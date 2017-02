LISBOA, 20 Out O PSI20 segue em queda, tal como os pares na Europa, pressionados pelo impasse dos líderes europeus quanto ao reforço do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF), com a Cimpor e a Galp Energia em contraciclo, segundo operadores.

* O PSI20 cai 0,47 pct para 5.953,27 pontos, com 13 títulos em queda, seis em alta e um estável, tendo-se negociado 23,5 milhões de acções, ou 38 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

Os analistas técnicos do BPI aconselham aos investidores uma postura neutra, já que o o PSI20 falhou ontem "o teste a uma importante área de resistência", nos 6.157 pontos. "Aguarda-se pelo fim do recente movimento de tomada de proveitos", explicaram.

O BPI aponta o próximo nível de suporte nos 5.905 pontos e de resistência nos 6.046 pontos.

* A Cimpor, que chegou a disparar 6,2 pct esta manhã, segue a valorizar 5,71 pct para 5,276 euros, impulsionada por notícias de que os seus dois maiores accionistas -- as brasileiras Votorantim e a Camargo Correa -- estão novamente em negociações uqe poderiam levar ao lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA).

Fonte oficial da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) disse à Reuters que a Administração da Cimpor desconhece contactos entre os accionistas brasileiros Camargo Correa e Votorantim para um eventual lançamento de uma OPA sobre a cimenteira líder portuguesa.

"Ontem à noite sairam notícias de que a Votorantim estaria em negociações com a Camargo Correa e a possibilidade de uma OPA reacende o ângulo especulativo do título", disse Alfredo Mendes, trader do Banco Best.

Alertou, no entanto, que o factor 'mergers & aquisitions'(M&A) "já está mais do que digerido, no caso da Cimpor", prevendo alguma volatilidade no título na sessão de hoje.

* Na banca, o Banco Espírito Santo desce 4,81 pct para 1,641 euros, o Millennium bcp cai 1,18 pct 0,168 euros, o BPI cede 1,18 pct para 0,633 euros e o Banif perde 2,41 pct para 0,364 euros. O índice europeu DJ Stoxx para o sector desliza 0,71 pct.

* Após o fecho de bolsa, a Portucel marca o arranque de mais uma época de apresentação de resultados em Portugal, com a média das estimativas de cinco analistas a apontar para uma queda homóloga de 34 pct do lucro líquido da Portucel, no terceiro trimestre de 2011, com o clima macroeconómico adverso a colocar pressão sobre os preços do papel.

* Os principais índices europeus caem entre 0,8 pct e 1,3 pct, com o sector financeiro a ser o mais afectado pelo impasse em torno no reforço do FEEF, estando agora as atenções viradas para a Cimeira da UE do próximo Domingo, 23 de Outubro.

Os mercados bolsistas europeus atenuaram, no entanto, a tendência de queda mais acentuada esta manhã, após a Reuters ter divulgado um documento europeu que define um plano de intervenção do FEEF nos mercados de obrigações para combater a crise de dívida aoberana na zona euro.

"Isso vai na direcção certa. Agora, precisamos de um plano de apoio aos bancos e sério 'haircut' da dívida grega. Eles (líderes europeus) deverão conseguir isso este fim-de-semana", disse David Thebault, da Global Equities.

"Os investidores estão no limite, mas acho que os riscos são para o 'upside', com um potencial de subida de mais 5 a 6 pct, nos próximos três meses", adiantou, frisando que "um plano abrangente deveria trazer visibilidade e o enfoque passaria então para a época de resultados das empresas, que está a ser bastante positiva".

* O euro aprecia 0,36 pct para 1,3800 dólares.

* Nos EUA, os futuros do Dow Jones DJc1 sobem 0,4 pct e os do Nasdaq 0,28 pct, a fazer antever uma abertura em alta para Wall Street, com os investidores a aguardar os pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada e as vendas de casa em segunda mão, em Setembro, bem como os resultados da Microsoft e da AT&T .

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 sobe 0,82 pct para 109,28 dólares e o de crude para Novembro CLc1 ganha 0,6 pct para 86,63 dólares.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)