2//AA
#308 (KENDALL, KANE & WILL COUNTY) 02/08
ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
SCHOOL BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
REMARK: Mat. 2023-26, 31-36
Day of Sale: 02/10
MAGNOLIA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 87,400 Aa3//
DISTRICT, TEXAS 02/08
MONTGOMERY COUNTY, SCHOOLHOUSE &
REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/09
CUYAHOGA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 56,725 Aa2/AA-/
OHIO 02/08
GENERAL RECEIPTS REFUNDING BONDS
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 02/10
EVERGREEN ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 50,000 Aa2//
DISTRICT 02/08
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2014
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/11
DEER VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 49,200 Aa2/NR/AA-
NO. 97 (ARIZONA) 02/08
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS PROJECT OF
2013 SERIES B (2016) AND REFUNDING
BONDS SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/09
CITY OF PIKEVILLE, KENTUCKY WEEK OF 45,000 MIG 1//
PIKEVILLE MEDICAL CENTER (USDA) 02/08
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2017
Day of Sale: 02/09
CITY OF RALEIGH, NORTH CAROLINA WEEK OF 43,815 Aa2/AA+/AA+
LIMITED OBLIGATION BONDS 02/08
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2017-2036
PEARLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 43,080 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 02/08
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/10
OSCEOLA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 40,000 A1//AA-
SALES TAX REVENUE REFUNDING 02/08
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2018-2038
Day of Sale: 02/11
IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 40,000 NR/NR/
TAX EXEMPT MORTGAGE-BACKED 02/08
SECURITIES, SERIES A (G2) (TEMS)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/08
CITY OF MOORHEAD, MINNESOTA WEEK OF 38,200 Baa1//
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE 02/08
BONDS
(THE CONCORDIA COLLEGE
CORPORATION PROJECT), SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/11
DOWAGIAC UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 37,200 /AA-/
MICHIGAN 2016 SCHOOL BUILDING & 02/08
SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 02/10
PARADISE VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 36,700 Aa2/NR/AA-
DISTRICT NO. 69 (ARIZONA) 02/08
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
PROJECT OF 2015 SERIES A 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/08
CITY OF OKLAHOMA CITY WEEK OF 33,850 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/08
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 02/09
MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 30,000 A1/AA+/
MORTGAGE PURCHASE BONDS 02/08
2016 SERIES A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 02/08
Day of Sale: 02/09
BROWNSVILLE NAVIGATION DISTRICT OF WEEK OF 27,000 A2/A/
CAMERON COUNTY, TEXAS 02/08
SENIOR LIEN REVENUE BONDS (AMT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2040
Day of Sale: 02/09
JOSHUA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 26,275 NR/AAA/NR
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 02/08
STATE OF TEXAS LOCATED IN
JOHNSON COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/09
JOURDANTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 26,000 Aaa//
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 02/08
SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2041
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: A+
Day of Sale: 02/08
CITY OF SUGAR HILL DOWNTOWN WEEK OF 24,950 NR/AA+/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY, GEORGIA 02/08
TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2018-2035
Day of Sale: 02/10
ST. LOUIS, MISSOURI WEEK OF 24,000 /AA+/
SPECIAL ADMINISTRATIVE BOARD OF 02/08
TRANSITIONAL SCHOOL DISTRICT
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/11
TRAVIS UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 22,500 /AA/
CALIFORNIA 02/08
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 02/10
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 20,180 Aaa/NR/NR
NEW YORK 02/08
REVENUE BONDS, POOLED ISSUE,
VARIOUS LIBRARY DISTRICTS,
SERIES 2016
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2028
REMARK: Underlying Ratings (Aa2/NR/NR)
Day of Sale: 02/09
COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 20,000 Aa2/AA/
