LISBOA, 17 Out O PSI20 encerrou no vermelho, com os pares europeus, após o ministro das Finanças alemão ter considerado irrealista a expectativa que uma resolução definitiva para a crise de dívida soberana da Zona Euro saia da próxima cimeira de líderes da União Europeia, segundo operadores.

* Os principais índices europeus fecharam com quedas entre 0,54 pct e 2,3 pct, com o sector financeiro a voltar a ser um dos sectores mais castigados.

O ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schaeuble, referiu que no próximo Conselho Europeu de 23 de Outubro não deverá ser apresentada uma solução final para combater a crise da dívida soberana da Zona Euro, ao contrário do que era esperado pelos mercados.

"Os políticos europeus gostam de fazer declarações grandiosas sobre apoiar o euro e conter a crise. Mas agora dão-se conta que o detalhe é um pouco mais complicado e que a solução poderá não satisfazer os mercados", afirmou Daniel McCormack, estrategista da Macquarie.

* Nos EUA, o índice Nasdaq cai 0,96 pct e o Dow Jones perde 1,23 pct, penalizados pelos comentários do ministro das Finanças alemão e pelos resultados do Wells Fargo que falharam as previsões de Wall Street.

* O PSI20 cai 1,38 pct para 6.002,63 pontos, com 13 quedas e sete subidas, tendo-se negociado 41,2 milhões de acções ou 64,6 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

* Na banca, o BES caiu 4,76 pct para 1,80 euros, já o Banif ganhou 0,54 ct para 0,375 euros, o BPI subiu 0,92 pct para 0,659 euros, o Millennium bcp ganhou 0,59 pct para 0,171 euros.

* A Galp Energia desvalorizou 3,09 pct para 14,45 euros, a EDP desceu 1,79 pct para 2,42 euros e a Portugal Telecom recuou 1,22 pct para 5,245 euros.

* O euro cede 0,91 pct para 1,3759 dólares, a reflectir os comentários do ministro das Finanças alemão.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 cai 1,25 pct para 110,83 dólares e o de crude para Novembro CLc1 desce 0,38 pct para 86,48 dólares. (Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)