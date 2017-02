* Troca títulos aumenta Core Tier I BCP em cerca de 60 pb

LISBOA, 10 Out A troca de títulos do Millennium bcp concluída recentemente vai reforçar o core-Tier I do maior banco privado português em cerca de 60 pontos base (pb), permitindo-lhe cumprir a meta de 9 pct imposta no 'bailout' de Portugal à banca portuguesa para o final de 2011, segundo analistas.

Em Junho de 2011, o Millennium bcp tinha um rácio de capital core-Tier I de 8,5 pct.

"Esta operação terá um impacto de cerca de 60 pb, o que deixa, ceteris paribus, o banco ligeiramente acima do objectivo traçado para o final deste ano em matéria de solvência (com um Core Tier I de cerca de 9,1 pct)", referiu André Rodrigues, analista do Caixa Banco de Investimento (BI).

Na sexta-feira passada, o Millennium bcp divulgou os resultados desta operação de troca de acções preferenciais e de obrigações subordinadas por dívida tradicional, após ter aumentado o seu valor máximo para 850 milhões de euros (ME) de 500 ME, devido ao excesso de procura.

O Millennium bcp referiu que, na oferta de troca de acções preferenciais, o valor nominal das ofertas aceite ascendeu a 807,4 ME, perto da valor máximo da oferta de 850 ME.

Na dívida tradicional, Lower Tier II Notes, o montante nominal das ofertas aceite foi de 242 ME.

Assim, o montante agregado nominal de dívida sénior a emitir na data de liquidação será de 555 ME e de dívida subordinada ascenderá a 95,6 ME.

Para os analistas do BPI, esta operação de troca deverá acrescentar cerca de 63 pb ao rácio Core Tier I do banco.

"Após esta operação, o BCP parece estar no bom caminho para cumprir a meta de Core Tier I de 10 pct em 2012 exigida pelo Banco de Portugal", acrescentaram os analistas do BPI.

Portugal está sob um resgate de 78.000 ME da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que contém uma linha de recapitalização da banca nacional de 12.000 ME, caso haja bancos necessitem da ajuda temporária do Estado para reforçar o seu capital pois o core-Tier 1 tem de alcançar os 9 pct em 2011 e os 10 pct em 2012, face a um mínimo de 8 pct antes exigido para este ano.

A generalidade dos bancos portugueses, ou já cumpre a meta deste ano, ou está próximo dela.

Os analistas do BPI adiantaram que aquela operação, no entanto, "não terá um impacto significativo no 'Profit & Loss' (P&L) do BCP, já que os cupões mais altos das novas obrigações são contrabalançados pela redução do montante outstanding".

MAIOR REFORÇO CORE-TIER I À VISTA

Estes analistas do BPI referiram que, com a provável venda da sua subsidiária polaca, "o BCP deverá conseguir acrescentar mais 90 a 180 pb ao seu Core Tier I".

Em Julho último, o BCP redefiniu uma nova estratégia com enfoque prioritário em África e passou a considerar operações europeias fora de Portugal não-core, abrindo a porta à alienação de 66 pct no polaco Bank Millennnium , que tem sido o seu principal motor de crescimento.

O Banco de Portugal tem urgido os bancos portugueses a reforçarem os seus capitais e a desalavancarem a sua actividade, com venda de activos e carteiras de crédito, para baixar o rácio de transformação' agregado de depósitos em crédito dos cerca de 160 pct para 120 pct no final de 2013.

GRÉCIA E FUNDO DE PENSÕES PREOCUPAM

No entanto, os analistas não deixam de apontar dois riscos às metas de rácio de capital do banco: Grécia e dotação do fundo de pensões.

"A evolução do fundo de pensões do banco será crucial para determinar se o banco atinge os rácios de capital mínimos exigidos", adiantaram os analistas do BPI.

André Rodrigues, do Caixa BI, realçou "o potencial impacto negativo que poderá advir a curto prazo, em matéria de solvência, da performance do fundo de pensões do Banco e, por outro lado, da evolução da crise de dívida soberana na Europa, nomeadamente no caso da Grécia".

Lembrou que o BCP tem "uma exposição bruta total de cerca de 768 ME, a qual deverá levar ao registo de imparidades com impacto na posição de capital do banco".

Foram negocidadas 27,2 milhões de acções do Millennium bcp, a subirem 0,58 pct para 0,173 euros.