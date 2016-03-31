China's top securities regulator vows to punish "iron roosters" with no dividend payout
SHANGHAI, April 8 China's top securities regulator urged listed companies to reward investors with cash dividends, vowing to punish stingy "iron roosters."
March 31 IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 912,000 Aa3/AA-/ FACILITIES FINANCE CORPORATION 04/04 HOSPITAL REVENUE BAYLOR SCOTT AND WHITE 372MM TAX EXEMPT $540MM TAXABLE CORPORATE CUSIP MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: TAX EXEMPT: 16-36, 39, 41, 45
TAXABLE: 21, 26, 46
ROP: 4/5
Day of Sale: 04/06 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 842,000 Aa2/AA/AA CALIFORNIA 04/04 GENERAL REVENUE BONDS CONSISTING OF: $438,000M* 2016 SERIES AR $184,000M* 2016 SERIES AS (TAXABLE) $132,000M* 2016 SERIES AT $ 88,000M* 2017 SERIES AU (TAXABLE FIXED RATE NOTES) MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: SERIES AR DUE: 2017-2036; 2041 AND
2046 (ROP WED)
SERIES AS DUE: 2017-2031; 2036
AND 2046
SERIES AT DUE: 5/15/2021
MANDATORY PUT (ROP WED)
SERIES AU DUE: 5/15/2021
Day of Sale: 04/07 DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 550,000 Aa2/AA/AA THE CITY OF LOS ANGELES 04/04 WATER SYSTEM REVENUE BONDS 2016 SERIES A MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: STRUCTURE TBD
Day of Sale: 04/07 UNIVERSITY OF CONNECTICUT WEEK OF 340,000 Aa3/AA/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 04/04 CONSISTING OF 2016 SERIES A AND 2016 REFUNDING SERIES A MGR: Jefferies LLC, New York REMARK: ROP: 4/4 AND 4/5
Day of Sale: 04/06 EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT WEEK OF 156,910 /AAA/ SCHOOL DISTRICT, TEXAS 04/04 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: HilltopSecurities, Dallas SERIAL: 2018-2037 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/06 SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 150,720 Aa2//AAA CALIFORNIA 04/04 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES SR-1 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/05 DORMITORY OF THE STATE OF NEW YORK WEEK OF 149,785 // REVENUE BONDS (FORDHAM UNIVERSITY), 04/04 SERIES 2016A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 04/07 CITY OF SOUTHAVEN, MISSISSIPPI WEEK OF 133,425 /AA-/ COMBINED WATER & SEWER SYSTEM 04/04 REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 04/06 FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 131,465 Aaa/AAA/AAA SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 04/04 SERIES 2016A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2020-2039 CITY OF LUBBOCK GENERAL OBLIGATION WEEK OF 124,000 Aa2/AA+/AA+ REFUNDNG AND TAX & WATERWORKS 04/04 SYSTEM SURPLUS REVENUE CERTIFICATES TEXAS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/05 BURLESON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 121,415 Aaa/AAA/ DISTRICT, TEXAS 04/04 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2040 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA3//AA-
Day of Sale: 04/05 PUBLIC FACILITIES FINANCING WEEK OF 105,240 /AA-/A+ AUTHORITY OF THE CITY OF SAN DIEGO 04/04 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2016 (BALLPARK REFUNDING) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/07 COUNTY OF GUILFORD, NORTH CAROLINA WEEK OF 94,135 Aaa/AAA/AAA GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 04/04 SERIES 2016A MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 04/06 SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 90,000 /A/ REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY & 04/04 COUNTY OF SAN FRANCISCO TAX ALLOCATION REFUNDING,CALIFORNIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/06 CENTRE COUNTY HOSPITAL AUTHORITY WEEK OF 86,000 /A/A MOUNT NITTANY MEDICAL CENTER 04/04 PROJECT HOSPITAL REVENUE BONDS SERIES 2016 A & B PENNSYLVANIA MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/05 PORT ARTHUR INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 77,670 Aaa//AAA DISTRICT, TEXAS 04/04 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS AND REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2045 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: NON-PSF BONDS
UNDERLYING RATINGS: AA3//AA-
Day of Sale: 04/07 STATE OF CONNECTICUT HEALTH & WEEK OF 77,500 NR/NR/ EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 04/04 REVENUE BONDS, HEALTHCARE FACILITY EXPANSION ISSUE, SERIES 2016A B1&B2 (CHURCH HOME OF HARTFORD INC. PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago REMARK: FITCH: BB STABLE
