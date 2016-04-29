BRIEF-Blackstone and Canada Pension Plan Investment Board to acquire Ascend Learning LLC
* Blackstone and canada pension plan investment board to acquire ascend learning from providence equity partners and ontario teachers' pension plan
April 29 IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY WEEK OF 947,020 A1/A/NR SYSTEM FIRST TIER REVENUE REFUNDING 05/02 BOND, SERIES 2016A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2017-2039 NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY WEEK OF 800,000 A3/A-/ GENERAL REVENUE INDEBTEDNESS 05/02 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 05/04 ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 484,940 A3/NR/ REVENUE BONDS, SERIES 2016 05/02 (MERCY HEALTH CORPORATION) MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 05/04 THE PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND WEEK OF 475,000 Aa3/AA-/AA- NEW JERSEY 05/02 /EXP/EXP CONSOLIDATED BONDS, ONE HUNDRED NINETY-FIFTH SERIES SUBJECT TO AMT MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 05/05 LOS ANGELES DEPARTMENT OF WATER AND WEEK OF 275,000 // POWER 05/02 MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 251,820 A1/A+/NR AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 05/02 HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS (ST. LUKE'S HEALTH SYSTEM INC.) SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/05 DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 219,285 // STATE OF NEW YORK 05/02 SCHOOL DISTRICTS REVENUE BOND FINANCING PROGRAM REVENUE BONDS SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: RATINGS:
SERIES A: /A+/AA-
SERIES B: AA3/-/AA-
SERIES C: /AA-/AA-
SERIES D: /A+/AA-
ROP: 5/2/2016
Day of Sale: 05/03 HENRY COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 205,050 Aa1/AA+/ (GEORGIA) 05/02 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2016 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2023-2033 REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA
Day of Sale: 05/04 COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 172,000 A1/A+/ AUTHORITY (CHILDREN'S HOSPITAL 05/02 COLORADO PROJECT) $70MM HOSPITAL REVENUE BONDS 2016A $102MM HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2016C MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2046 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 153,220 Aa2//AA+ COLORADO 05/02 $32,320M ENTERPRISE REVENUE BONDS SERIES 2016A $120,900M ENTERPRISE REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2016B-1 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 05/04 LOUISIANA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 150,000 Baa1//A- AUTHORITY REVENUE-OCHSNER CLINIC 05/02 FOUNDATION MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2036 TERM: 2041, 2047
Day of Sale: 05/03 PORTAGE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 147,605 /AA-/ KALAMAZOO COUNTY, SCHOOL BUILDING, 05/02 SITE & REFUNDING MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/04 PUBLIC FINANCE AUTHORITY, WISCONSIN WEEK OF 143,000 /A-/ WASTE MANAGEMENT, INC. PROJECT- 05/02 SOLID WASTE DISPOSAL REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2016 A-1, A-2, A-3 AND A-4 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/04 AMERICAN MUNICIPAL POWER, INC. OHIO WEEK OF 137,000 A1/A/A- GREENUP HYDROELECTRIC PROJECT 05/02 REVENUE BONDS-SERIES 2016A MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/04 CITY OF JACKSONVILLE, FLORIDA WEEK OF 125,000 Aa2/A-1+/ OFFICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT 05/02 HEALTH CARE FACILITIES MAYO CLINIC REVENUE REFUNDING BONDS (VRDN) MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 05/02 CITY OF WHITING, INDIANA WEEK OF 120,000 A2/A-/ BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. 05/02 PROJECT-ENVIRONMENTAL FACILITIES REVENUE BONDS-SERIES 2016A MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/03 OHIO HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 112,000 Aaa// RESIDENTIAL MORTGAGE REVENUE 05/02 MORTGAGE BACKED SECURITIES PROGRAM MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2023 TERM: 2047 REMARK: (PAC BONDS)
ROP: 05/03/2016
