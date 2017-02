LISBOA, 24 Out O PSI20 encerrou em baixa, contagiado pela queda da praça grega e contrariando o optimismo de que os líderes da zona euro estão perto de uma solução para a crise de dívida soberana, arrastado pelas quedas da banca mas com a Brisa a disparar mais de 5 pct, segundo operadores.

* Os principais índices europeus fecharam em alta, com ganhos entre 0,78 pct e 1,63 pct, com as empresas de minérios a liderarem os ganhos, beneficiando do crescimento da actividade industrial na China, em Outubro, após três meses de contracção, a par do optimismo em relação a um acordo europeu combater a crise de dívida, na cimeira de quarta-feira.

* A praça grega caiu 4,51 pct com a expectativa que um 'haircut' da dívida entre os 50 e 60 pct.

* No Conselho europeu deste fim-de-semana, os líderes europeus fizeram progressos no sentido de uma estratégia de combate à crise de dívida soberana na zona euro, apesar das decisões finais terem sido adiadas para quarta-feira.

"Claro que ainda faltam uns dias até conhecermos os detalhes finais das propostas da zona euro e há o risco de, quando apresentadas, estas propostas revelarem as suas fragilidades, mas, até lá, o optimismo parece estar na ordem do dia", referiu Stan Shamu, analista do IG Markets.

* O PSI20 perdeu 0,28 pct para 5.976,49 pontos, com 14 quedas e 6 subidas, tendo-se negociado 55 milhões de acções ou 66,3 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

"A banca voltou a ser o sector mais penalizado do índice, com receios em relação ao impacto sofrerão, nomeadamente o Millennium bcp e o BPI , com o incumprimento de parte da dívida grega. O BES , por sua vez, sofre com o efeito diluitivo do aumento de capital", disse João de Deus, trader da Dif Broker.

* O Millennium bcp caiu 1,2 pct para 0,165 euros, BPI desceu 2,29 pct para 0,597 euros, o Banif perdeu 3,58 pct para 0,35 euros e o BES recuou 3,33 pct para 1,51 euros.

O Chief Executive Officer do BES, Ricardo Salgado, afirmou hoje que não pretende recorrer à linha estatal de recapitalização da banca contida no 'bailout' de Portugal, sendo que o BES é o banco europeu que provavelmente sofrerá menos com eventuais 'haircuts' de dívida soberana de países europeus.

O Millennium bcp tem uma exposição à dívida grega de cerca de 700 ME e o BPI de cerca de 300 ME, sendo este o um dos bancos ibéricos mais capitalizados, tendo em Junho último um rácio de core-tier 1 de 9,1 pct -- cumprindo já a meta de 9 pct imposta no 'bailout' de Portugal para toda a banca portuguesa atingir em Dezembro de 2011.

* A Jerónimo Martins desceu 1,35 pct para 12,80 euros, a Cimpor caiu 1,46 pct para 5,253 euros e a Galp Energia perdeu 0,53 pct para 15,02 euros, a corrigir das subidas da semana passada.

* Ja a Brisa foi o destaque pela positiva, com uma valorização de 5,84 pct para 2,499 euros, a beneficiar de um recuperação técnica após ter testado mínimos históricos, na semana passada.

* Nos EUA, o Nasdaq sobe 2,17 pct e o Dow Jones ganha 0,83 pct, a beneficiar dos ganhos na Europa e os resultados acima do esperado da Caterpillar .

* O euro sobe 0,52 pct para 1,3934 dólares.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 sobe 1,51 pct para 111,21 dólares e o de crude CLc1 ganha 3,60 pct para 90,54 dólares.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Outlook técnico 24 horas para o Brent:

here

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)