Day of Sale: 04/07 WPPI ENERGY POWER SUPPLY SYSTEM WEEK OF 76,075 A1/A/A+ REVENUE BONDS SERIES 2016A 04/04 /EXP/ WISCONSIN MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2019-2037 DENVER CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 67,560 /AAA/ DISTRICT (YOAKUM COUNTY, TEXAS) 04/04 $52,145M UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2016A $15,415M UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016B MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/04 TRUSTEES OF PURDUE UNIVERSITY WEEK OF 66,875 // PURDUE UNIVERSITY STUDENT 04/04 FACILITIES SYSTEM REVENUE BONDS SERIES 2016 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 04/06 KENTUCKY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 65,455 NR/NR/NR AUTHORITY HEALTHCARE FACILITIES 04/04 REVENUE & REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2016A&B (BAPTIST LIFE COMMUNITIES PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 04/05 TARRANT REGIONAL WATER DISTRICT WEEK OF 63,175 NR/AAA/AA ATWATER CONTROL AND IMPROVEMENT 04/04 DISTRICT WATER REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2016A, TEXAS MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2020-2032 ALLEGHENY COUNTY HIGHER EDUCATION WEEK OF 56,000 A2/A/ BUILDING AUTHORITY DUQUESNE 04/04 UNIVERSITY UNIVERSITY REVENUE REFUNDING BONDS 2016 PENNSYLVANIA MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/06 VICTOR VALLEY CCD GENERAL WEEK OF 53,725 // OBLIGATION REFUNDING 2016A 04/04 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/07 CAPITAL REGION WATER, PENNSYLVANIA WEEK OF 52,805 // WATER REVENUE REFUNDING BONDS 04/04 SERIES A OF 2016 TAXABLE WATER REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES B OF 2016 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 04/06
RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 46,245 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2016, 04/04 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/05 BATON ROUGE PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 40,490 // SALES TAX REVENUE 2016A-1 04/04 LOUISIANA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/06 ALHAMBRA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 39,130 Aa2// LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA 04/04 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/06 SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 38,000 /A+/ REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 04/04 PALMDALE SUBORDINATE TAX ALLOCATION REFUNDING,CALIFORNIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 04/05 WALNUT VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 37,000 Aa2// DISTRICT LOS ANGELES COUNTY, 04/04 CALIFORNIA 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/06 SOUTH COUNTRY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 35,490 NR/AA/ DISTRICT, NEW YORK 04/04 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 04/05 MCKINNEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 35,235 Aaa/AAA/ UNLIMTED TAX REFUNDING 2016 04/04 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/04 CITY OF WYLIE, TEXAS WEEK OF 35,065 Aa3/AA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/04 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2018-2028
Day of Sale: 04/05 WOODRIDGE LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 33,500 Aa2// OHIO 04/04 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/07 CITY OF KANSAS CITY MISSOURI WEEK OF 33,100 A1/AA-/ SPECIAL OBLIGATION 04/04 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: TAX EXEMPT: 17-40
TAXABLE: 16-31
Day of Sale: 04/07 VICTOR VALLEY CCD GENERAL WEEK OF 32,055 // OBLIGATION REFUNDING 2016B 04/04 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/07 COUNTY OF ATLANTIC, STATE OF NEW WEEK OF 29,365 Aa2/AA/ JERSEY GENERAL OBLIGATION 04/04 REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/07 KEIZER FIRE DISTRICT, GENERAL WEEK OF 29,000 // OBLIGATION 2016, OREGON 04/04 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/05 ARLINGTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 29,000 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2016, 04/04 NEW YORK MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/05 YUBA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 26,500 Aa2// (YUBA, SUTTER, COLUSA, GLEN, LAKE 04/04 YOLO, BUTTE AND PLACER COUNTIES CALIFORNIA) GENERAL OBLIGATION BONDS 2006 ELECTION SERIES D MGR: Barclays Capital Inc., New York SERIAL: 2021-2039
Day of Sale: 04/05 CLINT ISD UNLIMITED TAX REFUNDING WEEK OF 24,985 Aaa// TEXAS GENERAL OBLIGATION 04/04 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/07 WATER AUTHORITY OF GREAT NECK NORTH WEEK OF 24,930 NR/AA+/NR (NEW YORK) 04/04 WATER SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES 2016A & 2016B (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2017-2038
