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CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 581,985 Aa3/AA+/
PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 03/21
SERIES 2016A
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2019-2038
Day of Sale: 03/22
ENERGY NORTHWEST WEEK OF 497,000 Aa1/AA-/AA
PROJECT 1 ELECTRIC REVENUE 03/21
REFUNDING BONDS, SERIES 2016-A
COLUMBIA GENERATING STATION
ELECTRIC REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016-A
PROJECT 3 ELECTRIC REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2016-A
PROJECT 1 ELECTRIC REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2016-B
(TAXABLE)
COLUMBIA GENERATING STATION
ELECTRIC REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016-B (TAXABLE)
PROJECT 3 ELECTRIC REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2016-B
(TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/23
DENVER CITY AND COUNTY DEDICATED WEEK OF 353,000 Aa3/AA-/
TAX REVENUE REFUNDING, COLORADO 03/21
235MM TAX EXEMPT
118MM TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Tax Exempt: 20-29, 36
Taxable: 16-21, 29-32
Day of Sale: 03/22
BOARD OF REGENTS OF THE TEXAS A&M WEEK OF 325,745 Aaa/AA+/
UNIVERSITY SYSTEM REVENUE 03/21 /EXP/
FINANCING SYSTEM BONDS,
TAXABLE SERIES 2016B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/22
THE TURNPIKE AUTHORITY OF KENTUCKY WEEK OF 219,180 //
ECONOMIC DEVELOPMENT ROAD REVENUE 03/21
REFUNDING BONDS
(REVITALIZATION PROJECTS)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: ROP: 3/21
Day of Sale: 03/22
CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 214,975 Aa3/A+/A+
THE SCHOOL BOARD OF BROWARD COUNTY 03/21
FLORIDA $196,150 SERIES 2016A
$18,825M SERIES 2016B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2019-2033
WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC WEEK OF 180,300 Aa2/AA/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 03/21
HOME OWNERSHIP REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
2016 SERIES A (AMT)
2016 SERIES B (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/23
SAN JACINTO COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 179,010 Aa2/AA/NR
DISTRICT $131,945M LIMITED TAX 03/21
GENERAL OBLIGATION BUILDING BONDS
SERIES 2016A
$47,065M LIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS 2016B
TEXAS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2018-2036 TERM: 2041, 2046
PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 161,985 Aa2/AA+/NR
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 03/21
BONDS SERIES 2016-119 (NON AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2027 TERM: 2031, 2036, 2041
DEKALB COUNY GEORGIA WEEK OF 145,000 Aa3//
GENERAL OBLIGATION 03/21
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2030
Day of Sale: 03/21
STATE OF NEW JERSEY GENERAL WEEK OF 141,000 A2/A/A
OBLIGATION REFUNDING 03/21
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2023
Day of Sale: 03/23
CITY OF MESA ARIZONA WEEK OF 139,630 Aa2/AA-/
UTILITY SYSTEMS REVENUE REFUNDING 03/21
BONDS SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2025-2032
OHLONE CCD GENERAL OBLIGATION BONDS WEEK OF 136,000 //
2010 ELECTION SERIES 2016C 03/21
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/23
TRUCKEE MEADOWS WATER AUTHORITY, WEEK OF 126,395 //
NEVADA 03/21
WATER REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/23
NEW JERSEY BUILDING AUTHORITY WEEK OF 96,000 A3/A-/A-
STATE BUILDING REVENUE REFUNDING 03/21
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 03/23
BOARD OF REGENTS OF THE TEXAS A&M WEEK OF 92,630 Aaa/AA+/AA+
UNIVERSITY SYSTEM 03/21
REVENUE FINANCING SYSTEM BONDS
(TAXABLE)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 03/21
KERN COUNTY WATER AGENCY WEEK OF 84,840 Aa3/A+/
CALIFORNIA WATER REVENUE REFUNDING 03/21
BONDS (IMPROVEMENT DISTRICT NO. 4)
SERIES 2016A WATER REVENUE
REFUNDING BONDS TAXABLE
(IMPROVEMENT DISTRICT NO.4) 2016B
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 2016A 17-38 (10YR PAR CALL)
2016B 17-36 (MAKE WHOLE CALL)
(AGM INSURED S&P RATING AA)
Day of Sale: 03/23
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER WEEK OF 80,000 /AA-/
AUTHORITY 03/21
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 03/23
OHIO CAPITAL FACILITIES LEASE WEEK OF 80,000 //
APPR BONDS SERIES 2016A 03/21
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 03/22
BOARD OF REGENTS OF THE WEEK OF 75,170 //
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 03/21
GENERAL REVENUE BONDS, SERIES 2016A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: ROP: 3/22
Day of Sale: 03/23
BOSTON MEDICAL CENTER, WEEK OF 75,000 //
MASSACHUSETTS 03/21
TAXABLE REVENUE BONDS, SERIES 2016
(CORPORATE CUSIP)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/22
CITY OF BAYONNE WEEK OF 73,550 //
HUDSON COUNTY, NEW JERSEY 03/21
CONSISTING OF:
$70,245M QUALIFIED GENERAL
IMPROVEMENT REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
$ 3,305M SCHOOL REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 03/22