Day of Sale: 05/04 NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 105,215 Aa2/NR/NR AGENCY AFFORDABLE HOUSING REVENUE 05/02 BONDS 2016 SERIES B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2018-2049 MONTEREY PENINSULA, CALIFORNIA WEEK OF 100,000 // COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GENERAL 05/02 OBLIGATION BONDS SERIES 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/03 WASHINGTON STATE UNIVERSITY WEEK OF 89,315 Aa2/AA-/ GENERAL REVENUE AND REFUNDING BONDS 05/02 2016 MGR: Barclays Capital Inc., New York SERIAL: 2017-2037 TERM: 2040
Day of Sale: 05/03 NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 87,045 NR/A-/ CULTURAL EDUCATION FACILITY 05/02 FINANCIAL CORPORATION SENIOR LIVING REVENUE BONDS CARDINAL BAY SERIES 2016A1 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/04 NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 84,120 NR/AA/ CULTURAL EDUCATION FACILITY 05/02 FINANCIAL CORPORATION SENIOR LIVING REVENUE BONDS CARDINAL BAY SERIES 2016B MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/04 CITY OF WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA WEEK OF 82,545 /AA+/AA+ 2016 LEASE REVENUE BONDS 05/02 (WEST HOLLYWOOD PARK PHASE II; WERLE BUILDING; 2009B REFUNDING) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/05 AMES, IOWA WEEK OF 65,000 A2/NR/ HOSPITAL REFUNDING REVENUE BONDS 05/02 MARY GREELEY MEDICAL CONTROL SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2036
Day of Sale: 05/05 CAMAS, WASHINGTON WEEK OF 60,000 Aa2// SCHOOL DISTRICT NO. 117 05/02 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2016-2035 INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
Day of Sale: 05/04 NORTH CAROLINA UNIVERSITY, WEEK OF 53,860 A3// NORTH CAROLINA 05/02 UNIVERSITY REVENUE BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2018-2034 CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 53,040 A1/AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 05/02 REFUNDING SERIES 2016A AND 2016B MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 05/04 DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 52,425 A3// STATE OF NEW YORK 05/02 PRATT INSTITUTE REVENUE BONDS, SERIES 2016 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 05/04 NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 48,630 // AUTHORITY REVENUE REFUNDING BONDS 05/02 NEW JERSEY CITY UNIVERSITY ISSUE MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 05/04 CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND WEEK OF 46,345 A1/A+/ ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (THE 05/02 WALT DISNEY FAMILY MUSEUM) REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2016 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2019-2038
Day of Sale: 05/04 SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 Aa2/NR/AAA 2016 GENERAL OBLIGATION BONDS 05/02 (DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX BONDS) $ 6,100M ELECTION OF 2008 SERIES J-1 (FEDERALLY TAXABLE) $38,900M ELECTION OF 2008 SERIES J-2 MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 05/05 CABRILLO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 42,015 // (SANTA CRUZ MONTEREY AND 05/02 SAN BENITO COUNTIES, CALIFORNIA) 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 05/04 VICTOR VALLEY UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 41,000 A1// DISTRICT, CALIFORNIA 05/02 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 2016 SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/03 CITY OF TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 40,965 Aa2/AA+/AA+ SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 05/02 $28,100M SERIES 2016A $12,865M SERIES 2016B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2038 WISEBURN UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 38,500 Aa3// CALIFORNIA 05/02 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 2016 SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/04 CASCADE, WASHINGTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 37,005 Aa1/NR/ #228 CHELAN COUNTY UNLMITED TAX 05/02 GENERAL OBLIGATION BONDS 2016 MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls SERIAL: 2017-2035 INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE REMARK: A1 EXP
Day of Sale: 05/05 TEMECULA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 35,000 /A+/AA- DISTRICT, CALIFORNIA 05/02 GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION OF 2012, SERIES 2016-B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/04 CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 34,420 NR/BBB-/ AUTHORITY 05/02 EDUCATION REVENUE BONDS, SERIES 2016 A&B (AMERICAN HERITAGE FOUNDATION PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago REMARK: RATING: (STABLE)
