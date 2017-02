(Repete para retirar 'typo' do título)

LISBOA, 20 Out A Cimpor disparou 6,2 pcr para 5,30 euros, em contraciclo com o PSI20 e com o sector, impulsionada pelo regresso de notícias de que a Votorantim estaria em negociações com a Camargo Correa para comprar uma participação na cimenteira, segundo dealers.

"Ontem à noite sairem notícias de que a Votorantim estaria em negociações com a Camargo Correa e a possibilidade de uma OPA reacende o ângulo especulativo do título", disse Alfredo Mendes, tarder do Banco Best.

Alertou, no entanto, que o factor 'mergers & aquisitions'(M&A) "já está mais do que digerido, no caso da Cimpor", prevendo alguma volatilidade no título na sessão de hoje.

A Cimpor tem sido alvo de várias notícias de que a brasileira Camargo Correa, que já tem próximo de 33 pct -- fasquia a partir da qual teria de lançar uma OPA geral -- queira aumentar a sua posição, ditando eventualmente uma luta pelo controlo da cimenteira portuguesa. (Por Filipa Cunha Lima)