Por Sergio Goncalves

LISBOA, 19 Out O 'board' do Banco Espírito Santo (BES) propôs à Assembleia Geral (AG) uma troca de obrigações para reforçar o seu rácio core-Tier I para até 9,7 pct, acima da meta de 9 pct imposta no 'bailout' de Portugal que a banca portuguesa tem de cumprir no fim de 2011, anunciou o BES.

O BES irá submeter à AG de accionistas, a realizar a 11 de Novembro, uma proposta de aumento de capital por novas entradas em espécie até 790,7 milhões de euros (ME), através do lançamento de ofertas de troca sobre valores mobiliários emitidos pelo BES, pelo BES de Investimento e pelo BES Finance.

O segundo maior banco privado português em activos, tinha um rácio core-capital de 8,2 pct no final de Junho último.

"Esta operação poderá gerar um efeito positivo no rácio de core-tier I do banco até 147 pontos base, considerando os activos ponderados pelo risco de 66,4 mil ME em 30 de Junho de 2011", referiu o BES, em comunicado.

Acrescentou que o BES "proporá também o acréscimo do montante máximo de autorização para deliberar aumentar o capital social de 5 mil ME para 7,5 mil ME".

"(Esta) proposta visa conceder-lhe (BES) uma maior flexibilidade para deliberar eventuais aumentos de capital que se afigurem necessários no futuro", explicou o BES.

Destacou que estes aumentos de capitais estarão sujeitos ao direito legal de preferência dos accionistas, salvo nos casos em que a AG expressamente limitar ou suprimir tal direito de preferência.

Os termos do 'bailout' de Portugal obrigam os bancos portugueses, não só a atingir aqueles 9 pct de core-Tier 1 em 2011, mas também a reforçá-lo para 10 pct em 2012, face à exigência anterior de um mínimo de 8 pct até ao fim de 2011.

Este resgate externo de 78.000 ME da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) contém uma linha de recapitalização da banca nacional no montante de 12.000 ME e prevê uma linha de 35.000 ME de garantias do Estado para os bancos emitirem dívida.

BES PEDE GARANTIAS ESTADO EMITIR ATÉ 3,5 MIL ME OBRIGAÇÕES

O BES destacou que, "por forma a reforçar a sua posição de liquidez, pretende solicitar a concessão de garantias do Estado Português para três emissões de obrigações não subordinadas, com maturidade de até 3 anos, no montante máximo global de 3,5 mil ME".

Assim, o 'board' do BES apresentará à AG propostas para a supressão dos direitos de preferência dos accionistas em caso de aumento de capital decorrente do eventual accionamento daquelas garantias.

O BES recordou que "o agravamento das condições financeiras de Portugal motivaram descidas abruptas das notações de rating da República e do sistema financeiro português, conduzindo a um aumento das dificuldades no acesso aos mercados financeiros bem como à redução do valor dos colaterais elegíveis para operações de política monetária do Eurosistema ou de outras operações de financiamento colateralizadas".

"Na actual conjuntura, as referidas emissões de obrigações permitirão ao BES reforçar o cumprimento das suas obrigações no âmbito das suas operações de financiamento colateralizadas ou de prestação de garantias que se revelem necessárias à prossecução da sua actividade de concessão de crédito", acrescentou.

A concentração, no primeiro semestre de 2011, de reembolsos de obrigações de médio e longo prazo anteriormente emitidas no valor de 4,3 mil ME obrigou o BES a aumentar os recursos do BCE que, em Junho último, totalizavam 8,3 mil ME. A pool de títulos elegíveis para o mercado de repo totalizava 16,9 mil ME, dos quais 13,2 mil ME eram elegíveis para operações junto do BCE.

Os bancos portugueses passaram os 'stress tests' das autoridades europeias em Julho de 2011, mas o Banco de Portugal (BP) ter urgido a banca a reforçar os seus capitais e a fazerem um processo "gradual e ordenado" de desalavancagem, vendendo carteiras de crédito e activos, diminuindo assim a sua dependência de financiamento do Banco Central Europeu (BCE).

O banco central tem destacado que uma das vulnerabilidades do sector financeiro português é o risco de liquidez e de financiamento dado que, com o agravar da crise financeira, os mercados 'wholesale' se fecharam e os bancos estão muito dependentes do 'funding' do BCE.

Em Setembro de 2011, o BCE cedeu 45.620 ME em liquidez aos bancos portugueses, face aos 46.019 ME em Agosto de 2011 e contra o recorde histórico de 49.100 ME em Agosto de 2010.

As acções do BES fecharam ontem a descer 2,78 poct para 1,75 euros. (Por Sérgio Gonçalves)