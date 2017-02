LISBOA, 3 Out A confiança dos empresários da construção em Portugal voltou a deteriorar-se, com uma queda homóloga de 17 pct no trimestre terminado em Agosto de 2011, perante a expectativa de quebra da carteira de encomendas e quanto À evolução do emprego no sector, anunciou a FEPICOP.

A Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP) realçou que as dificuldades do sector são agravadas pelos atrasos nos pagamentos e as crescentes restrições à concessão de crédito às empresas e às famílias.

Frisou que o investimento no sector caiu 12 pct, com as empresas a sofrerem os efeitos da crise na carteira de encomendas que "assegura, em 2011, oito meses de produção, quando, há um ano atrás, as empresas podiam contar com 8,5 meses de produção garantida".

O sector da construção tem sido um dos mais penalizados com as medidas de austeridade implementadas pelo Governo para consolidar as contas públicas, nomeadamente com o corte no investimento público.

"O sector da construção confronta-se, actualmente, com uma situação particularmente difícil, caracterizada por uma quebra acentuada da procura dirigida a todos os segmentos de actividade e dificultada pelos atrasos nos pagamentos devidos às empresas de construção e as crescentes dificuldades no acesso ao crédito bancário, quer por parte das empresas, quer por parte das famílias", referiu a FEPICOP.

Acrescentou que "perante este quadro, os empresários encaram o futuro com muita apreensão, revelando mesmo um acentuado pessimismo relativamente à evolução futura da produção das suas empresas e quanto ao nível de emprego que as mesmas poderão assegurar".

O número de desempregados oriundos da Construção e inscritos nos centros de Emprego tem vindo a aumentar o seu peso no número total de desempregados, tendo atingido o máximo de 14,7 pct nos meses de Maio e Junho de 2011, que compara com 9,7 pct apurados no início de 2008.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal teve, no segundo trimestre de 2011, uma variação nula face ao trimestre anterior, com a queda da procura interna, devido à austeridade do resgate da UE e FMI, a ser contrabalançada pelas exportações.

Portugal está sob um resgate externo de 78.000 milhões de euros (ME), que prevê que o défice público português desça para 5,9 pct do PIB em 2011, reduzindo-se para 4,5 pct em 2012 e 3,0 pct em 2013.

Este 'bailout' prevê um vasto pacote de medidas de austeridade com subida de impostos e cortes de despesa, reformas estruturais e um programa de privatizações para alcançar as metas orçamentais e aumentar o output potencial da economia. (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)