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 70,235 A2/A/A
(DEPAUL UNIVERSITY) REVENUE BONDS 03/21
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 03/22
MARYSVILLE PUBLIC SCHOOLS DISTRICT, WEEK OF 69,860 Aa1//
MICHIGAN 03/21
ST. CLAIR COUNTY, 2016 REFUNDING
BONDS
CONSISTING OF:
$54,095M - SERIES A
$15,765M - SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 03/22
CITY OF MARYSVILLE, OHIO WEEK OF 66,680 /AA/
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM 03/21
REVENUE REFUNDING, SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2036 TERM: 2041, 2047
REMARK: UNDERLYING RATING: NR/A/NR
BAM INSURED: NR/AA/NR
Day of Sale: 03/22
BOARD OF CONTROL OF SAGINAW VALLEY WEEK OF 60,790 A1/A/
STATE UNIVERSITY 03/21
GENERAL REVENUE AND REFUNDING
BONDS, SERIES 2016A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: STABLE BY BOTH
Day of Sale: 03/23
CHANDLER, ARIZONA WEEK OF 60,000 Aa1/AA/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT #80 03/21
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 03/22
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 59,460 Aaa/NR/NR
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 03/21
SERIES 2016-1
(FEDERALLY TAXABLE PASS THROUGH)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/22
KAUFMAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 54,825 Aaa/AAA/
TEXAS 03/21
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A1/A+
Day of Sale: 03/21
EASTERN MUNICIPAL WATER DISTRICT, WEEK OF 50,000 //
CALIFORNIA 03/21
REFUNDING WATER AND SEWER REVENUE
BONDS, SERIES 2012A
(2016 REMARKETING ISSUE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/23
TEXAS WATER DEVELOPMENET BOARD WEEK OF 43,325 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION WATER FINANCIAL 03/21
ASSISTANCE SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/23
HESPERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 43,000 /A/
2016 REFUNDING CERTIFICATES OF 03/21
PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/23
SEDGWICK COUNTY, KANSAS WEEK OF 37,190 Aa3//
UNIFIED SCHOOL DISTRICT #265 03/21
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
2016B
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
Day of Sale: 03/23
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 36,075 Aa3/AA-/NR
AGENCY REVENUE BONDS COLLEGE OF 03/21
HOLY CROSS ISSUE SERIES 2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2019-2036 TERM: 2041, 2046
DURHAM COUNTY, NORTH CAROLINA WEEK OF 35,000 Aa1/AA+/
LIMITED OBLIGATION BONDS 03/21
SERIES 2016
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2019-2030
MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 32,500 A1/A+/
DISTRICT, CALIFORNIA 03/21
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/22
CLEVELAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 32,265 /A-/
DISTRICT, TEXAS 03/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
SAN BERNARDINO, SUCCESSOR AGENCY TO WEEK OF 30,500 //A
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 03/21
SUBORDINATE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
HARTLAND CONSOLIDATED SCHOOLS, WEEK OF 28,865 Aa1//
MICHIGAN 03/21
LIVINGSTON COUNTY, 2016 REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 03/21
BROWNSBURG 1999 SBC, INDIANA WEEK OF 28,600 /AA+/
SERIES A&B 03/21
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: (STATE INTERCEPT)
HANFORD JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 25,000 /A+/
DISTRICT 03/21
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/23
PRINCETON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 23,829 Aaa//
DISTRICT 03/21
(COLLIN COUNTY, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A2
Day of Sale: 03/22
JEFFERSON UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 22,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 03/21
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS (CABS)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 03/23
NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY WEEK OF 20,620 UR/NR/
(GENESEE VALLEY BOCES) 03/21
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 03/23
CITY OF MESA, ARIZONA WEEK OF 20,475 Aa2/AA-/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 03/21
TAX-EXEMPT SERIES 2016A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/22
GAINESVILLE CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,000 /AA+/
GENERAL OBLIGATION GEORGIA 03/21
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2022
Day of Sale: 03/21
OHLONE CCD GENERAL OBLIGATION BONDS WEEK OF 19,000 //
2010 ELECTION SERIES 2016C 03/21
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
REMARK: CABS
Day of Sale: 03/23
NORTH SLOPE BOROUGH, ALASKA WEEK OF 18,665 Aa2/AA-/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/21
SERIES 2016A
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2018-2022
Day of Sale: 03/22
SAN BERNADINO, SUCCESSOR AGENCY TO WEEK OF 18,000 //A
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 03/21
SUBORDINATE TAXABLE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
SCHOOL DISTRICT NO. 144, WEEK OF 17,430 /AA/
COOK COUNTY, ILLINOIS 03/21
(PRAIRIE HILLS)
CONSISTING OF:
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS, SERIES 2016 A&B
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS, SERIES 2016 C&D
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING RATING: BAA1
HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 17,250 /AA+/
BOARD OF METROPOLITAN GOVERNMENT 03/21
OF NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTIES,
TENNESSEE
COLLATERALIZED MULTIFAMILY HOUSING
BONDS (RADNOR TOWERS APARTMENTS
PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2019
Day of Sale: 03/23
VIDALIA CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 17,205 Aa1//
GEORGIA 03/21
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2018-2037
REMARK: UNDERLYING RATING: A2
Day of Sale: 03/23
BLOOMINGDALE PUBLIC SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,905 //
NO. 16, MICHIGAN 03/21
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$5,695M* SERIES A (BANK QUALIFIED)
$8,210M* SERIES B (TAXABLE)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: RATED: AA1 MICHIGAN QSBLF
SERIES A DUE: 2018-2031
SERIES B DUE: 2017-2021
Day of Sale: 03/22
ROMA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,870 Aaa/AAA/AAA
TEXAS UNLIMITED TASK REFUNDING 03/21
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/22
DIXON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,745 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/21
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/23
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 12,725 Baa3/NR/NR
AUTHORITY OF THE COUNTY OF PIMA 03/21
EDUCATION REVENUE REFUNDING BONDS
(ARIZONA CHARTER SCHOOLS
REFUNDING PROJECT), SERIES 2016R
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/23
WHITE COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 12,270 /AA+/
GEORGIA 03/21
GENERAL OBLIGATION SALES TAX BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2019-2023
REMARK: UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 03/21
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 11,160 NR/NR/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 03/21
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 2015-01, IMPROVEMENT AREA NO. 1
(UNIVERSITY DISTRICT)
SPECIAL TAX BONDS, SERIES 2016A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/22
TOWN OF CLARKSTOWN, NEW YORK WEEK OF 11,070 NR/UR/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 03/24
TRACY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,000 Aa2//
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 03/21
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
NEOSHO R V SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,400 /AA+/
NEWTON COUNTY, MISSOURI 03/21
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
INSURANCE: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PRGM
REMARK: UL: A+
BANK QUALIFIED
CHAMPION LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,191 A1//
OHIO 03/21
CLASSROOM FACILITIES IMPROVEMENT
BONDS, SERIES 2016-1
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/22
VILLAGE OF ASHWAUBENON WEEK OF 8,750 //
BROWN COUNTY WISCONSIN GENREAL 03/21
OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2026-2035
Day of Sale: 03/22
SCRANTON CITY, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,500 //A+
SCHOOL DISTRICT 03/21
TAXABLE MANDATORY PUT BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
TERM: 2019
ANSON EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 8,465 /BB+/
CORPORATION, TEXAS 03/21
(ARLINGTON CLASSICS ACADEMY),
SERIES 2016 A
EDUCATION REVENUE BONDS,
SERIES 2016A TAX EXEMPT
EDUCATION REVENUE BONDS,
SERIES 2016B TAXABLE
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
REMARK: 2016 A DUE: 2045
2016 B DUE: 2025
OXNARD SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA WEEK OF 8,000 /A/
2016 CERTIFICATES OF PARTICIPATION 03/21
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/22
WADSWORTH CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,670 NR/AA-/
UTGO REFUNDING SERIES 2016 03/21
OHIO
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/23
CHARTER TOWNSHIP OF FENTON WEEK OF 7,470 //
COUNTY OF GENESEE STATE OF MICHIGAN 03/21
2016 GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 03/21
MADISON COUNTY, MISSISSIPPI WEEK OF 6,985 Aa2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/21
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2026-2028
Day of Sale: 03/22
WILLIAMSON COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,800 /A-/
DISTRICT NO. 11, TEXAS 03/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/22
NECEDAH AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,675 /A+/
JUNEAU COUNTY, WISCONSIN 03/21
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 03/21
VAN ALSTYNE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,500 Aaa//
DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 03/21
BUILDING BONDS SERIES 2016
BANK QUALIFIED, TEXAS
MGR: HilltopSecurities, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/22
