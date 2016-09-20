Sept 20 SENATOR WARREN RELEASES SEPT. 19 LETTER
FROM WELLS FARGO ADDRESSING QUESTIONS OVER PAY 'CLAWBACKS'
Wells fargo & co says tolstedt equity awards total
$96.6m, including vested and unvested stock and options
WELLS FARGO SAYS BOARD WILL ASSESS WHETHER TO CANCEL OR CLAWBACK
ANY OF TOLSTEDT'S INCENTIVE COMPENSATION
WELLS FARGO SAYS NO INCENTIVE COMPENSATION WAS 'TRIGGERED' BY
TOLSTEDT'S RETIREMENT
WELLS FARGO SAYS 'TOLSTEDT WILL NOT RECEIVE ANY SEVERANCE
PAYMENT AS A RESULT OF HER RETIREMENT'
WELLS FARGO SAYS TOLSTEDT IS ELIGIBLE TO BE CONSIDERED FOR A
2016 INCENTIVE AWARD
WELLS FARGO SAYS BOARD WILL DETERMINE AMOUNT OF 2016 TOLSTEDT
INCENTIVE AWARD, 'IF ANY'
(Reporting by Dan Freed)