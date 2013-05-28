Yahoo may rethink use of cash from Alibaba deal
SAN FRANCISCO, Aug 9 Yahoo Inc may re-evaluate plans for the cash it gets from a multibillion-dollar sale of half of its 40 percent stake in Chinese Internet company Alibaba Group.
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［東京 ２８日 ロイター］ - 経営再建中の半導体大手ルネサスエレクトロニクス は２８日、同社に出資を予定している政府系ファンドの産業革新機構から社外取締役２人と社外監査役１人を迎える人事を内定したと発表した。就任は、６月２６日に開催する定時株主総会までに同機構主導の出資が完了した場合に同日付とする。 革新機構からは朝倉陽保専務と投資事業グループの柴田英利執行役員の２人が社外取締役に就任する予定。一方、ルネサスの赤尾泰前社長ら取締役８人が退任する。これにより取締役の数は１０人から５人に半減する。同機構経営管理グループの関根武執行役員が社外監査役に就く。
ルネサスはすでに、オムロン の作田久男会長が会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）に就き、鶴丸哲哉社長が留任して最高執行責任者（ＣＯＯ）を兼任することも公表しており、同機構とトヨタ自動車 など主要取引先８社による総額１５００億円の出資を機に経営陣を一新し、同機構主導で再建を加速させる。 ルネサスは併せて、定時株主総会の前日までに同機構主導の出資が完了すれば同総会での議決権を付与することを決めた。通常は３月末時点の株式保有に基づくのが一般的だが、総会にもっとも近い時点での株主の意思を反映させるべきと判断したため。同機構の議決権比率は６９．１６％となる。
SAN FRANCISCO, Aug 9 Yahoo Inc may re-evaluate plans for the cash it gets from a multibillion-dollar sale of half of its 40 percent stake in Chinese Internet company Alibaba Group.
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