NINE MILE FALLS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,475 //
#325 UTGO REFUNDING SERIES 2016 03/21
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
Day of Sale: 03/24
TALLADEGA COUNTY BOARD OF EDUCATION WEEK OF 6,355 /AA/
ALABAMA 03/21
CHILDERSBURG 5-MILL TAX
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2017-2046
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: /A-/
Day of Sale: 03/22
CHESHIRE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 6,125 NR/AAA/
REFUNDING BONDS SERIES 2016 03/21
CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 03/22
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 881 WEEK OF 5,420 //
MAPLE LAKE PUBLIC SCHOOLS MINNESOTA 03/21
GENERAL OBLIGATION CROSSOVER
REFUNDING BONDS SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 03/23
LEWISTON BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 5,230 /A/
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2016 03/21
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2025
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING RATING: AA
TERMS
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,200 /BBB+/
DISTRICT NO. 154, TEXAS 03/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/23
SALINE COUNTY, KANSAS WEEK OF 4,940 /A+/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 307 03/21 /EXP/
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
Day of Sale: 03/22
IOWA GREAT LAKES SANITARY DISTRICT WEEK OF 4,400 Aa2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 03/21
CAPITAL LOAN NOTES
SERIES 2016
IOWA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/22
CITY OF MARSHALL, TEXAS WEEK OF 3,860 /AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/21
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 03/23
FORT BEND LEVEE IMPROVEMENT WEEK OF 3,670 //
DISTRICT NO. 10 03/21
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN FORT
BEND COUNTY)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/22
STOWE GENERAL OBLIGATION REFUNDING WEEK OF 3,605 //
BONDS 03/21
SERIES 2016
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 03/22
WILLIAMSON COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,500 /A-/
DISTRICT NO. 10, TEXAS 03/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/21
EGG HARBOR MUNICIPAL UTILITIES WEEK OF 3,375 NR/AA-/
AUTHORITY, NEW JERSEY 03/21
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 03/22
OTTAWA COUNTY, MICHIGAN WEEK OF 3,085 //
2016 SEWAGE DISPOSAL & REFUNDING 03/21
(JAMESTOWN CHARTER TOWNSHIP)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 03/22
TALLADEGA COUNTY BOARD OF EDUCATION WEEK OF 2,995 /AA/
ALABAMA 03/21
SALES TAX
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2034
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: /A+/
Day of Sale: 03/22
NEW BOSTON LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,935 Aa2//
SCIOTO COUNTY, OHIO REFUNDING 03/21
BONDS, SERIES 2016 GENREAL
OBLIGATION UNLIMITED TAX
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 03/22
TALLADEGA COUNTY BOARD OF EDUCATION WEEK OF 2,875 /AA/
ALABAMA 03/21
LINCOLN 5-MILL TAX
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2017-2038
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UL: /A+/
Day of Sale: 03/22
TARENTUM GENERAL OBLIGATION BONDS WEEK OF 2,820 /BBB-/
SERIES 2016 03/21
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2041
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 03/23
MAPLE HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,311 /SP-1+/
OHIO 03/21
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/22
TOWN OF MARILLA, NEW YORK WEEK OF 1,775 NR/AA-/
**********BANK QUALIFIED********** 03/21
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 03/23
CITY OF OLIVIA MINNESOTA WEEK OF 1,690 //
GENERAL OBLIGATION CROSSOVER 03/21
REFUNDING BONDS SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2018-2024
Day of Sale: 03/23
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 276 WEEK OF 1,625 //
MINNETONKA PUBLIC SCHOOL MINNESOTA 03/21
TAXABLE REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION SERIES 2016K
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 03/23
MID STATE TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,500 Aa1//
DISTRICT, WISCONSIN 03/21
ADAMS, CLARK, JACKSON, JUNEAU,
MARATHON, PORTAGE, WAUSHARA AND
WOOD COUNTIES GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES, SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 03/21
STARWOOD METROPOLITAN DISTRICT, WEEK OF 1,480 /A+/
COLORADO 03/21
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
TOWNSHIP OF LYONS, COOK COUNTY, WEEK OF 1,470 /AA-/
ILLINOIS 03/21
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
Day of Sale: 03/22
VILLAGE OF NEWBURGH HEIGHTS, OHIO WEEK OF 1,000 //
VARIOUS PURPOSE CAPITAL 03/21
(LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION)
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
TERM: 2020, 2025, 2030
Day of Sale: 03/23
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Expected volume excluding daily issues: 5,418,906 (in 000's)