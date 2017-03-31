惠譽：中資租賃公司將持續快速增長

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI/HONG KONG, June 14 (Fitch) 本文章英文原文最初於2017年5月22日發布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1024061">Fitch: Chinese Leasing Companies' Rapid Growth Set to Continue 中國的租賃行業在過去十年內快速擴張，惠譽評級預計，在有利的監管環境以及政策支持下，這一趨勢將會持續。租賃公司的擴張導致其在國際資本市場上的債務發行量增加，為融資 期限較長的資產（如飛機、交通、基礎設施和重型機械）提供資金。 特別是中資銀行的金融租賃子公司快速擴張，已成為該行業中規模最大的參與者，租賃行業整體規模由2009年不足200家租賃公司，增長到目前已有超過7000家。銀行系金 融租賃子公司具有來自母公司的資本和資金支持，這有助於推動其增長。 惠譽為數家中國規模最大的租賃公司提供評級。所有由惠譽提供評級的中