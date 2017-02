LISBOA, 13 Out O índice PSI20 fechou no vermelho, pressionado pelas fortes descidas da banca e da Brisa , acompanhando as quedas dos pares europeus, penalizados pelo 'profit warning' da Carrefour e por dados macro desfavoráveis na China, disseram operadores.

* Os principais índices na Europa fecharam com quedas entre 0,71 pct e 3,71 pct, reflectindo os números do excedente comercial chinês que diminuiu, pelo segundo mês consecutivo, em Setembro, com as exportações e as importações a ficarem abaixo do esperado, apesar do parlamento eslovaco ter aprovado o reforço do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF).

"O sentimento continua a ser de cautela, perante a ausência de acções concretas para resolver a crise de dívida soberana da zona euro, ao que se juntam os últimos dados macro vindos da China, que mostram alguma desaceleração no país, reacendendo receios de um abrandamento económico global", frisou João de Deus, trader da DifBroker.

"A China está a perder gás e consegue-se ouvir o balão a perder o ar. Mas também não há razão para entrar em pânico", disse Justin Urquhart Stewart, director da Seven Investment Management.

* A Carrefour, número 1 do retalho na Europa, emitiu hoje o seu quarto 'profit warning', prevendo uma queda do lucro operacional de 20 pct em 2011. As acções da retalhista tombam 5 pct.

* Nos EUA, o índice Nasdaq NDc1 desce 0,80 pct e o Dow Jones DJc1 recua 0,50 pct, penalizados pelos dados económicos da China e pelos resultados do banco JP Morgan que, no terceiro trimestre de 2011, tiveram uma queda de 4 pct.

As atenções dos investidores voltam-se agora para a Google que apresenta conta após o fecho dos mercados norte-americanos.

* O índice PSI20 caiu 1,67 pct para 6.021,44 pontos, com os 14 títulos em queda, cinco subidas e um inalterado, tendo-se negociado 44,2 milhões de acções ou 73,8 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

Os analistas técnicos do BPI assinalam os 5.944 pontos como próximo nível de suporte e a próxima resistência nos 6.155 pontos. "Embora os sinais de exaustão/sobrecomprado existam, o interesse deverá ser de teste a importantes níveis de resistência", referiram, frisando: "seja comprador se os valores de suporte apontados não forem postos em causa".

* A Brisa liderou as descidas percentuais do índice, com uma queda de 5,76 pct para 2,501 euros

* Na banca nacional também fechou no vermelho, com o Millennium bcp a cair 1,16 pct para 0,17 euros, o Banco BPI a descer 2,93 pct para 0,663 euros, o Banco Espírito Santo (BES) perdeu 2,16 pct para 1,90 euros e o Banif recuou 1,05 pct para 0,377 euros, em sintonia com os pares.

O índice europeu DJ Stoxx para o sector perde 3,68 pct.

* A Jerónimo Martins , que ontem valorizou mais de 5 pct, cedeu 2,45 pct para 12,565 euros e a Portugal Telecom perdeu 2,49 pct para 5,29 euros.

* Entre as energéticas, a Galp Energia caiu 2,70 pct para 14,43 euros, enquanto a EDP-Energias de Portugal acabou por subir 0,37 pct para 2,468 euros e a EDP Renováveis ganhou 1,45 pct para 4,20 euros.

* O euro desce 0,36 pct para 1,3731 dólares, após ter tocado em máximos de um mês face à moeda norte-americana.

* O contrato do barril de brent para Novembro LCOc1 cai 1 pct para 110,29 dólares e o de crude CLc1 desce 1,81 pct para 84,02 dólares, com sinais de abrandamento na China e de um aumento nos 'stocks' de crude nos EUA.

(Por Patrícia Vicente Rua)