Por Sérgio Gonçalves e Daniel Alvarenga

LISBOA, 13 Out Portugal decidiu agravar as medidas de austeridade em 2012 e ir além do previsto no 'bailout' da UE/FMI para cumprir o objectivo de cortar o défice para 4,5 pct do PIB face aos 5,9 pct em 2011, visando reconquistar a confiança externa, disse o primeiro ministro, Pedro Passos Coelho.

Numa declaração ao país, feita no prime-time dos telejornais das televisões, Passos Coelho referiu que o Governo, que hoje aprovou o Orçamento de Estado (OE) para 2012, vai fazer um ajustamento no próximo ano que será "muito mais profundo", prevendo "um esforço adicional" face ao acordado com a 'troika'.

"(No OE 2012) está inscrita a rejeição do colapso do país. Estão inscritos os laços europeus de um país que quer honrar os seus compromissos", disse o primeiro ministro.

"Nunca nos devíamos ter permitido chegar a este ponto. Quando fui eleito primeiro ministro nunca pensei que tivesse de anunciar ao país medidas tão severas e tão difíceis de aceitar", adiantou.

Entre as medidas aprovadas, destacou a decisão de eliminar o subsídio de férias e de Natal dos funcionários públicos e das pensões, acima de 1.000 euros mensais.

O Executivo vai também alargar o horário de trabalho dos portugueses em meia hora por dia, nos próximos dois anos, e ainda reajustar o calendário dos feriados.

"Estas medidas respondem directamente à necessidade de recuperar a competitividade da nossa economia e evitam o desemprego exponencial que a degradação das nossas empresas produziria", afirmou Pedro Passos Coelho.

Estão também previstos "cortes substanciais" na Saúde e Educação, eliminação de deduções fiscais para os dois escalões mais elevados de rendimentos.

O primeiro ministro frisou: "mais do que nunca o cumprimento dos objectivos nacionais, acabar a execução do OE 2012, a superação da emergência nacional, depende em absoluto do compromisso de todos".

Passos Coelho alertou que, se Portugal se visse privado da assistência externa teria de enfrentar o encerramento de actividades do Estado, o incumprimento em cadeia pela economia, adiantando: "com a concretização de um cenário deste tipo as pressões para abandonarmos a zona euro seriam imensas".

"Seremos capazes de por um fim definitivo aos nossos problemas e dificuldades. É aqui que começamos a reconquistar credibilidade e em breve iremos colher os efeitos benefícios destes sacrifícios", afirmou.

"Da parte dos nossos parceiros europeus e institucionais recebemos a manifestação de apoio e confiança na nossa estratégia de estabilização da economia", referiu.

Os analistas já previam mais austeridade focada no lado da despesa em 2012 pois o Governo vai conseguir descer o défice de 2011 para 5,9 pct face aos 9,8 pct de 2010, sobretudo à custa de medidas 'one-off' do lado da receita, como a transferência dos fundos de pensões da banca para o Estado.

Passos Coelho lembrou que o Estado português -- sob um 'bailout' de 78.000 ME da União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI) -- "depende em absoluto da assistência externa para cumprir as suas funções básicas desde o pagamento de salários a enfermeiros, professores e polícias até à realização das mais variadas prestações sociais".

"Também o sector privado sofre cada vez mais com a escassez do crédito, do crédito que precisa para financiar a aquisição de matérias primas e de equipamento. Para financiar o pagamento de salários e para preservar o emprego", adiantou.

O primeiro ministro referiu que, quando tomou posse sensivelmente a meio deste ano, esperava que metade desse Orçamento tivesse sido devidamente executado".

"Porém, tal como foi recentemente mostrado pelo INE, nesses primeiros meses que antecederam a minha posse no Governo 70 pct do défice permitido para a totalidade do ano fora já esgotado", afirmou.

De facto, se em Março último o défice público era de 7,7 pct do Produto Interno Bruto (PIB), em Junho piorou para 8,3 pct.

"Os desvios na execução de 2011 são superiores a 3.000 ME e implicam gastos que transitam para o próximo ano superiores a 1.000 ME", afirmou.

Apesar da economia este ano dever contrair menos do que os 2,2 pct previstos anteriromente pelo Governo, o aumento da austeridade poderá levar a uma contracção de até 2,5 pct em 2012, segundo analistas. (Por Sérgio Gonçalves e Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves)