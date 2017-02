* Remuneração 'deep shore' não compensa risco

* Cinco anos para avaliar reservas pré-sal em Angola

* Estrutura dívida com taxa variável estratégica (Altera lead e acrescenta com mais informação)

Por Daniel Alvarenga e Shrikesh Laxmidas

ESTORIL, 20 Set O regime fiscal para exploração de petróleo 'ultra profundo' em Angola não é estimulante para os investidores, prevendo-se que em cinco anos exista uma estimativa mais clara da escala das reservas pré-sal no país, disse Manuel Ferreira de Oliveira, Chief Executive Officer (CEO) da Galp Energia .

"A pesquisa no ultra deep offshore é claramente de altíssimo risco e hoje os intervalos de remuneração de capital associados aos contratos angolanos não estão a estimular as grandes empresas do mundo a estar presentes", afirmou o CEO.

A Galp Energia tem feito fortes investimentos na exploração do petróleo angolano e prevê mais do que duplicar a sua produção nesse país africano para 40.000 barris diários até 2017.

Ferreira de Oliveira explicou que a legislação prevê mecanismos que de certa forma protegem o risco do investimento, mas que também há mecanismos que estabelecem um cap, uma rentabilidade máxima para o investimento e para projectos de alto risco.

HORIZONTE DE 5 ANOS PARA QUANTIFICAR PRÉ-SAL ANGOLA

A Galp, que tem o Brasil como o actual 'motor' de crescimento da produção de crude upstream, não teve até agora sucesso nos concursos para a produção off-shore em Angola mas, apesar dos incentivos não serem os ideais, Ferreira de Oliveira deixou a porta aberta a uma futura participação.

"No pré-sal novo (em Angola), houve um conjunto de licitações vamos ver o que é que sucede, e agora deixemos que este processo se conclua,que alguma exploração se faça e ver o nível de risco involvido", disse.

"Prevejo pelo menos cinco anos para se saber alguma coisa do eventual pré-sal angolano", afirmou, dando como exemplo o caso do Brasil, onde a Galp demorou 10 anos a quantificar com algum nível de certeza as reservas do pré-sal.

No final do primeiro semestre, a Galp anunciou uma revisão em alta das suas metas de produção 'working interest' , devido ao crescimento no Brasil para 70 milhões de barris até 2015 e 300 milhões de barris de, respectivamente, 50 e 200 milhões de barris antes previstos.

Em Junho passado, o BG Group duplicou as estimativas para as reservas de petróleo e gás para 6.000 milhões de barris, no Brasil, onde opera em parceria com a Galp, a Petrobrás e a Repsol .

O analistas apontam como um elo fraco na estratégia da empresa os actuais níveis de alavancagem mas Ferreira de Oliveira defendeu que a estratégia actual é a adequada.

A dívida da Galp é 67 pct a taxa variável - floating -, sendo que a empresa antevê que mais de 600 ME sejam 'repagos' em 2012.

"Nós não sentimos nenhum risco. Termos uma componente da dívida a taxa variável é uma estratégia porque entendemos que a taxa Euribor está a nível bastante baixos e é mais atractivo fazê-lo (financiar-se) dessa forma neste momento", referiu.

A dívida líquida da Galp subiu para 3.224 ME no final de Junho de 2.840 ME no final de Dezembro de 2010, tendo aproximadamente 60 pct sido canalizado para o projecto de conversão das refinarias.

O custo médio da dívida é actualmente de 4,1 pct, tendo o rácio ´net debt to equity´ subido 7 pontos percentuais face ao final de 2010 para 112 pct no final de Junho de 2011, de 105 pct.

