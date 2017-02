(Feil koder)

* Hovedindeksen opp 0,2%

* Seadrill ned 2,2% etter Q2-tall

* Golden Ocean opp 5%, ser godt underliggende marked

* EMGS dagens vinner, får storkontrakt med Petrobras

OSLO, 25 aug Høy oljepris, positivt aksjesentiment i Europa samt en rekke selskapsresultater styrer utviklingen på Oslo Børs som fortsetter opp for fjerde handelsdag på rad torsdag formiddag.

I Europa løftes aksjemarkedet av gode selskapsresultater samt vedvarende spekulasjoner om at den amerikanske sentralbanksjefen vil annonsere nye lettelsestiltak for den hardt rammede amerikanske økonomien på en konferanse i Jackson Hole fredag.

- Markedet har blitt veldig oppspilt. Jeg er ikke sikker på at det kommer kvantitative lettelser, men det kan bli noen form for lettelsestiltak.. for å skape jobber, sier Justin Urquhart Stewart i Seven Investment Management til Reuters.

Sektormessig er det bank-og finansaksjer som leder an i Europa men en høy oljepris på over 110 dollar fatet for Nordsjøoljen Brent gjør også sitt til at energiaksjer har en postiv utvikling.

Den europeiske samlingsindeksen FTSEurofirst stiger 0,4 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs er opp 0,2 prosent til 362,5 prosent.

Mye fokus her hjemme får også Seadrill, Golden Ocean og Electromagnetic Geoservice etter at de alle la frem rapporter for andre kvartal i morgentimene.

Seadrill-aksjen handles ned 2,2 prosent etter å ha presentert resultater som var litt svakere enn gjennomsnittet av analytikere ventet og et utbytte som ikke var tilstrekkelig til å overbevise markedet.

- Tallene var forsåvidt gode, litt under forventning men ikke noen vesentlig avvik, sier analytiker Endre Storløkken i Danske Markets.

- Utover det hadde de et utbytte på 0,75 dollar som er flatt i forhold til andre kvartal og flatt i forhold til både det vi og markedet lå inne med. Det markedet har blitt vant til de siste kvartalene er at underliggende utbytte øker stabilt, men det ser ut til å ha tatt en liten pause akkurat nå, sier han.

Analytiker Lukas Daul i SEB Enskilda sier at tallene var helt på linje både på drift og utbytte og karakteriserer rapporten som en "non-event" for en gangs skyld.

Carnegies Fredrik Lunde konstaterer at Seadrill-aksjen har hatt relativt god utvikling den siste tiden og at torsdagens fall tross alt er beskjedent.

Golden Ocean leverte tall over forventingene og annonserte samtidig at det skal kjøpe tilbake aksjer for å motvirke et svakt spot-marked og betale et utbytte på 0,02 dollar per aksje, en pence svakere enn ventet.

Konsernsjef Herman Billung mener markedet for tørrbulk ser bra ut og til tross for noen mørke skyer i horisonten ser han positivt på det underliggende markedet.

- Vi i tørrbulk deler ikke synet om at shipping er i krise. Det er ikke krise og det er litt historieløst å påstå det, sier Billing på rederiets resultatfremleggelse.

Aksjen stiger 5 prosent til 4,5 kroner.

- Utbytte er ok og aksjekjøpsprogrammet kan være positivt for aksjeprisutviklingen, kommenterer Nordea-analytiker Anders Karlsen til Reuters.

Best går det imidlertid for ElectroMagnetic Geoservice som bykser hele 22,7 prosent til 10,8 kroner.

Selskapet la i morgentimene frem resultater for andre kvartal og opplyser at det ser gode tall i de kommende kvartalene etter å ha fortalt om sin nest største EM-kontrakt.

Motpart i avtalen på 90 millioner dollar er brasilianske Petrobas. Samtidig heves de inntektsguidingen for 2011.

- Kontrakten kommer til å gi oss mange muligheter til å få et skikkelig fotfeste i Brasil, men også for å demonstrere hvor viktig teknologien er, uttaler konsernsjef Roar Bekker om kontrakten som kommer til å løpe et år. (Reporting By Henrik Stølen)