Series B: TAXABLE
Day of Sale: 05/05 PORT TOWNSEND, WASHINGTON SCHOOL WEEK OF 33,890 Aa1/NR/ DISTRICT #50 JEFFERSON COUNTY 05/02 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS 2016 MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls SERIAL: 2018-2035 INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE REMARK: A2
Day of Sale: 05/03 PEARLAND, TEXAS WEEK OF 31,640 // GENERAL OBLIGATION BONDS 05/02 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/02 CITY OF ANDERSON, SOUTH CAROLINA WEEK OF 30,030 Aa3/A+/ WATER AND SEWER SYSTEM REFUNDING 05/02 REVENUE BONDS SERIES 2016 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2020-2039
Day of Sale: 05/04 PINAL COUNTY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 29,255 Aa2/AA-/NR DISTRICT OF PINAL COUNTY ARIZONA 05/02 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/03 NORTH PENN HEALTH, HOSPITAL AND WEEK OF 28,975 Aa3// EDUCATION AUTHORITY 05/02 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA SCHOOL LEASE REVENUE BONDS WESTERN MONTGOMERY CAREER & TECHNICAL CENTER PROJECT SERIES OF 2016 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/02 NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 28,920 NR/BBB/ CULTURAL EDUCATION FACILITY 05/02 FINANCIAL CORPORATION SENIOR LIVING REVENUE BONDS CARDINAL BAY SERIES 2016C MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/04 SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 26,805 // (EL PASO, TEXAS) 05/02 UNLIMITED TAX REFUNDING, SERIES 2016 MGR: Ramirez & Co., Inc., New York INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 05/03 VICTOR VALLEY TRANSIT AUTHORITY WEEK OF 25,815 A2// REFUND 05/02 CERTIFICATES OF PARTICIPATION (TRANSIT FACILITIES PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/04 HIGLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT #60 WEEK OF 25,785 A1// ARIZONA OF MARICOPA COUNTY, 05/02 ARIZONA SCHOOL IMPROVEMENT BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2019-2035 REMARK: S&P: (EXPECTED)
Day of Sale: 05/03 NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 25,410 NR/NR/ CULTURAL EDUCATION FACILITY 05/02 FINANCIAL CORPORATION SENIOR LIVING REVENUE BONDS CARDINAL BAY SERIES 2016D MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/04 CITY OF TACOMA WASHINGTON SOLID WEEK OF 22,195 A1/AA/AA- WASTE REVENUE REFUNDING BONDS 05/02 2016A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2026-2036 SALT LAKE CITY, UTAH SALES AND WEEK OF 21,355 /AAA/ EXCISE TAX REVENUE REFUNDING BONDS 05/02 SERIES 2016A MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 05/03 FRANKLIN, TENNESSEE WEEK OF 18,000 Aa1// SPECIAL SCHOOL DISTRICT REFUNDING 05/02 AND IMPROVEMENT BONDS SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/03 NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 17,965 NR/A-/ CULTURAL EDUCATION FACILITY 05/02 FINANCIAL CORPORATION SENIOR LIVING REVENUE BONDS CARDINAL BAY SERIES 2016A2 TAXABLE MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/04 CITY OF HAWTHORNE WEEK OF 17,435 // CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/02 (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) (2016 REFINANCING PROJECT, SERIES B-TAXABLE) MGR: Backstrom McCarley Berry, San Francisco
Day of Sale: 05/04 ERIE, COLORADO WEEK OF 17,205 NR/A+/ WASTEWATER ENTERPRISE REVENUE 05/02 REFUNDING SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 05/04 HOPEWELL VALLEY REGIONAL SCHOOL WEEK OF 16,760 /AA/ DISTRICT 05/02 MERCER COUNTY, NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York INSURANCE: NEW JERSEY SCHOOL BOND RESERVE
Day of Sale: 05/05 PORT OF MORROW, OREGON WEEK OF 15,000 NR/A-/ FFCO 05/02 MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/04 IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 15,000 /A/ CALIFORNIA 05/02 TAXABLE TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS, ISSUE OF 2016, SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/05 GREATER CLEVELAND REGIONAL TRANSIT WEEK OF 14,680 Aa1/AAA/ AUTHORITY, OHIO 05/02 SALES TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 05/03 CITY OF HAWTHORNE WEEK OF 11,555 // CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/02 (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) (2016 REFINANCING PROJECT, SERIES A -TAX-EXEMPT) MGR: Backstrom McCarley Berry, San Francisco