Day of Sale: 04/06 FINNEY COUNTY, KANSAS WEEK OF 24,415 /A+/ UNIFIED SCHOOL DISTRICT #457 04/04 GENERAL OBLIGATION REFUNDING SERIES 16-B MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2020-2024
Day of Sale: 04/04 SPRINGTOWN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 23,955 Aaa/AAA/ DISTRICT, TEXAS 04/04 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: HilltopSecurities, Dallas SERIAL: 2016-2037 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/07 EL PASO MUNICIPAL DRAINAGE UTILITY WEEK OF 23,845 /AA+/ SYSTEM REVENUE 2016,TEXAS 04/04 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/06 MCCLELLAN DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 23,800 NR/NR/ SENIOR HOUSING REVENUE 2016 04/04 ALABAMA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2019-2051
Day of Sale: 04/07 CITY OF MESA ARIZONA WEEK OF 22,935 Aa2/AA-/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/04 TAXABLE SERIES 2016B MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/05 THE SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF WEEK OF 22,080 // INDEPENDENCE, MISSOURI 04/04 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM) SERIES 2016 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City REMARK: RATING: S&P AA+ MDDP
UNDERLYING RATING: AA-
DUE: 2021-2026 AND 2030
Day of Sale: 04/05 LOWELL AREA SCHOOLS WEEK OF 20,135 /AA-/ KENT & IONIA COUNTIES, MICHIGAN 04/04 REFUNDING BONDS $8,710M - SERIES B $11,425M - SERIES C - TAXABLE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF
Day of Sale: 04/05 FLOWER MOUND GENERAL OBLIGATION WEEK OF 20,020 Aa1/AAA/ REFUNDING 04/04 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/05 SUTTER UNION HIGH SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 19,000 /A+/ CALIFORNIA 04/04 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/07 NEW HAMPSHIRE HEALTH & EDUCATION WEEK OF 18,500 NR/NR/ FACILITIES AUTHORITY REVENUE AND 04/04 REFUNDING BONDS SERIES 2016 (KENDAL AT HANOVER) MGR: Ziegler, Chicago REMARK: FITCH: BBB+ STABLE
Day of Sale: 04/06 DOWINGTOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,065 Aaa/AAA/ CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA 04/04 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2010 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/05 BRANCHBURG TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 17,635 Aa2/NR/ EDUCATION NEW JERSEY BANK QUALIFIED 04/04 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 04/06 ESCAMBIA COUNTY HOUSING FINANCE WEEK OF 17,348 Aaa// AUTHORITY (FLORIDA) SINGLE FAMILY 04/04 MORTGAGE REVENUE BONDS (MULTI COUNTY PROGRAM) SERIES 2016A (FEDERALLY TAXABLE PASS THROUGH) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/07 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 17,348 /BBB-/ AUTHORITY OF THE COUNTY OF MARICOPA 04/04 EDUCATION REVENUE REFUNDING BONDS HORIZON COMMUNITY LEARNING CENTER PROJECT SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/05 HEALTH & EDUCATION FACILITIES BONDS WEEK OF 17,250 /AA+/ METROPOLITAN GOVERNMENT NASHVILLE 04/04 AND DAVIDSON COUNTIES, TENNESSEE COLLATERALIZED MULTIFAMILY HOUSING BONDS (RADNOR TOWERS APARTMENTS PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Chicago TERM: 2019
Day of Sale: 04/05 PIERCE COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 16,415 NR/AA/ FIRE PROTECTION DISTRICT #6 - 04/04 CENTRAL PIERCE UTGO BONDS, 2016 MGR: D.A. Davidson & Co., Denver SERIAL: 2018-2035 GOLDEN VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 16,000 // DISTRICT GENERAL OBLIGATION 04/04 REFUNDING 2016 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/06 KIPP PHILADELPHIA AUTHORITY WEEK OF 15,455 // INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVENUE 04/04 BONDS SERIES 2016 A & B MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 04/05 INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 720 WEEK OF 15,110 // SHAKOPEE PUBLIC SCHOOLS MINNESOTA 04/04 GENERAL OBLIGATION CROSSOVER REFUNDING BONDS SERIES 2016A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2019-2026
Day of Sale: 04/06 IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 15,000 NR/NR/ TAX-EXEMPT MTG-BACKED SECURITIES 04/04 SERIES C (G2) TEMS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 15,000 /A/ CALIFORNIA 04/04 TAXABLE TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS ISSUE OF 2016, SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/05 VICTOR ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,000 Aa3// SAN BERNADINO COUNTY, CALIFORNIA 04/04 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/06 MISSOURI SCHOOL BOARDS ASSOCIATION WEEK OF 11,595 /A+/ (REFUNDING LEASE PARTICIPATION 04/04 CERTIFICATES) (THE SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF INDEPENDENCE PROJECT), SERIES 2016 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 04/06 VICTOR VALLEY CCD GENERAL WEEK OF 11,280 // OBLIGATION REFUNDING 2016C 04/04 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/07 LA MIRADA LEASE REVENUE REFUNDING WEEK OF 11,000 /AAA/ 2016, CALIFORNIA 04/04 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/05 UTAH HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 10,500 NR/NR/ TAX-EXEMPT MTG-BACKED SECURITIES 04/04 SERIES B (G2) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis SONOMA COUNTY COMMUNITY WEEK OF 10,000 /A+/ REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 04/04 2016 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/06 CITY OF BELLINGHAM, WASHINGTON WEEK OF 9,815 NR/AA+/ LTGO REFUNDING BONDS 04/04 /EXP/ $8,950M SERIES A BANK QUALIFIED $865M SERIES B TAXABLE MGR: D.A. Davidson & Co., Denver REMARK: SERIES A: 19-27
SERIES B: 16-19 CITY OF CANTON, OHIO WEEK OF 9,700 // $5MM ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE 04/04 BAN TAXABLE $4700 LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BAN VARIOUS PURPOSE TAX EXEMPT MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 04/05 KRUM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,035 /AAA/ TEXAS 04/04 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: HilltopSecurities, Dallas SERIAL: 2016-2036 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/06 SAN FELIPE DEL RIO CONS WEEK OF 8,935 A1/A+/NR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, TEXAS 04/04 UNLIMITED TAX REFUNDING SERIES 2016 BANK QUALIFIED MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2033 REMARK: Aaa/AAA/NR (PSF)
Day of Sale: 04/04 KILLINGLY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 8,795 /AA/ REFUNDING 2016, CONNECTICUT 04/04 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 04/05 HARDYSTON, NEW JERSEY BOARD OF WEEK OF 8,660 Aa2// EDUCATION REFUNDING BONDS 04/04 EXP/ / MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2016-2031 MINERVA, OHIO LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,600 /AA/ MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 04/05 BASTROP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,590 Aa3/AA-/ TEXAS 04/04 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis BULLARD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,575 A1/NR/NR TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING 04/04 SERIES 2016 BANK QUALIFIED MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2031-2034 REMARK: Aaa/NR/NR (PSF)
Day of Sale: 04/05 ROSE TREE MEDIA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,575 /AA/ DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 04/04 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2017-2023
Day of Sale: 04/04 PALOS VERDES PENINSULA UNIFIED WEEK OF 8,500 Aa1/AA+/ SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 04/04 EXP/EXP/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2016A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/06 LAS VEGAS REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 8,500 /BBB+/ TAX INCREMENT REFUNDING BONDS 04/04 SERIES 2016 NEVADA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/06 BELMONT COUNTY, OHIO VARIOUS WEEK OF 8,452 NR// PURPOSE LTGO BAN SERIES 2016 04/04 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: DUE: 4/21/17
Day of Sale: 04/07 TEANECK TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 8,000 Aa3/NR/ EDUCATION, NEW JERSEY 04/04 BANK QUALIFIED MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 04/05 MASSENA CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,645 NR/A+/ NEW YORK BANK QUALIFIED 04/04 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 04/06 TOWN OF NEWTON, NEW JERSEY WEEK OF 7,000 NR/UR/ BANK QUALIFIED 04/04 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 04/06 MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,500 /A+/ (SAN BERNARDINO COUNTY) CALIFORNIA 04/04 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS **********TAXABLE********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 04/06 CITY OF JERSEY VILLAGE, TEXAS WEEK OF 6,435 /AA+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/04 SERIES 2016 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston SERIAL: 2019-2027
Day of Sale: 04/05 PALOS VERDES PENINSULA UNIFIED WEEK OF 5,900 Aa1/AA+/ SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 04/04 EXP/EXP/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2016B (FORWARD DELIVERY) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/06 IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 5,600 /A/ CALIFORNIA 04/04 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS ISSUE OF 2016, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/06 CITY OF RIVERSIDE, OHIO WEEK OF 5,400 NR// BUILDING ACQUIS & IMPROVEMENT 04/04 SPECIAL OBLIGATION REFUNDING BAN MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: 1 YEAR
