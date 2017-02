LISBOA, 26 Set O índice PSI20 fechou em alta, com a Europa, impulsionado pelo sector financeiro e subida de 3 pct da Portugal Telecom num dia de grande volatilidade com o espectro da crise de dívida soberana a permanecer como pano de fundo, disseram dealers.

* Os principais índices europeus encerraram com ganhos entre 0,45 pct e 2,87 pct.

"Num dia volátil, o mercado acabou por ser penalizado pelos dados das vendas de casas nos Estados Unidos mas ainda recuperou", disse João de Deus, trader da Dif Broker.

As vendas de casas uni-familiares nos Estados Unidos caíram em Agosto para um mínimo de seis mees, num sinal que o mercado imobiliário ainda não está em condições de suportar a recuperação da economia dos Estados Unidos.

* Nos Estados Unidos, o Nasdaq sobe 0,56 pct e o Dow Jones 1,61 pct.

No final da manhã os mercados dispararam, impulsionados pelos dados do think tank alemão Ifo, que caíram pelo terceiro mês consecutivo mas saíram acima do esperado pelos analistas.

O sector financeiro da Europa liderou as subidas na Europa. O índice para o sector na Europa subiu 3,57 pct. Há a expectativa que os líderes europeus cheguem em breve a um acordo que contenha medidas claras para resolver a crise de dívida soberana.

Christian Noyer, Presidente do Banco Central de França, disse que o Governo está disponível para recapitalizar a banca se necessário.

A JP Morgan estima que o sector financeiro françês necessite de uma injecção de capital entre os 10.000 milhões de euros (ME) e os 20.000 ME.

"Continuamos expectantes sobre o que se vai passar com a Grécia", afirmou o trader da Dif Broker.

* O PSI20 subiu 0,51 pct para 5.750,60 pontos, com 10 títulos em alta, sete em queda e tres títulos estáveis e dois em queda, tendo-se negociado 70,7 milhões de acções ou 88,2 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

A Portugal Telecom é a que mais impulsionou o índice nacional, subiu 3,22 pct para 5,479 euros.

"A Portugal Telecom tem estado extremamente volátil, o movimento de hoje é o continuar da volatilidade que tem demonstrado nas últimas sessões", disse Alfredo Mendes, trader do Banco Best.

"Os elevados níveis de variação do nosso índice face aos pares espelha a ausência de institucionais", disse.

* Na banca, o BPI subiu 0,17 pct para 0,606 euros, enquanto o Banco Espírito Santo ganhou 0,11 pct para 1,891 euros e o Millennium bcp cresceu 1,1 pct nos 0,184 euros.

* A Galp Energia subiu 1,76 pct para 13,62 euros e a Brisa avançou 0,71 pct para 2,42 euros.

* A evitar uma maior subida do índice, a EDP-Energias de Portugal cai 1,7 pct para 2,255 euros.

* O euro sobe ligeiros 0,01 pct para 1,35 dólares, depois de ter tocado em mínimos de 8 meses face à moeda norte-americana e em mínimos de 10 anos face ao yen japonês.

* O contrato do barril de brent para Novembro LCOc1 valoriza 0,63 pct para 104,63 dólares e o de crude CLc1 ganha 0,58 pct para 80,31 dólares. (Por Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves)