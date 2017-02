LISBOA, 20 Set A Mota Engil mantém o objectivo de um crescimento 'double digit' do EBITDA em 2011 apesar da recessão económica em Portugal e suportado no grande 'driver' do mercado do Peru, afirmou o Chief Executive Officer (CEO) da empresa.

No primeiro semestre deste ano, o EBITDA da Mota Engil teve uma subida homóloga de 20 pct para 123,8 milhões de euros (ME).

"A nossa ideia é ter um aumento de dois dígitos do volume de negócios do EBITDA e continuar a crescer dentro daquilo que é possível pelo facto de sermos uma empresa multinacional", disse Jorge Coelho, após ter sido perguntado se mantém as metas operacionais para 2011.

"Temos de compensar o declínio que está a haver na actividade em Portugal indo para novos mercados. Neste momento a nova estrela do firmamento da internacionalização da Mota Engil chama-se Peru", afirmou Jorge Coelho aos jornalistas.

A Mota-Engil é vista pelos analistas como uma das empresas mais penalizadas com as medidas de austeridade implementadas pelo Governo para consolidar as contas públicas, nomeadamente com o corte no investimento público.

A Mota Engil está em 19 países, na área da construção, ambiente e serviços, exploração mineira e construção.

A maior construtora portuguesa, tem vindo a aumentar as suas margens EBITDA no continente americano, actualmente de 10 pct, suportada pelo aumento de encomendas no Peru e México.

Cerca de 41 pct do EBITDA-Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization vem de Portugal, 43 pct de África e apenas 12 pct do continente americano.

"Estamos a trabalhar no sentido que a dívida desça. Temos de nos adapatar às circunstâncias novas que o sistema financeiro vive em Portugal e no mundo".

Referiu que a Mota Engil alterou a sua estratégia e que agora cada unidade geográfica que aumente o seu financiamento tem de se financiar no país em que exerce actividade.

Contudo, os analistas referem como downside do 'outlook' da empresa o seu perfil de dívida. A dívida líquida da Mota Engil era de 1.124 ME no final de Junho, contra 1.015 ME no final de 2010, tendo sido penalizada no seu bottomline da primeira metade do ano pelo aumento dos encargos financeiros e aumentocusto médio da dívida. (Reporting By Daniel Alvarenga, Editado por Sérgio Gonçalves)