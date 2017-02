LISBOA, 11 Out O índice PSI20 segue a negociar em queda, acompanhando o sentimento negativo da Europa, com os investidores a optarem pela tomada de mais valias após os ganhos recentes enquanto aguardam pela votação do reforço do Fundo Europeu de Estabilização Europeia (FEEF) na Eslováquia, disseram dealers.

* Após quatro sessões de ganhos consecutivos, os principais índices europeus corrigem e seguem com quedas entre 0,53 pct para 1,13 pct.

* A Eslováquia é o último dos 17 membros da Zona Euro a votar esta proposta. A União Europeia adiou a cimeira de líderes para 23 de Outubro de forma a finalizar a estratégia da Zona Euro para resolver a crise de dívida soberana.

"Os mercados aproveitaram para corrigir e fazer mais valias após vários dias de subidas sucessivas, num dia em que se espera a ratificação da Eslováquia em relação ao FEEF e, do outro lado do Atlântico, o destaque vai para a Alcoa que apresenta contas", disse Diogo Oliveira, trdaer do Banco Best.

"O voto eslovaco está na ponta da faca: qualquer coisa pode acontecer. Mas, se votarem contra, podem votar novamente", disse Jeremy Batstone-Carr, da Charles Stanley, frisando: "o mercado acha que eles se estão a fazer difíceis".

* A acentuar o nervosismo dos investidores estiveram também as declarações do ainda presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean Claude Trichet, que afirmou que a crise de dívida tornou-se sistémica e que os riscos à economia estão a aumentar rapidamente, com os bancos europeus numa zona perigosa.

* O índice PSI20 cai 1,53 pct para 5.970,01 pontos, com 19 títulos em queda e uma subida, tendo-se negociado 23,3 milhões de acções ou 27 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

* Os analistas técnicos do BPI apontam os 5.945 pontos como próximo nível de suporte do PSI20 e aconselham uma postura compradora, explicando que há uma "dinâmica compradora de curto prazo, após terem sido alcançados níveis mínimos".

* A Brisa lidera as descidas percentuais do índice com uma queda de 3,24 pct para 2,602 euros, estando a Portugal Telecom a recuar 2,48 pct para 5,344 euros e a Jerónimo Martins a perder 2,75 pct para 12,01 euros.

* Na banca, o Banco Espírito Santo perde 1,62 pct para 1,938 euros, o BPI recua 1,35 pct para 0,657 euros, o Millennium bcp tomba 2,86 pct para 0,17 euros e o Banif cai 0,77 pct para 0,388 euros, em linha com os pares europeus.

* O euro cai 0,26 pct para 1,3602 dólares, a corrigir dos máximos de uma semana alcançados ontem.

* Os futuros do Dow Jones DJc1 caem 0,3 pct e os do Nasdaq cedem 0,41 pct, apontando para uma abertura em baixa do outro lado do Atlântico, no dia em que a Alcoa apresenta as suas contas e dá início à época de resultados nos EUA.

* O contrato do barril de brent para Novembro LCOc1 cai 0,49 pct para 108,42 dólares e o de crude CLc1 recua 0,49 pct para 84,99 dólares, com os investidores a recear quanto à saúde da zona euro e quanto à greve dos funcionários das alfândegas no Kuweit, que poderá causar interrupções no fornecimento de crude.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)