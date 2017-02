LISBOA, 26 Set O índice PSI20 recuperou da abertura em queda e segue agora em alta, suportado pelo sector financeiro e subida de 3,7 pct da Portugal Telecom , disseram dealers.

* Os principais índices europeus inverteram das quedas da abertura e seguem com ganhos entre 1,37 pct e 3,84 pct.

"Além da dimensão técnica desta recuperação, os dados do IFO na Alemanha, foram os mais importantes do dia, saindo acima do esperado, e temos as últimas declarações dos líderes europeus e de Timothy Geithner também a dar alguma força", disse Alfredo Mendes, dealer do Banco Best.

Os dados do think tank alemão Ifo, que espelham a confiança empresarial na Alemanha, caíram pelo terceiro mês consecutivo mas saíram acima do esperado pelos analistas.

O sector financeiro da Europa lidera este movimento de recuperação, com os investidores na expectativa que os líderes europeus cheguem em breve a um acordo que contenha medidas claras para resolver a crise de dívida soberana.

O banco francês BNP Paribas sobe 8,16 pct e o Credit Agricole 6,5 pct.

Christian Noyer, Presidente do Banco Central de França, disse que o Governo está disponível para recapitalizar a banca se necessário.

A JP Morgan estima que o sector financeiro françês necessite de uma injecção de capital entre os 10.000 milhões de euros (ME) e os 20.000 ME.

"O foco dos investidores continua centrado na questão da crise das dívidas soberanas, ainda sem resolução", disse Luís Gonçalves, trader da GoBulling.

* O PSI20 sobe 1,44 pct para 5.805,99 pontos, com 18 títulos em alta e dois em queda, tendo-se negociado 40,7 milhões de acções ou 43,2 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

A Portugal Telecom é a que mais impulsiona o índice nacional, sobe 3,79 pct para 5,509 euros.

"A Portugal Telecom tem estado extremamente volátil, o movimento de hoje é o continuar da volatilidade que tem demonstrado nas últimas sessões", disse Alfredo Mendes, trader do Banco Best.

"Os elevados níveis de variação do nosso índice face aos pares espelha a ausência de institucionais", disse.

* Na banca, o BPI sobe 2,98 pct para 0,623 euros, enquanto o Banco Espírito Santo ganha 1,91 pct para 1,925 euros e o Millennium bcp cresce 2,2 pct nos 0,186 euros.

* A Galp Energia sobe 2,13 pct para 13,67 euros e a Brisa avança 1,54 pct para 2,44 euros.

* A evitar uma maior subida do índice, a EDP-Energias de Portugal cai 1,7 pct para 2,255 euros.

* Os futuros do Nasdaq NDc1 sobem 1,06 pct e os do Dow Jones DJc1 ganham 1,3 pct, apontando para uma abertura em alta dos índices norte-americanos.

* O euro sobe ligeiros 0,1 pct para 1,35 dólares, depois de ter tocado em mínimos de 8 meses face à moeda norte-americana e em mínimos de 10 anos face ao yen japonês.

* O contrato do barril de brent para Novembro LCOc1 valoriza 1,08 pct para 105,09 dólares e o de crude CLc1 ganha 0,76 pct para 80,48 dólares. (Por Daniel Alvarenga; Editado por Patrícia Vicente Rua)