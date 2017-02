(Acrescenta posição da CMVM)

LISBOA, 20 Out A Cimpor disparou hoje 6,2 pct até ao máximo diário, impulsionada por notícias que os seus accionistas brasileiros Camargo Correa e Votorantim estariam em negociações para lançar um 'take over', aumentando o prémio especulativo da acção da cimenteira, segundo dealers e analistas.

Na sequência destas notícias, as acções da Cimpor -- líder dos cimentos em Portugal -- fecharam a subir 4,39 pct para 5,21 euros, após tocarem a cotação mais alta do dia nos 5,346 euros.

A subida das acções da Cimpor foi feita em contraciclo com a queda de 1,16 pct do índice PSI20 e com a descida de 1,67 pct do índice DJ Stoxx para cimenteiras e construtoras europeias.

"Este cenário, em que os dois maiores accionistas decidem lançar uma oferta sobre o capital ainda não detido, é um dos que achamos possível e a reacção do mercado é que, a haver um bid, será muito acima do valor actual, podendo oscilar entre 7,2 e 8,1 euros por acção", disse Filipe Leite, analista do BPI.

Explicou que o preço do 'bid' resulta num prémio, entre 42 e 58 pct, utilizado nos últimos movimentos de fusões e aquisições no sector, ao que se aplica o valor médio da cotação da Cimpor nos últimos 6 meses.

A Imprensa referiu ontem que a Carmargo Correa, que tem 33 pct, e a Votorantim, com 21 pct, estariam a negociar um eventual 'take-over' sobre a Cimpor.

Estes são os dois maiores accionistas da Cimpor, uma posição que alguns analistas salientam ser insustentável a prazo e poderá levar a uma eventual divisão de activos da Cimpor, que poderia ser antecedida por um take over conjunto inicialmente.

"Ontem à noite sairam notícias de que a Votorantim estaria em negociações com a Camargo Correa e a possibilidade de uma OPA reacende o ângulo especulativo do título", disse Alfredo Mendes, trader do Banco Best.

Esta manhã, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou que contactou a Administração da Cimpor que afirmou desconhecer qualquer contacto entre os accionistas Camargo Correa e Votorantin para lançar uma OPA sobre a cimenteira portuguesa.

Contactada, fonte oficial da Cimpor disse "não comentamos assuntos que digam respeito aos nossos accionistas".

A Camargo Corrêa referiu, em comunicado, que "não existe qualquer alteração relativamente à posição desta companhia na Cimpor" e que nas notícias publicadas hoje "não são referidas quaisquer declarações, nem citadas fontes desta companhia".

A Cimpor tem sido alvo de várias notícias de que a brasileira Camargo Corrêa, que já tem próximo de 33 pct -- fasquia a partir da qual teria de lançar uma OPA geral -- queira aumentar a sua posição, ditando eventualmente uma luta pelo controlo da cimenteira portuguesa.

Para além daqueles dois accionistas brasileiros, o fundo de pensões do Millennium bcp detém 10 pct, o banco estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD) detém 9,6 pct, enquanto o empresário Manuel Fino controla 10,7 pct e tem uma 'call option' sobre a participação da CGD. (Por Filipa Cunha Lima e Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)