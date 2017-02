* Concessão prospecção ouro Alentejo por 3 anos

* Contrato assinado a 2 Nov. com Colt, Iberian Resources (Acrescenta data assinatura contratos, cotação ouro)

Por Filipa Cunha Lima

LISBOA, 25 Out A licença de prospecção de ouro, no Alentejo, atribuida à Colt Resources Inc e à Iberian Resources, tem a duração de 3 anos, período após o qual, confirmando-se a viabilidade do projecto, entrará em exploração, segundo um porta-voz do Ministério da Economia, sendo os contratos assinados a 2 de Novembro.

"Trata-se de uma concessão experimental de depósitos minerais de ouro na zona de Évora e Montemor-o-Novo - Projecto Mineiro Boa Fé, por um período de 3 anos, para desenvolvimento de trabalhos confirmativos do interesse económico do jazigo", disse, à Reuters, esta fonte oficial do Ministério da Economia.

Adiantou que estes trabalhos incluem "ensaios produtivos à escala semi-industrial", tendo a concessão sido atribuída à 'joint venture' (JV) da canadiana Colt Resources e da australiana Iberian Resources.

Realçou que a assinatura dos contratos está agendada para a próxima quarta-feira, 2 de Novembro.

Explicou que "as contrapartidas para o Estado são 4 pct do valor de produção no terceiro ano do contrato de concessão experimental".

Após esses três anos, aquela JV poderá pedir a concessão definitiva e passar à fase de exploração, sujeita à aprovação da Avaliação de Impacte Ambiental.

Nesta fase experimental, o investimento mínimo previsto é de 3 milhões de euros (ME).

Aquela fonte disse que as substâncias a explorar são, sobretudo, ouro e prata, mas também cobre, chumbo, zinco e minerais associados e que os trabalhos previstos incluem sondagens, reabertura de galerias, amostragens de grande volume, testes piloto, cálculo de reservas, planeamento de exploração mineira.

IBERIAN RESOURCES JÁ ESTUDOU MINA DA BOA FÉ

A Mina da Boa Fé, na serra do Monfurado entre Montemor-o-Novo e Évora, foi desactivada em Outubro de 2008, na sequência da insolvência da Iberian Resources que, na altura, terminava trabalhos de prospeção de depósitos minerais de ouro.

A entrada em exploração, que não chegou a ocorrer, esteve prevista para 2009. Os estudos efectuados pela Iberian Resources ao longo de 30 quilómetros, envolveram um investimento de 1 ME e concluiram que a mina era viável por 15 anos, com uma extracção prevista de 2 mil quilos por ano.

As reservas de ouro no Monfurado indicavam um milhão de onças com teores de metal de 2 gramas por toneladas (g/t).

A Iberian Resources foi, entretanto, adquirida pela Petaquilla Minerals Ltd .

O preço do ouro, no mercado spot ,obe 0,2 pct para 1.655,10 dólares a onça.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)