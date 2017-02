(Acrescenta citações do CEO e do CFO)

Por Sergio Goncalves

LISBOA, 19 Out O Banco Espírito Santo (BES) propôs uma troca de obrigações para reforçar o seu core-Tier I para até 9,7 pct, acima da meta de 9 pct para o fim de 2011, imposta no 'bailout' de Portugal, mas os accionistas de referência querem manter as suas posições no futuro, disse o Chief Executive Officer (CEO).

O BES submeteu à Assembleia Geral de accionistas de 11 de Novembro uma proposta de aumento de capital por novas entradas em espécie até 790,7 milhões de euros (ME), através do lançamento de ofertas de troca sobre valores mobiliários emitidos pelo BES, pelo BES de Investimento e pelo BES Finance.

O segundo maior banco privado português em activos, tinha um rácio core-capital de 8,2 pct no final de Junho último.

Segundo o BES "esta operação poderá gerar um efeito positivo no rácio de core-tier I do banco até 147 pontos base, considerando os activos ponderados pelo risco de 66,4 mil ME em 30 de Junho de 2011".

"Os accionistas (de referência) estão cá para ficar e para continuar a manter as suas posições no capital no BES, não quero que haja nenhuma dúvida sobre isso. Os accionistas continuam à frente do BES", disse Ricardo Espírito Santo Salgado.

No final de 2010, a BESPAR, detida pela família Espírito Santo e pelo francês Crédit Agricole, tinha 40 pct do BES. O Crédit Agricole directamente detinha mais 10,81 pct, a Bradesco 6 pct e Silchester International Investors 5,4 pct.

Os termos do 'bailout' de Portugal obrigam os bancos portugueses, não só a atingir aqueles 9 pct de core-Tier 1 em 2011, mas também a reforçá-lo para 10 pct em 2012, face à exigência anterior de um mínimo de 8 pct até ao fim de 2011.

O resgate externo de Portugal, no montante de 78.000 ME da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) contém uma linha de recapitalização da banca nacional no montante de 12.000 ME e prevê uma linha de 35.000 ME de garantias do Estado para os bancos emitirem dívida.

"Os accionistas (de referência) estão cá para actuar quando for necessário no momento final. Se for necessário actuar em 2012, os accionistas estarão com as suas capacidades financeiras disponíveis para completar aquilo que vier a ser necessário", destacou o CEO do BES, aos jornalistas.

Ricardo Espírito Santo Salgado referiu que, apesar de haver aquela linha de recapitalização pública, "é muito mais interessante convidar para participar nesta conversão os 'stakeholders' -- clientes, accionistas, colaboradores".

"Nós não temos nada contra a linha de recapitalização. É uma 'back stop facility' que deve actuar em estado extremo, mas, um banco que é privado, tem muitos milhares de accionistas, tem mais interesse e acrescenta mais valor à sua instituição alargar a base de accionistas do que ter o Estado", afirmou.

Referiu que se está "numa fase muito especial e a chegar quase a um novo paradigma de rácios de capital dos quais não se conhecem os detalhes", vincando: "estamos num período muito complicado, no sentido que há pouca clareza nos objectivos e nas definições".

Adiantou que, na Europa, ninguém dá valores absolutos, nem diz quando é que esses valores têm de ser atingidos e até se fala de antecipação de Basileia III.

"Os políticos estão entretidos a referir sistematicamente a necessidade de recapitalização dos bancos e todos nós sabemos que o problema essencial que nos rodeia é uma crise económica que atingiu os EUA e a Europa e que é uma crise fundamentalmente da crise soberana", frisou.

"São dois vectores que se relacionam. Sempre que se fala da recapitalização da banca é um ingrediente mais do que evidente para a baixa da cotações das acções", acrescentou.

Explicou que "ninguém quer ver a realidade que é fundamentalmente a falta de liquidez no mercado norte-americano e no europeu e que essa queda de liquidez no mercado norte-americano está-se a traduzir em falta de liquidez em dólares no mercado europeu".

O CEO está optimista quanto à análise que a 'troika' está a fazer às carteiras dos bancos, mas realçou: "temos vindo a assistir a novas medidas impostas pelo Banco de Portugal (BP) que estão a agravar o 'risk weighted asset'".

Adiantou: "temos um outro fenómeno do RWA que deveria estar a ter uma situação cadente (descida) ter a necessidade de apoiar as empresas públicas que não estão no perímetro da garantia do Estado".

"Toda esta envolvente contém, em si, elementos de indefinição que nos levam a acelerar a medida já (troca de valores mobiliários) porque queremos ir progredindo dentro de uma evolução que não sabemos qual é", afirmou.

O BES adiantou que "proporá também o acréscimo do montante máximo de autorização para deliberar aumentar o capital social de 5 mil ME para 7,5 mil ME".

O CEO do BES afastou o cenário de o BES entrar numa fusão com os seus pares, destacando: "o problema do risco sistémico vai a par com a dimensão das instituições financeiras e a nossa estratégia está correcta -- crescimento orgânico".

"Dentro de um pequeno país, quando se concentra demais, acaba por haver destruição de valor", afirmou.

SOLUÇÃO GRÉCIA PODE SER CATALIZADOR

Afirmou que "os preços das acções são tão baixos que pessoalmente acredita que, mal se encontre uma solução para a Grécia, com mais ou menos 'write-off', as coisas poderão voltar a uma tendência mais normalizada com recuperação do valor das acções".

"Não estou a dizer que estamos no ponto mais baixo, mas devemos estar a atingir um dos pontos de níveis de cotação mais baixos, históricos certamente. Poderá cair mais, mas não muito mais", referiu.

Amilcar Morais Pires, Chief Financial Officer (CFO) do BES, referiu que o banco não tem exposição a dívida soberana dos países europeus que estão sob pressão dos mercados, e apenas está exposto a dívida de Portugal de prazos mais curtos.

"O banco não tem exposição a essa dívida soberana, a nao ser Portugal, e as menos-valias da nossa dívida pública total, a preços de mercado, é apenas 100 ME", afirmou.

BES PEDE GARANTIAS ESTADO EMITIR ATÉ 3,5 MIL ME OBRIGAÇÕES

O BES destacou que, "por forma a reforçar a sua posição de liquidez, pretende solicitar a concessão de garantias do Estado português para três emissões de obrigações não subordinadas, com maturidade de até 3 anos, no montante máximo global de 3,5 mil ME".

Assim, o 'board' do BES apresentará à AG propostas para a supressão dos direitos de preferência dos accionistas em caso de aumento de capital decorrente do eventual accionamento daquelas garantias.

Os bancos portugueses passaram os 'stress tests' das autoridades europeias em Julho de 2011, mas o Banco de Portugal (BP) tem urgido a banca a reforçar os seus capitais e a fazerem um processo "gradual e ordenado" de desalavancagem, vendendo carteiras de crédito e activos, diminuindo assim a sua dependência de financiamento do Banco Central Europeu (BCE).

O banco central tem destacado que uma das vulnerabilidades do sector financeiro português é o risco de liquidez e de financiamento dado que, com o agravar da crise financeira, os mercados 'wholesale' se fecharam e os bancos estão muito dependentes do 'funding' do BCE.

As acções do BES estão a subir 1,89 pct para 1,7830 euros. (Por Sérgio Gonçalves; Editado poe Filipa Cunha Lima)