Day of Sale: 05/04 YUMA COUNTY FREE LIBRARY DISTRICT WEEK OF 11,285 Aa3/NR/AA+ OF YUMA COUNTY, ARIZONA GENERAL 05/02 OBLIGATION REFUNDING BONDS 2016 MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/04 INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 12 WEEK OF 11,260 /AA+/ (CENTENNIAL) 05/02 CIRCLE PINES, MINNESOTA TAXABLE GENERAL OBLIGATION OPEB REFUNDING BONDS, SERIES 2016B (THE "BONDS") (BOOK ENTRY ONLY) MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2020-2030 INSURANCE: MINNESOTA CREDIT ENHANCEMENT P REMARK: UL: /AA-/
Day of Sale: 05/03 CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 10,115 NR/NR/NR DEVELOPMENT AUTHORITY 05/02 STATEWIDE COMMUNITY INFRASTRUCTURE PROGRAM REVENUE BONDS, SERIES 2016A MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/02 SUMMIT COUNTY, OHIO WEEK OF 10,000 Aa2// DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY OF 05/02 FAIRLAWN BROADBAND PROJECT REVENUE BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/05 WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,735 /A/ DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 05/02 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A OF 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2017-2025 REMARK: INSURED
Day of Sale: 05/02 MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 9,500 Aa1/AA+/NR RENTAL HOUSING BONDS 2016 SERIES A 05/02 NON AMT MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/03 READING COMMUNITY CITY SCHOOL WEEK OF 8,790 A1// DISTRICT 05/02 BOARD OF EDUCATION HAMILTON COUNTY, OHIO CLASSROOM FACILITIES UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2016 B **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 05/04 NORTH PLAINFIELD, NEW JERSEY WEEK OF 8,500 NR/AA-/NR BOARD OF ELECTION 05/02 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 05/05 CHIPPEWA LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,800 A1// OHIO 05/02 CLASSROOM FACILITIES IMPROVEMENT SERIES 2016-2 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/04 EAST LYCOMING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,135 /AA-/ LYCOMING COUNTY, PENNSYLVANIA 05/02 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A & B OF 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 05/03 SCHOOL DISTRICT #81 (SCHILLER PARK) WEEK OF 7,105 Aa3/NR/NR COOK COUNTY, ILLINOIS 05/02 GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX SCHOOL BONDS, SERIES 2016A **********BANK QUALIFIED********** MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2021-2031
Day of Sale: 05/03 CITY OF NEW IBERIA, LOUISIANA WEEK OF 6,855 /AA-/ REVENUE REFUNDING BONDS 05/02 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 05/03 CITY OF MOODY, ALABAMA WEEK OF 6,725 /AA-/ GENERAL OBLIGATION WARRANTS 05/02 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2017-2039
Day of Sale: 05/03 WILLIAMSON COUNTY WATER, SEWER, WEEK OF 6,705 A3// IRRIGATION AND DRAINAGE 05/02 DISTRICT NO. 3 (WILLIAMSON AND TRAVIS COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago MIFFLIN COUNTY PENNSYLVANIA WEEK OF 6,630 /AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 05/02 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2026 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/03 CITY OF MALIBU, CALIFORNIA WEEK OF 6,500 // LIMITED OBLIGATION IMPROVEMENT BOND 05/02 AD 2015-1 (CIVIC CENTER WASTEWATER TREATMENT FACILITY (PH1) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/03 UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 353 WEEK OF 6,050 /A/ SUMNER COUNTY, KANSAS (WELLINGTON) 05/02 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 05/04 MUNSTER ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 5,965 /A-/ SUBORDINATE TIF REVENUE BONDS 05/02 SERIES 2016 MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2019-2035
Day of Sale: 05/02 UNION COUNTY, OHIO WEEK OF 5,940 Aa2/NR/NR VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 05/02 LIMITED TAX REFUNDING BONDS (MEMORIAL HOSPITAL) SERIES 2016 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 05/03 BELMONT COUNTY, OHIO WEEK OF 5,830 Aa3/NR/NR VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 05/02 LIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 05/03 IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 5,600 /A/ CALIFORNIA 05/02 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS ISSUE OF 2016, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/05 CITY OF EARLY, TEXAS WEEK OF 5,410 /A+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/02 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 05/04 IOWA HIGHER EDUCATION WEEK OF 5,000 NR/SP-1/ LOAN AUTHORITY RAN 05/02 UNIVERSITY OF DUBUQUE SERIES 2016A MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017
