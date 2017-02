Por Sérgio Gonçalves

LISBOA, 24 Out Portugal vai ter encargos brutos com parcerias público-privadas (PPP) equivalentes a um pct do PIB por ano, nos próximos anos, um valor elevado que coloca mais pressão sobre as contas públicas, quando o país está sob um austero 'bailout' para cortar o défice, segundo um relatório elaborado pelas Finanças.

Alguns analistas têm alertado que as PPP e concessões, sobretudo rodoviárias, foram usadas para Portugal esconder dívida e défices públicos, envolvendo encargos futuros desproporcionados para o Estado, favorecendo os privados nesses investimentos.

O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, que tomou posse há quatro meses, quer renegociar algumas destas PPP e concessões para Portugal mitigar este foco de risco para o cumprimento das já difíceis metas orçamentais.

"As PPP representam um encargo futuro elevado para as contas públicas", refere este relatório sobre PPP e concessões, que foi entregue à 'troika'.

"Os compromissos assumidos aumentam a pressão sobre as contas públicas no médio prazo, uma vez que os encargos brutos estimados apresentam valores em torno de 1 pct do PIB previsto para os próximos anos", adianta o relatório divulgado no site da Direcção Geral do Tesouro e Finanças (www.dgtf.pt).

Nos termos do resgate de 78.000 milhões de euros (ME) que Portugal assinou com a União Europeia (UE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), o país tem de descer o défice público para 4,5 pct do PIB em 2012, face aos 5,9 pct de 2011 e aos 9,8 pct de 2010, tendo de alcançar os 3 pct em 2013.

Aquando da assinatura deste 'bailout', em Maio passado, a 'troika' -- Comissão Europeia (CE), Banco Central Europeu (BCE) e FMI -- obrigou Portugal a fazer um relatório com a análise às 20 maiores PPP para avaliar os futuros custos efectivos para o Estado.

Contudo, neste relatório, concluído no fim de Agosto, o Governo foi mais longe e analisou 36 PPP e um número relevante de concessões de variada natureza, contratadas até 2051.

As 36 PPP analisadas, com um investimento contratualizado de 15.820 ME, compreendem 22 em fase de exploração e 14 em fase de construção, sendo 22 rodoviárias, 3 ferroviárias, 10 no sector da Saúde e uma no sector da Segurança e Emergência.

Segundo este relatório, 79 pct daquele investimento é relativo a PPP rodoviárias, 18 pct ferroviárias, dois pct na área da Saúde e 1 pct na da Segurança.

De acordou com este relatório, entre 2008 e 2010, o montante dos encargos líquidos, ou seja incluindo proveitos entretanto recebidos pelo Estado, com as PPP mais do que duplicou, tendo ascendido a 1.128 ME no último ano, passando de 0,3 pct do Produto Interno Bruto (PIB) em 2008 para 0,7 pct em 2010.

O relatório estima que os encargos brutos deverão representar 1 pct do PIB em 2011, 0,8 pct do PIB em cada um dos dois próximos anos, 1,1 pct em 2014 e 1,2 pct do Produto em 2015. O PIB de Portugal ronda os 170.000 ME.

"Até 2051, existe um valor significativo de encargos brutos contratualizados, em particular no período 2015-2018, no qual se estima que estes ultrapassem os 2.000 ME por ano", afirma.

Explica que "a maior parte do valor dos investimentos contratados diz respeito a infra-estruturas rodoviárias, seguida das na área da saúde e das ferroviárias".

ESTADO PAGA 26 MIL ME OU 15 PCT PIB AOS PRIVADOS

O relatório explica que "o valor actualizado do total dos pagamentos futuros do Estado aos parceiros privados é estimado em 26.004 ME, o que representa cerca de 15,2 pct do PIB previsto para 2011".

Mesmo considerando o valor dos proveitos previstos, cujo recebimento contém riscos, o valor actualizado dos encargos líquidos para o Estado é de 15.129 ME ou cerca de 8,8 pct do PIB deste ano.

O relatório avisa que os modelos de project finance das PPP nos transportes "adoptaram projecções para o volume de tráfego, projecções de taxas de juro e rentabilidades dos projectos substancialmente optimistas, revelando-se desactualizados, especialmente face à actual conjuntura económica".

"Este facto traduz-se num elevado grau de incerteza quanto ao valor dos encargos líquidos futuros para o Estado", conclui.