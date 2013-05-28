［東京 ２８日 ロイター］ - 経営再建中の半導体大手ルネサスエレクトロニクス は２８日、同社に出資を予定している政府系ファンドの産業革新機構から社外取締役２人と社外監査役１人を迎える人事を内定したと発表した。就任は、６月２６日に開催する定時株主総会までに同機構主導の出資が完了した場合に同日付とする。 革新機構からは朝倉陽保専務と投資事業グループの柴田英利執行役員の２人が社外取締役に就任する予定。一方、ルネサスの赤尾泰前社長ら取締役８人が退任する。これにより取締役の数は１０人から５人に半減する。同機構経営管理グループの関根武執行役員が社外監査役に就く。