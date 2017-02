* Défice Administrações Públicas cai apenas ligeiramente até Jun'11

* Portugal mantém meta défice 2011, revê alta défice 2010 devido Madeira

* Ministro Finanças diz reformas estruturais vão relançar economia (Acrescenta informação e background adicionais. Altera lead.)

Por Sérgio Gonçalves

LISBOA, 30 Set O défice público português desceu apenas ligeiramente no ano terminado em Junho de 2011 para 8,8 pct do PIB, mas as medidas de austeridade já tomadas deverão permitir Portugal cortar o défice público para os 5,9 pct impostos no 'bailout' da UE/FMI para o final deste ano.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou que, no ano que findou no segundo trimestre de 2011, as necessidades de financiamento das Administrações Públicas (AP) diminuiram somente 0,5 pontos percentuais (pp) face às necessidades do período de 12 meses até ao fim do primeiro trimestre deste ano.

Ontem, o primeiro ministro do Governo de centro-direita, que tomou posse apenas em Junho de 2011, admitiu que, com a informação parcelar que dispunha, as contas das administrações públicas "não são tão promissoras" quanto o previsto.

No entanto, Pedro Passos Coelho frisou: "com os dados de que dispomos hoje, as medidas que foram enunciadas no âmbito da última avaliação com a 'troika' são aquelas com as quais contamos para atingir o défice deste ano" -- 5,9 pct do PIB.

Teresa Gil Pinheiro, economista do BPI, realçou que "é evidente que o facto das contas não estarem a correr tão bem quanto previsto é um risco acrescido, mas as medidas anunciadas já terão tido em conta resultados menos positivos, que já se sabiam".

"Prevemos um défice público de 5,9 pct no fim deste ano porque é de admitir que Portugal fará tudo o que for necessário para atingir essa meta", concordou Teresa Gil Pinheiro.

O Governo tem reiterado que quer cumprir ou até superar as medidas e metas impostas pela 'troika' no 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME), visando descolar da Grécia e defender-se de um eventual contágio se se materializar o indesejável cenário de 'default' deste país.

A Grécia tem tido dificuldades em implementar medidas de austeridade e está com uma 'cavadíssima' recessão económica, enquanto Portugal teve uma nota positiva por parte da 'troika' na primeira avaliação do 'resgate' feita em Agosto último, vincando que Lisboa está no bom caminho.

O Governo já tinha identificado um desvio orçamental de cerca de 2.000 ME na execução dos primeiros meses deste ano, que já incluía compromissos de despesas e dívidas anteriores na Região Autónoma da Madeira, que tinham sido assumidas e não pagos.

Para tapar aquele 'buraco' total equivalente a 1,1 pct do PIB, o Executivo avançou com medidas, como um imposto extraordinário sobre 50 pct do subsídio de Natal dos portugueses, a antecipação para 23 pct de seis pct do IVA do gás e da electricidade, transferência dos fundos de pensões dos bancos para a esfera pública e alteração de concessões.

De facto, o INE divulgou também a segunda notificação deste ano relativa aos Défices Excessivos, enviada hoje ao Eurostat, na qual Portugal manteve a meta do défice público para 2011, apesar de ter revisto em alta o défice de 2010 para 9,8 pct versus 9,1 pct antes previstos.

"Estas revisões reflectem essencialmente as alterações decorrentes dos factos apurados sobre despesas e dívidas da Administração Regional da Madeira", explicou o INE.

Neste reporte a Bruxelas, Portugal estima que a dívida pública se situe em 100,8 pct do PIB em 2011, exactamente o nível previsto no 'bailout', que compara com 93,3 pct em 2010.

As severas medidas de austeridade impostas pela 'troika' -- Comissão Europeia (CE), Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI) -- deverão levar a economia a contrair até 1,8 pct este ano e até aos 2,5 pct no próximo, prevendo o Governo que Portugal volte a crescer em 2013.

REFORMAS ESTRUTURAIS PARA RELANÇAR ECONOMIA

Portugal está a lançar um profundo pacote de medidas estruturais, que deverão contribuir para um aumento da competitividade da economia portuguesa.

"Portugal tem em curso uma agenda de transformação estrutural orientada para reforçar a competitividade da economia portuguesa, que se traduzirá, a breve prazo, na melhoria do ambiente empresarial", disse hoje o ministro das Finanças, Vitor Gaspar.

Adiantou que "para aumentar a concorrência, o Estado irá reduzir drasticamente o seu envolvimento directo em actividades do sector privado. Foram já eliminadas as 'golden-shares' e outros direitos especiais do Estado de empresas cotadas em Bolsa e foi anunciado um amplo programa de privatizações".

O Executivo já pôs fim às 'golden-shares' que o Estado tinha em empresas cotadas como a EDP-Energias de Portugal e a Portugal Telecom (PT) , tendo já dado 'luz verde' às privatizações de 20 pct da EDP e de 51 pct da REN-Redes Energéticas Nacionais e visando ainda privatizar outras empresas como a Galp Energia , TAP-Air Portugal, ANA, CTT, Águas de Portugal e a televisão pública RTP.

"Ao nível do mercado de trabalho serão tomadas medidas que promovam a flexibilidade e a capacidade de ajustamento. Em particular está em curso uma operação legislativa aplicada aos novos contratos que visa reformular a política de indemnizações por despedimento", explicou.

Vincou que "um elemento chave é a redução dos custos unitários de trabalho", concluindo que "o Governo tem vindo a considerar várias alternativas para considerar este objectivo em consulta com os nossos parceiros sociais e parceiros internacionais". (Por Sérgio Gonçalves, Daniel Alvarenga e Patrícia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)