Day of Sale: 05/05 OLD BRIDGE MUNICIPAL UTILITIES WEEK OF 4,845 Aa1/NR/NR AUTHORITY, NEW JERSEY 05/02 (COUNTY OF MIDDLESEX, STATE OF NEW JERSEY) REVENUE REFUNDING BONDS (2016A SERIES) MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2024-2028
Day of Sale: 05/03 SAINT CLAIR AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,720 // (SCHUYLKILL COUNTY, PENNSYLVANIA) 05/02 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia MARBLE FALLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,652 /AAA/ DISTRICT, TEXAS 05/02 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2016B **********BANK QUALIFIED********** MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: AA-
STRUCTURE: TBD Day of Sale: 05/05 ERIE SEWER AUTHORITY, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,265 // SEWER REVENUE BONDS 05/02 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2029 REMARK: S&P RATING: A/AA BAM INSURED WESTFIELD WASHINGTON MULTI-SBC AVPT WEEK OF 4,000 /A/ FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2016A 05/02 MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2018-2034 REMARK: (ST INTERCEPT)/A-UNDERLYING
Day of Sale: 05/03 CITY OF MIDDLETON WEEK OF 3,895 // DANE COUNTY, WISCONSIN 05/02 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2017-2027 PLENTYWOOD, MONTANA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,850 NR/A/ #20 SHERIDAN COUNTY GENERAL 05/02 OBLIGATION SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2016 MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 05/04 WESTFIELD HIGH SCHOOL 1995 BUILDING WEEK OF 3,750 /A/ CORPORATION AVPT FIRST MORTGAGE 05/02 BONDS, SERIES 2016B MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2018-2034 REMARK: (ST INTERCEPT)/A- UNDERLYING
Day of Sale: 05/03 SOUTH PADRE ISLAND ECONOMIC WEEK OF 3,550 /A+/ DEVELOPMENT CORPORATION, TEXAS 05/02 SALES TAX REVENUE BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 05/03 OLD ADOBE UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,500 // CALIFORNIA 05/02 2016 BOND ANTICIPATION NOTES MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 05/04 LIVE OAK SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,500 // CALIFORNIA 05/02 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 05/05 FAIRFIELD, IOWA WEEK OF 3,470 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/02 SERIES 2016A MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/03 WALLACE COUNTY, KANSAS WEEK OF 2,350 NR// GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/02 SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2021-2030
Day of Sale: 05/03 BURLINGTON, IOWA WEEK OF 2,300 /A+/ GENRAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/02 SERIES 2016B MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 05/02 NEWARK OHIO BOND ANTICIPATION NOTES WEEK OF 2,000 NR/NR/ GENERAL OBLIGATION 05/02 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken REMARK: DUE: 5/16/2017
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/04 FAIRFIELD, IOWA WEEK OF 1,970 // TAXABLE GENERAL OBLIGATION CAPITAL 05/02 LOAN NOTES SERIES 2016B MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 05/03 BURLINGTON, IOWA WEEK OF 1,295 /A+/ GENERAL OBLIGATION 05/02 CORPORATE PURPOSE SERIES 2016A MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 05/02 CERTIFICATES OF PARTICIPATION, WEEK OF 1,200 // SERIES 2016C 05/02 EVIDENCING THE PROPORTIONATE INTERESTS OF THE REGISTERED OWNERS THEREOF IN RENTAL PAYMENTS TO BE MADE BY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 12 (CENTENNIAL) CIRCLE PINES, MINNESOTA MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee TERM: 2021, 2026, 2031, 2037
Day of Sale: 05/03
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 6,866,607 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)
* Blackstone and canada pension plan investment board to acquire ascend learning from providence equity partners and ontario teachers' pension plan
* Material Handling Systems - Entered into an agreement to recapitalize in partnership with Thomas H. Lee Partners, making THL majority owner of MHS