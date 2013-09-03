惠誉确认阳光保险集团子公司的保险公司财务实力评级为‘A’级

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, March 09 (Fitch) 本文章英文原文最初于2017年3月5日发布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1020072">Fitch Affirms Sunshine Insurance Group's Subsidiaries at IFS 'A' 惠誉评级已确认中国阳光人寿保险有限公司（阳光人寿）和阳光财产保险股份有限公司（阳光财险）的保险公司财务实力评级为‘A’级，惠誉同时确认阳光人寿的长期发行人违约评 级为‘A-’，上述评级的展望为稳定。 完整评级行动列表请见本评级行动评论末尾。 关键评级驱动因素 确认评级反映出这两家公司持续盈利的经营业绩、业务稳健增长、流动性强劲、并且具有全国范围的分销网络覆盖。但是，2016年第三季度缓冲资本减少制约了这两家公司的评级 。惠誉认为阳光财险和阳光人寿都是阳光保险集团有限公司（阳光保险集团）的核心子公司。 由于持续的