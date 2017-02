LISBOA, 25 Out O PSI20 segue a negociar no vermelho, novamente pressionado pelas quedas do sector financeiro, face a uma Europa indefinida, com os investidores a mostrarem-se cautelosos antes do Conselho Europeu de amanhã, disseram dealers.

* Os principais índices europeus seguem sem tendência definida, oscilando entre uma queda de 0,24 pct e uma subida de 1,07 pct. A bolsa de Atenas , que ontem caiu 4,5 pct, segue a valorizar 3,35 pct.

* Os líderes europeus reúnem novamente na quarta-feira, de onde se espera saiam novas medidas de combate à crise de dívida soberana na Zona Euro, com destaque para a recapitalização da banca, o reforço do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e a restruturação da dívida grega.

"É muita a expectativa em torno do Conselho Europeu desta quarta-feira e qualquer solução menos que um 'plano abrangente' será uma desilusão. A chanceler alemã terá que enfrentar rebeldes no seu parlamento, mais uma vez, para aprovar o aumento do FEEF", referiu Jonathan Sudaria, dealer da London Capital Group.

"As tensões também estão a crescer entre banqueiros e políticos acerca da dimensão do 'haircut' à dívida grega", acrescentou.

O euro sobe 0,11 pct para 1,3945 dólares, negociando perto do máximo de seis semanas face à moeda norte-americana, suportado na expectativa de que os líderes europeus apresentem um plano convincente.

* O PSI20 recua 0,62 pct para 5.939,43 pontos, com 14 quedas e seis subidas, tendo-se negociado 19,5 milhões de acções ou 22,6 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

* Na banca, o BPI desce 2,01 pct para 0,585 euros, o Millennium bcp cai 1,82 pct para 0,162 euros, o Banco Espírito Santo recua 0,53 pct para 1,502 euros e o Banif recua 2,29 pct para 0,342 euros.

"Lisboa segue novamente em contraciclo com o resto da Europa, a ser arrastado pela banca perante a incerteza em relação à dimensão do 'haircut' da dívida grega e ao impacto que terá nos bancos nacionais", explicou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

Ontem, o Chief Executive Officer do BES, Ricardo Salgado, afirmou que não pretende recorrer à linha estatal de recapitalização da banca contida no 'bailout' de Portugal, sendo que o BES é o banco europeu que provavelmente sofrerá menos com eventuais 'haircuts' de dívida soberana de países europeus.

O Millennium bcp tem uma exposição à dívida grega de cerca de 700 ME e o BPI de cerca de 300 ME, sendo este o um dos bancos ibéricos mais capitalizados, tendo em Junho último um rácio de core-tier 1 de 9,1 pct -- cumprindo já a meta de 9 pct imposta no 'bailout' de Portugal para toda a banca portuguesa atingir em Dezembro de 2011.

* A Portugal Telecom desvaloriza 3,01 pct para 5,119 euros, a Jerónimo Martins desliza 1,72 pct para 12,58 euros,

* A impedir maiores quedas no índice PSI20 está a família EDP , com a eléctrica a subir 0,71 pct para 2,428 euros e a EDP Renováveis a valorizar 3,9 pct para 4,26 euros, em vésperas de divulgação de resultados.

* Os futuros do Nasdaq NDc1 e do Dow Jones DJc1 sobem 0,40 pct, apontando para uma abertura positiva em Wall Street, no dia em que serão conhecidas as contas da Amazon e 3M .

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 sobe 0,50 pct para 112,00 dólares e o de crude CLc1 ganha 3,14 pt para 94,14 dólares.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)