ADMINISTRATION 02/08
MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
COMMUNITY DEVELOPMENT-RESIDENTIAL
REVENUE BONDS-2011 SERIES B
(REMARKETING)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/11
MONTGOMERY COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 19,990 NR//
DISTRICT NO. 446, KANSAS 02/08
INDEPENDENCE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING, 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2027-2033
Day of Sale: 02/08
THE OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 14,955 /AA/AA
AUTHORITY 02/08
OKLAHOMA STATE SYSTEM OF HIGHER
EDUCATION
MASTER REAL PROPERTY LEASE REVENUE
BONDS
MGR: BOSC, Inc., Oklahoma City
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 02/10
JACKSON COUNTY, OREGON WEEK OF 14,715 NR/A+/
AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS 02/08
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 02/11
COACHELLA, SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 14,615 /A-/
REDEVELOPMENT AGENCY TAX ALLOCATION 02/08
BONDS SERIES A, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 02/10
WYANDOTTE COUNTY/KANSAS CITY, WEEK OF 14,400 NR/NR/
KANSAS 02/08
UNIFIED GOVERNMENT, SPECIAL
OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT REVENUE BONDS
(WYANDOTTE PLAZA REDEVELOPMENT
PROJECT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/09
MIAMI COUNTY, INDIANA WEEK OF 14,155 NR/A+/
JAIL HOLDING CORPORATION COUNTY 02/08
OPTION INCOME
TAX LEASE RENTAL REFUNDING 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 02/11
CHAMPAIGN & PIATT COUNTIES, WEEK OF 13,235 A1//
ILLINOIS 02/08
MAHOMET-SEYMOUR
COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
NO. 3, REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/11
CITY OF SANTA ROSA HIGH SCHOOL WEEK OF 11,900 Aa2/A+/
DISTRICT 02/08
(SONOMA COUNTY, CALIFORNIA)
GENERAL OBLIGATION BONDS
2014 ELECTION 2016 SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/10
CITY OF VINELAND, NEW JERSEY WEEK OF 11,035 NR/AA-/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 02/09
SIENNA PLANTATION LEVEE IMPROVEMENT WEEK OF 11,000 A//
DISTRICT, TEXAS 02/08
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/09
ESTES VALLEY RECREATION AND PARK WEEK OF 10,830 NR/AA/NR
DISTRICT, COLORADO 02/08
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 02/09
BOARD OF TRUSTEES OF THE WEEK OF 10,000 Aa2/NR/NR
UNIVERSITY OF ARKANSAS 02/08
STUDENT FEE REVENUE BONDS
(UNIVERSITY OF ARKANSAS COMMUNITY
COLLEGE AT MORRILTON), SERIES 2016
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2019-2026 TERM: 2031, 2036, 2041, 2046
Day of Sale: 02/09
THE SCHOOL DISTRICT OF THE WEEK OF 9,995 /A/
CITY OF HARRISBURG 02/08
(DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA)
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2017-2033
COACHELLA, SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 9,625 /A-/
REDEVELOPMENT AGENCY 02/08
TAX ALLOCATION BONDS, 2016 SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 02/10
SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF YORK WEEK OF 9,570 /A/
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 02/08
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 02/09
CITY OF GRIFFIN, GEORGIA WEEK OF 9,500 A1//
GENERAL OBLIGATION (SALES TAX) 02/08
BONDS
BANK QUALIFIED AND TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 02/09
CITY OF SANTA ROSA ELEMENTARY WEEK OF 9,500 Aa3/A+/
SCHOOL DISTRICT 02/08
(SONOMA COUNTY, CALIFORNIA)
GENERAL OBLIGATION BONDS
2014 ELECTION, 2016 SERIES A AND
SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/10
WIMBERLEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,150 //
DISTRICT 02/08
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/08
PULASKI CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,780 NR/UR/
NEW YORK 02/08
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 02/11
WEST RANKIN UTILITY AUTHORITY WEEK OF 8,705 /AA/
MISSISSIPPI 02/08
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2025
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Bank Qualified
Underlying Rating A+
Day of Sale: 02/11
TEAYS VALLEY LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,685 Aa2//
PICKAWAY, FAIRFIELD AND FRANKLIN 02/08
COUNTIES, OHIO
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
(GENERAL OBLIGATION - UNLIMITED TAX
VOTED NOVEMBER 7, 2006
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 02/09
CLAWSON PUBLIC SCHOOLS, COUNTY OF WEEK OF 8,250 //
OAKLAND, STATE OF MICHIGAN 02/08
