LISBOA, 20 Out O PSI20 segue em queda, tal como os pares na Europa, pressionados pelo impasse dos líderes europeus quanto ao reforço do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF), com a Cimpor , em contraciclo, a disparar mais de 6 pct, com o regresso do ângulo especulativo, segundo operadores.

* O PSI20 cai 0,59 pct para 5.946,24 pontos, com 16 títulos em queda, três em alta e um estável, tendo-se negociado 9,4 milhões de acções, ou 13,7 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

Os analistas técnicos do BPI aconselham aos investidores uma postura neutra, já que o o PSI20 falhou ontem "o teste a uma importante área de resistência", nos 6.157 pontos. "Aguarda-se pelo fim do recente movimento de tomada de proveitos", explicaram.

O BPI aponta o próximo nível de suporte nos 5.905 pontos e de resistência nos 6.046 pontos.

* A Cimpor, que chegou a disparar 6,2 pct esta manhã, segue a valorizar 5,79 pct para 5,28 euros, impulsionada pelo regresso de notícias de que a Votorantim estaria em negociações com a Camargo Correa para comprar uma participação na cimenteira.

"Ontem à noite sairam notícias de que a Votorantim estaria em negociações com a Camargo Correa e a possibilidade de uma OPA reacende o ângulo especulativo do título", disse Alfredo Mendes, trader do Banco Best.

Alertou, no entanto, que o factor 'mergers & aquisitions'(M&A) "já está mais do que digerido, no caso da Cimpor", prevendo alguma volatilidade no título na sessão de hoje.

A Cimpor tem sido alvo de várias notícias de que a brasileira Camargo Correa, que já tem próximo de 33 pct -- fasquia a partir da qual teria de lançar uma OPA geral -- queira aumentar a sua posição, ditando eventualmente uma luta pelo controlo da cimenteira portuguesa.

* Na banca, o Millennium bcp cai 1,76 pct 0,167 euros, o BPI cede 0,78 pct para 0,635 euros, o Banco Espírito Santo desce 2,44 pct para 1,682 euros e o Banif perde 2,14 pct para 0,365 euros. O índice europeu DJ Stoxx para o sector desliza 1,58 pct.

* A Brisa recua 2,33 pct para 2,386 euros e a Jerónimo Martins cai 2,3 pct para 12,525 euros.

* Após o fecho de bolsa, a Portucel marca o arranque de mais uma época de apresentação de resultados em Portugal, com a média das estimativas de cinco analistas a apontar para uma queda homóloga de 34 pct do lucro líquido da Portucel, no terceiro trimestre de 2011, com o clima macroeconómico adverso a colocar pressão sobre os preços do papel.

* Os principais índices europeus caem entre 0,8 pct e 1,3 pct, com o sector financeiro a ser o mais afectado pelo impasse em torno no reforço do FEEF.

"Com a disposição em que estão neste momento, os mercados não vão acreditar em qualquer coisa que seja decidida", disse Justin Urquhart Stewart, da Seven Investment Management, referindo-se à Cimeira da UE do próximo Domingo, 23 de Outubro.

* A expectativa em torno daquela Cimeira está também a pressionar o euro , que cai 0,17 pct para 1,3730 dólares.

* Nos EUA, os futuros do Dow Jones DJc1 sobem 0,14 pct enquanto os do Nasdaq caem 0,04 pct, a fazer antever uma abertura indefinida para Wall Street, com os investidores a aguardar os pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada e as vendas de casa em segunda mão, em Setembro.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 cai 0,1 pct para 108,27 dólares e o de crude para Novembro CLc1 desce 0,73 pct para 85,48 dólares.

(Por Filipa Cunha Lima)