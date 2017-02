LISBOA, 10 Out A cedência de liquidez do BCE aos bancos portugueses manteve-se elevada em Setembro último, deslizando apenas 1 pct face a Agosto dado que o acesso da banca a financiamento no mercado interbancário permanece bloqueado, quando Portugal está sob um 'resgate' da UE e FMI, segundo o Banco de Portugal (BP).

Em Setembro de 2011, o Banco Central Europeua (BCE) cedeu 45.620 ME em liquidez aos bancos portugueses, face aos 46.019 ME em Agosto de 2011 e contra o recorde histórico de 49.100 ME em Agosto de 2010.

Os pedidos de empréstimos ao BCE por parte dos bancos nacionais reflectem a dificuldade de acesso ao mercado monetário interbancário, tal como sucede noutros países periféricos europeus, devido aos receios dos investidores quanto à subida dos défices e dívidas públicos, de acordo com analistas.

Apesar dos bancos portugueses terem passado os 'stress tests' das autoridades europeias em Julho de 2011, o Banco de Portugal ter urgido os bancos portugueses a reforçarem os seus capitais e a empreenderem um processo "gradual e ordenado" de desalavancagem, vendendo carteiras de crédito e activos, diminuindo assim a sua dependência de financiamento do BCE.

O banco central tem realçado que uma das vulnerabilidades do sector financeiro português se prende com o risco de liquidez e de financiamento dado que, com o agravar da crise financeira, os mercados 'wholesale' se fecharam e os bancos estão muito dependentes do 'funding' do BCE.

Portugal está sob um resgate externo de 78.000 ME da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que contém uma linha de recapitalização da banca nacional no montante de 12.000 ME e prevê uma linha de 35.000 ME de garantias do Estado para os bancos emitirem dívida.

A 12 de Agosto, a 'troika' anunciou que Portugal passou com sucesso a sua primeira avaliação das medidas de austeridade e reformas estruturais impostas no bailout, estando o país no bom caminho para cumprir as metas do défice, mas alertou que os maiores desafios ainda estão para vir.

Na sequência de insistência desde há largos meses por parte do governador do Banco de Portugal, os bancos portugueses têm de reforçar o seu capital e os termos do 'bailout' obrigam que os rácios de core-Tier 1 subam para 9 pct em 2011 e 10 pct em 2012, face à exigência anterior de um mínimo de 8 pct até ao fim de 2011. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)