Day of Sale: 04/07 LAGUNA BEACH, CALIFORNIA WEEK OF 5,355 NR/NR/NR LIMITED OBLIGATION IMPROVEMENT 04/04 BONDS SERIES 2016 BANK QUALIFIED MGR: HilltopSecurities, Dallas SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 04/06 BATON ROUGE PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 5,000 // SALES TAX REVENUE 2016 A-3 04/04 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/06 CHAMPION LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 A1// OHIO 04/04 CLASSROOM FACILITIES IMPROVEMENT SERIES 16-2 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/07 JEFFERSON HILLS BOROUGH WEEK OF 4,915 A1// ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 04/04 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2041
Day of Sale: 04/05 HAMBURG MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 4,740 /A+/ BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 04/04 GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS SERIES A OF 2016 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 04/07 WEST MANHEIM TOWNSHIP WEEK OF 4,415 /A/ YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 04/04 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A OF 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2034 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/06 VICTOR CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,965 Aa2/NR/ NEW YORK BANK QUALIFIED 04/04 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 04/05 BURNET CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 3,955 Aaa// SCHOOL DISTRICT, TEXAS 04/04 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016 BANK QUALIFIED MGR: HilltopSecurities, Dallas SERIAL: 2017-2023 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/05 CITY OF SOUTH PADRE ISLAND, TEXAS WEEK OF 3,870 Aa2/AA+/AAA TAX NOTES 04/04 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2023 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/05 IVINS CITY, UTAH WEEK OF 3,745 A2/AA/ STORM AND WASTEWATER REVENUE AND 04/04 REFUNDING BONDS, BANK QUALIFIED MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 04/06 CATTARAUGUS COUNTY REFUNDING WEEK OF 3,745 // GENERAL OBLIGATION 2016 NEWYORK 04/04 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/07 MARSHALL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,620 /A+/ DANE COUNTY WISCONSIN 04/04 GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2023-2026
Day of Sale: 04/06 CHESTERFIELD, MISSOURI REFUNDING WEEK OF 3,085 Aa1// CERTIFICATES OF PARTICIPATION 04/04 SERIES 2016, BANK QUALIFIED MGR: HilltopSecurities, Dallas SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 04/05 TALLADEGA COUNTY, ALABAMA WEEK OF 2,760 /AA-/ EMERGENCY MANAGEMENT COMMUNITY 04/04 DISTRICT ********BANK QUALIFIED******** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 04/05 HAMBURG MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 2,515 /A+/ BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 04/04 GUARANTEED WATER REVENUE BONDS, SERIES OF 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 04/07 KILLINGLY TAXABLE GENERAL WEEK OF 2,325 /AA/ OBLIGATION 2016B, CONNECTICUT 04/04 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 04/05 SCOTT COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 2,200 NR/AA-/ COMMISSION REFUNDING REVENUE 2016 04/04 KANSAS MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 04/07 HOLLISTER REORGANIZED SCHOOL WEEK OF 1,675 // DISTRICT NO. R-5 OF TANEY COUNTY, 04/04 MISSOURI GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM) MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2028-2029 REMARK: RATING: S&P AA+ MDDP
UNDERLYING: A+
Day of Sale: 04/04 BATON ROUGE PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 1,540 // SALES TAX REVENUE 2016A-2 TAXABLE 04/04 LOUISIANA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/06 FINNEY COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 1,500 // DISTRICT #457 TAXABLE GENERAL 04/04 OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2016-C MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 04/04
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 5,916,848 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)
SHANGHAI, April 8 China's top securities regulator urged listed companies to reward investors with cash dividends, vowing to punish stingy "iron roosters."
VALLETTA, April 8 Italy's draft additional measures to meet European Union's fiscal targets this year are likely to be in line with EU requests, the EU commission vice president said on Saturday.