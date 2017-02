LISBOA, 5 Out O índice de referência PSI20 mantém-se em terreno positivo, tal como os pares europeus, numa sessão marcada pela recuperação técnica do sector financeiro, estando a liquidez na praça portuguesa limitada devido ao feriado nacional, disseram dealers.

Após as fortes quedas recentes nos sectores bancário e segurador, Valerie Gastaldy, da empresa francesa de análise técnica Day By Day, acredita que o potencial de descida é limitado, adiantando: "as compras hoje são difíceis de justificar, mas acreditamos que demasiadas pessoas aguardam o 'selloff'".

Referiu que os índices europeus para aqueles dois sectores -- o 'STOXX 600 banking index' e o 'STOXX 600 insurance index' -- quebraram os seus níveis de suporte de médio prazo, explicando que "os sectores bancário e segurador mantêm-se positivamente correlacionados com os índices e a interrupção das suas tendências 'bearish' evitam uma queda".

* Os principais índices europeus sobem entre 0,85 pct e 1,90 pct, com os títulos da banca a liderarem um movimento generalizado de recuperação técnica, após três sessões de fortes quedas devido ao agravamento dos receios de 'default' da Grécia.

O índice DJ Stoxx da banca na Europa sobe 2,64 pct.

Em destaque pela positiva, estão também os títulos cíclicos, com a Rio Tinto a ganhar 5,5 pct e a BMW 4,3 pct, referindo Pascal Blanque, Chief Investment Officer da Amundi, que "neste mercado, ainda há espaço para 'stock pickers'".

Contudo, alguns operadores alertam que esta recuperação pode ser 'sol de pouca dura': "esta recuperação pode não durar. Muitas acções estão baratas. Precisamos de uma estratégia para resolver a crise de dívida soberana na zona euro e de controlar o problema da dívida nos EUA", adiantou Jeremy Batstone-Carr, da Charles Stanley.

"Até termos respostas, o mercado poderá ficar barato. As autoridades económicas na Europa têm continuamente falhado em arranjar uma política robusta e agora é a sua última oportunidade", adiantou.

Os ministros das finanças acordaram, ontem, salvaguardar os bancos europeus, numa altura em que crescem as dúvidas sobre se a Grécia irá necessitar de um segundo 'bailout'. Horas antes, o banco franco-belga Dexia tornou-se o primeiro banco europeu a ser 'salvo' devido à crise de dívida soberana.

Entretanto, o rating de crédito da Itália foi cortado em três níveis pela agência de notação financeira Moody's, que sublinhou o "aumento significativo" dos riscos no financiamento do país e alertou para a possibilidade de mais downgrades.

* O índice PSI20 sobe 1,56 pct para 5.700,47 pontos, com 19 títulos em alta e um estável.

* Na banca, o Banif soma 3,55 pct para 0,379 euros, o Banco Espírito Santo avança 2,93 pct para 1,894 euros, o Millennium bcp ganha 2,31 pct para 0,177 euros e o BPI sobe 0,95 pct para 0,64 euros.

* A Jerónimo Martins valoriza 3,52 pct para 11,17 euros, a Galp Energia aprecia 1,91 pct para 13,33 euros e a Portugal Telecom ganha 1,03 pct para 5,21 euros.

* Negociaram-se 29,2 milhões de acções ou 29,7 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon , em dia de feriado nacional.

* No discurso da comemoração do Dia da Implantação da República, o presidente Aníbal Cavaco Silva frisou que Portugal tem de adoptar uma dura e longa austeridade para sanear as suas Finanças Públicas, mas simultâneamente tem de repôr a economia no trilho do crescimento para evitar um novo resgate financeiro ainda mais gravoso para os portugueses.

* Potugal colocou, esta manhã, 722 milhões de euros (ME) em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3 meses, com a taxa média ponderada (TMP) a subir face ao leilão anterior, numa semana marcada pelo regresso dos receios de 'default' da Grécia.

* O euro cai 0,18 pct para 1,3325 dólares, a voltar a rondar mínimos de nove meses face à moeda norte-americana.

* Os futuros norte-americanos inverteram para terreno positivo, com os do Dow Jones a ganhar 0,18 pct e os do Nasdaq a subir 0,28 pct, suportados em dados melhores do que os esperado sobre o emprego no sector privado, em Setembro e a apontar para uma abertura em alta em Wall Street.

* O contrato do barril de brent para Novembro LCOc1 sobe 1,94 pct para 101,73 dólares e o de crude CLc1 ganha 2,83 pct para 77,83 dólares.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)