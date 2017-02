LISBOA, 14 Out O índice PSI20 segue em alta, suportado nos ganhos da Jerónimo Martins e da Galp Energia , face a uma Europa mista, dividida entre o ânimo dos resultados favoráveis da Google e a persistência do receios de um abrandamento económico nos EUA e de um agravamento da crise de dívida soberana na zona euro, segundo dealers.

"As pessoas estão a falar de um bom arranque para a época de resultados nos EUA, mas eu estou um bocado preocupado com o mercado a estes níveis, parecem-me um pouco elevados", disse Joe Rundle, da ETX Capital, lembrando que "ainda não resolveram o problema da dívida na zona euro e a economia norte-americana continua 'tremida'".

* Os principais índices na Europa seguem com variações entre uma queda de 0,5 pct e uma subida de 0,8 pct, com o sector da extração de minérios a beneficiar da subida do preço dos metais, mas com os títulos financeiros a ressentirem-se do downgrade da Standard & Poor's (S&P) à Espanha.

Ontem ao final do dia, a S&P cortou o rating de crédito de Espanha em um nível pra AA-, devido aos riscos para o seu cerscimento económico, ao perfil do seu sistema bancário e à improbabilidade de cumprirem as metas orçamentais em 2011.

Esta manhã, a Fitch cortou o rating do suiço UBS e colocou outros sete bancos norte-americanos e europeus sob análise para possível 'downgrade'.

* O índice PSI20 sobe 0,84 pct para 6.071,53 pontos, com nove títulos em alta, oito em queda e três inalterados, tendo-se negociado 7,3 milhões de acções ou 7,9 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

Os analistas técnicos do BPI assinalam os 6.175 pontos como próximo nível de resistência e o próximo suporte nos 5.921 pontos, explicando que "o recente dinamismo comprador de curto prazo levou à aproximação de uma importante zona de resistência".

"Perante sinais de tomada de proveitos nos actuais níveis, seja vendedor se os valores de resistência apontados não forem postos em causa", acrescentaram.

* A Jerónimo Martins está em forte alta pela terceira sessão consecutiva, tendo sido alvo de notas de research muito favoráveis da JP Morgan e do Citi e segue a valorizar 3,2 pct para 12,97 euros e a Galp Energia avança 1,87 pct para ct para 14,70 euros.

Esta manhã, a Galp, que divulga os seus resultados doterceiro trimestre no dia 28 de Outubro, anunciou que as suas vendas de produtos petrolíferos refinados caíram 2,4 pct para 4,3 milhões de toneladas, entre Julho e Setembro últimos.

* O contrato do barril de brent para Novembro LCOc1 sobe 0,78 pct para 111,98 dólares e o de crude CLc1 ganha 1,21 pct para 85,25 dólares, suportados na expectativa que o abrandamento da inflação na China impulsione a procura no segundo maior consumidor de crude do mundo.

* Na banca, o Banco Espírito Santo (BES) perde 1,42 pct para 1,873 euros, o Millennium bcp cai 0,4 pct para 0,16 euros, o BPI desce 0,6 pct para 0,659 euros e o Banif segue 'flat' em 0,377 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para o sector cede 0,24 pct.

* O euro ganha 0,28 pct para 1,3809 dólares, suportado na expectativa que os líderes europeus estejam prestes a acordar um plano de combate à crise da dívida.

* Os futuros do Nasdaq NDc1 sobem 0,7 pct e os do Dow Jones DJc1 ganham 0,56 pct, com os investidores a aguardarem a balança comercial e as vendas a retalho, em Setembro, bem como os dados da Universidade de Michigan sobre a confiança dos cosnumidores, relativos a Outubro. (Por Filipa Cunha Lima)