LISBOA, 21 Out O lucro líquido da Média Capital , empresa da espanhola Prisa e dona da televisão portuguesa líder de audiências TVI, teve uma queda homóloga de 6 pct, nos primeiros nove meses do ano, penalizado por maiores encargos financeiros e uma taxa de imposto efectiva mais elevada, anunciou a empresa.

Adiantou que, entre Janeiro e Setembro de 2011, o lucro caiu para 9,1 milhões de euros (ME) face aos 9,7 ME reportados no período homólogo de 2010.

O total de proveitos operacionais desceu 3 pct para 167,3 ME, com as receitas de publicidade a caírem 5 pct para 99,7 ME, "situação que ocorreu devido ao peso do segmento de Televisão, no qual a publicidade variou -7 pct".

O EBITDA consolidado do Grupo subiu 1 pct para 27,2 ME, com a margem EBITDA a crescer 0,6 pontos percentuais para 16,3 pct.

"O resultado líquido atingiu os 9,1 ME, penalizado por maiores encargos financeiros (juros suportados) e por uma taxa de imposto efetiva mais elevada", referiu a Media Capital, em comunicado.

Realçou que nos primeiros nove meses de 2011, "os resultados financeiros passaram de -3,9 ME para ? -4,4 ME".

A dívida líquida do Grupo Media Capital aumentou 19 pct para 107 ME, face a Dezembro de 2010.

"Esta evolução resulta em larga medida da sazonalidade da atividade do Grupo, a qual se concentra no último trimestre do ano, permitindo gerar fluxos operacionais positivos e reduzir o nível de endividamento em Dezembro, face aos trimestres ao longo do ano. Igualmente, o grupo pagou um montante global de 7,2 ME, este ano", salientou a Media Capital. (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Patrícia Vicente Rua)