2016 REFUNDING BONDS
(GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX)
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
REMARK: RATING: S&P TBD
EDWARDSBURG PUBLIC SCHOOLS MICHIGAN WEEK OF 7,960 NR/AA-/NR
2016 REFUNDING BONDS (GENERAL 02/08
OBLIGATION - UNLIMITED TAX)
BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 02/09
FREMONT CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,500 Aa2//
MICHIGAN 02/08
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/10
SARANAC COMMUNITY SCHOOLS MICHIGAN WEEK OF 6,605 NR/AA-/NR
2016 REFUNDING BONDS (GENERAL 02/08
OBLIGATION - UNLIMITED TAX)
BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2031
REMARK: QSBLF, UL: A
Day of Sale: 02/10
CIRCLEVILLE CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,285 Aa3//
OHIO 02/08
PICKWAY COUNTY, REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/10
EATON RAPIDS PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 5,610 Aa1//
MICHIGAN 02/08
EATON & INGHAM COUNTIES, REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 02/09
FOND DU LAC COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 5,435 Aa2//
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 02/08
SERIES 2016
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT NO. 2 WEEK OF 5,360 /AA+/
OF JACKSON COUNTY, MISSOURI 02/08
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016 (MISSOURI DIRECT
DEPOSIT PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2020
REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
S&P UNDERLYING RATING: AA- (EXP.)
Day of Sale: 02/08
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,305 Baa2//
DISTRICT NO. 26 TEXAS 02/08
UNIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/10
AVONDALE, ARIZONA WEEK OF 5,000 /A+/
ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT NO.44 02/08
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2035
GREEN ISLAND UNION FREE SCHOOL WEEK OF 4,665 NR/UR/
DISTRICT, NEW YORK 02/08
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 02/09
CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT NO. 2 WEEK OF 4,625 /A+/
OF JACKSON COUNTY, MISSOURI 02/08 /EXP/
LEASE PARTICIPATION CERTIFICATES
SERIES 2016 (WELLNESS CENTER
PROJECT)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2020-2030
Day of Sale: 02/08
SUNRAY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,585 //
TEXAS 02/08
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Dallas
REMARK: TBD
Day of Sale: 02/10
ELLSWORTH COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,235 MIG 1//
PIERCE COUNTY, WISCONSIN 02/08
NOTE ANTICIPATION NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
TERM: 2017
WESTERN TECHNICAL COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 4,130 //
WISCONSIN 02/08
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2025
BASALT & RURAL FIRE PROTECTION WEEK OF 3,800 /AA-/
DISTRICT, COLORADO 02/08
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2035
CITY OF MALIBU CFD NO. 2006-1 WEEK OF 3,640 //
2016 REFUNDING SPECIAL TAX BONDS 02/08
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/09
CLINTON, CONNECTICUT WEEK OF 3,600 Aa2/NR/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/08
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2018-2030
Day of Sale: 02/11
BELOIT, KANSAS WEEK OF 3,400 NR//
GENERAL OBLIGATION ELECTRIC UTILITY 02/08
REFUNDING BONDS, 2016-A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 02/10
CITY OF LA PORTE, TEXAS WEEK OF 3,150 /AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/08
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
REMARK: DUE: 2016-2018 AND 2025-2029
Day of Sale: 02/09
WASHINGTON COUNTY, UTAH WEEK OF 2,755 Aa2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 02/08
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/09
REDEVELOPMENT LEASE REVENUE WEEK OF 2,600 /A+/
REFUNDING BONDS, SERIES 2016 02/08
(TAX INCREMENTAL DISTRICT NO. 1)
REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE
VILLAGE OF KRONENWETTER, WISCONSIN
(MARATHON COUNTY)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 02/08
VILLAGE OF KRONENWETTER WEEK OF 2,300 /AA-/
MARATHON COUNTY, WISCONSIN 02/08
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 02/09
CAPE MAY POINT BOROUGH WEEK OF 1,445 /AA-/
CAPE MAY COUNTY, NEW JERSEY 02/08
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/10
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Expected volume excluding daily issues: 6,012,170 (in 000's)