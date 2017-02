(Acrescenta informação adicional e reacção Rio Tinto)

LISBOA, 21 Out O Governo português está a negociar com a Rio Tinto -- segundo maior produtor mundial de minério de ferro -- a atribuição da concessão de extracção em Trás-os-Montes, num investimento de mais de 1.000 milhões de euros (ME), segundo fontes próximas do processo.

Uma fonte do sector, com conhecimento das conversações, afirmou que o investimento será realizado em Torre de Moncorvo, Trás-os-Montes, e que "o acordo deverá estar concluído até ao final do ano".

As minas de Torre de Moncorvo, consideradas um dos maiores depósitos de minério de ferro da Europa, estão desactivadas desde a década de 80, por falta de viabilidade económica.

"A ser feito este investimento da Rio Tinto, porque as negociações ainda estão a decorrer, ele será superior a 1.000 ME", disse à Reuters fonte próxima do processo.

O Ministério da Economia não confirmou as negociações com a Rio Tinto, referindo que "está a desenvolver contactos e negociações com várias empresas, entre as quais algumas do sector mineiro, para atrair grandes investimentos para Portugal". A Rio Tinto escusou-se a comentar.

A concretizar-se, esta concessão seria uma estreia da Rio Tinto em Portugal, cuja actividade de extração de minério de ferro está actualmente concentrada na Austrália e América do Norte.

É nestas duas geografias que a Rio Tinto tem a maior parte dos seus activos, apesar de também estar presente em alguns países europeus, bem como da América do Sul e de África. No ranking mundial de produtores de minério de ferro, apenas está atrás da brasileira Vale .

Para além da extração de alúmínio, cobre, diamantes e minério de ferro, a Rio Tinto dedica-se à produção de carvão e urânio para geração de energia. (Por Filipa Cunha Lima e Clara Ferreira-Marques; Editado por Sérgio Gonçalves)