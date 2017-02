LISBOA, 14 Out A REN-Redes Energéticas Nacionais conta com o interesse de empresas do sector, que são referência internacionalmente, na sua privatização, que deverá ocorrer até ao final de 2011, adiantou fonte oficial da REN.

"Ficamos muito satisfeitos que empresas que são referências no sector, com ampla experiência internacional, estejam interessados na privatização da REN", disse fonte oficial da REN à Reuters.

A edição de hoje do Jornal de Negócios adiantou que a britânica National Grid é a décima quarta empresa interessada na privatização de 51,1 pct da REN, operadora das redes de transporte de electricidade e gás natural de Portugal.

Outros pretendentes que têm sido apontados pela imprensa portuguesa são a IPIC do Abu Dhabi, o operador colombiano ISA e o grupo financeiro cipriota Tufton Oceanic.

O Governo considera prioritárias as operações de privatização da REN, bem como da EDP-Energias de Portugal e da Galp Energia , no âmbito do 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME) a Portugal acordado com a União Europeia e Fundo Monetário Internacional.

O Estado controla cerca de 51 pct da REN, detém 20 pct na EDP-Energias de Portugal e é dono de uma fatia de oito pct da Galp.

O Chief Executive Officer (CEO) da REN, Rui Cartaxo, disse à Reuters, no mês passado, que já tinha recebido indicações do Governo de que a privatização da REN ocorreria até ao final do ano, referindo que espera que a privatização da REN "traga duas vantagens: uma, o aumento do 'float' da empresa, duas, novos accionistas que contribuam para a estrategia da empresa, e em particualr a sua internacionalizacao".

Foram negociadas 54.844 acções da REN, a perderem 0,56 pct para 2,127 euros. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Patricia Rua)