As acções da Cofina dispararam 12,2 pct até ao máximo dos últimos três meses nos 0,46 euros, numa correcção técnica após ter vindo a tocar mínimos, que a deixaram sub-avaliada em termos fundamentais, disseram dealers e analistas.

Negociaram-se 520 mil acções da Cofina a subirem 7,32 pct para 0,44 euros, suplantando a subida de 1,23 pct do índice PSI20 e de 1,17 pct do índice europeu DJ Stoxx para o sector de media . O movimento de subida da Cofina aconteceu após a cotação ter derrapado 12 pct para o mínimo da semana. Há um mês, o título tocou o valor mais baixo do ano.

"A acção está subavaliada por ser 'small cap', por ser um título português e por estar num sector cíclico que leva a que seja mais penalizada que outro título", disse João Flores.

Este analista do Millennium investment banking, que tem uma recomendação de Compra para o título com um price target de 0,65 euros, para o final de 2011, realçou que "pela queda excessiva que regista, desde o início do ano, e por estar interessada na privatização da RTP, torna-a mais interessante".

A Cofina regista uma queda acumulada de 41 pct desde o início do ano e é dada como estando interessada na privatização de um dos canais públicos de televisão que o Governo deverá fazer, no âmbito do 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME).

"Tem sido um dia de grande volatilidade para o título e com um volume forte, o que demonstra interesse, mas não há notícias que justifiquem esta subida", salientou uma operadora. (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)