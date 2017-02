* Cimpor combina exposição emergentes c/ baixos rácios dívida

* Acções cada vez mais atractivas versus obrigações

Por Daniel Alvarenga

LISBOA, 11 Out A cimenteira Cimpor é a 'top pick' dos gestores de fundos e activos em Outubro devido à sua baixa alavancagem, à convidativa exposição a emergentes e aos fortes indicadores técnicos, segundo uma Poll.

A Cimpor recebeu quatro dos cinco votos possíveis nesta Poll de gestores de fundos e activos.

Em segundo lugar, com dois votos cada, ficaram a EDP-energias de Portugal e a Galp Energia .

Os restantes votos foram para a Portucel , Sonaecom , Sonae , Millennium BCP , Zon Multimedia e Jerónimo Martins .

"Temos uma perspectiva conservadora sobre o mercado accionista português e mantemos como principais escolhas títulos com menor nível de endividamento sobre o total dos capitais, assim como maior exposição das receitas a mercados internacionais", disse Emanuel Vieira, gestor da Golden Broker que elegeu a Cimpor como uma das suas escolhas.

No final do primeiro semestre de 2011, a Cimpor tinha um rácio de Net Debt sobre 'Enterprise Value' (EV) de 0,32 vezes, inferior aos 0,60 vezes da concorrente do sector Lafarge e aos 0,38 vezes da suiça Holcim .

"Acreditamos que a Cimpor terá um potencial crescente com o passar do tempo, devido ao provável aumento da procura de cimento no Brasil, em parte relacionado com os eventos desportivos a realizar no país", disse Emanuel Vieira.

Os analistas prevêem um 'boom' no sector da construção e materiais no Brasil no curto prazo, fruto da necessidade do país se dotar dos equipamentos necessários para receber o campeonato do mundo de Futebol em 2014 e os jogos olímpicos em 2016.

Na primeira metade de 2011, 75 pct do Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA) da Cimpor foi originário de mercados emergentes, destacando-se o Brasil e a Turquia, que contrariaram a fraca performance na Ibéria e no Egipto.

Tiago Ribeiro Pereira, gestor de um fundo do Banco Carregosa assente em pressupostos técnicos, realçou os bons indicadores técnicos das acções da Cimpor.

"A diversificação geográfica do negócio tem suportado a cotação este ano, que perde apenas 1,8 pct no ano, sendo das melhores performances europeias", realçou o gestor do Carregosa.

A Cimpor negoceia nos 5 euros por acção, resistindo à queda de 22 pct do índice benchmark da praça lisboeta PSI20 .

"A tendência tem sido levemente ascendente nos últimos dois anos e só uma quebra do suporte entre os 4,6 euros e os 4,8 invalida a segurança no investimento na Cimpor", acrescentou Tiago Ribeiro Pereira.

MERCADO ANSEIA CONTORNOS MECANISMO SOLUÇÃO CRISE EURO

Os analistas defendem que a evolução do risco soberano das economias periféricas da zona euro e os contornos de novas medidas de combate aos problemas de finanças públicas da periferia serão determinantes para a direcção do PSI20 em Outubro.

Portugal, a Irlanda e a Grécia estão sob 'bailouts' da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), mas os analistas receiam que um agravar da crise financeira grega contagie países europeus com muito maior dimensão como Itália e Espanha.

Durante o último fim-de-semana a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Nicolas Sarkozy comprometeram-se em elaborar um plano de combate à crise de dívida soberana e de recapitalização da banca europeia a tempo da Cimeira do G20, a 3 e 4 de Novembro.

"O mercado está um pouco farto da questão da indecisão dos políticos europeus", disse Sérgio Candeiras, gestor de fundos do BPI.

"Há muito dinheiro de lado, e os activos 'triple-A' disponíveis para investir são cada vez menos, isto obriga os investidore a tomar riscos", acrescentou.

Defendeu que os analistas têm vindo a rever em baixa as suas projecções apra as empresas, seguindo a pressão no mercado, e que a época de resultados que se avizinha poderá surpreender pela positiva.

"Risco por risco e considerando o yield-gap entre acções e obrigações podemos considerar que as acções estão relativamente baratas", afirmou Sérgio Candeias.

A Portucel inaugura a época de resultados do terceiro trimestre no dia 20 de Outubro.

GESTORES QUE PARTICIPARAM DESTA POLL

BPI.....................................Sérgio Candeias

Optimize...............................José Santos Teixeira

Golden Broker..........................Emanuel Vieira

Banif..................................Jorge Guimarães

Banco Carregosa........................Tiago Ribeiro Pereira (Editado por Sérgio Gonçalves)