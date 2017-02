LISBOA , 26 Out O PSI20 segue em queda, face a uma Europa indefinida, com a época de apresentação de resultados, que docorre de forma favorável, a não ser suficiente para compensar os receios que do Conselho Europeu de hoje não saiam medidas à altura da actual crise de dívida soberana na zona euro, disseram operadores.

As atenções estão centradas no Conselho Europeu, que começa hoje ao final do dia, num arranque marcado pelo desentendimento entre os líderes europeus acerca de como reforçar o o Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF), ou mesmo sobre o programa de compra de dívida pelo Banco Central Europeu (BCE).

Entretanto, e apesar dos analistas preverem que a chanceler Angela Merkel consiga aprovar, esta tarde, no Parlamento alemão, o reforço do FEEF, sem necessitar dos votos da oposição, o facto de se antever uma votação 'renhida' aumenta o nível de incerteza nos mercados.

"Estou convencido que hoje vai ser uma desilusão, porque eles (líderes europeus) ainda não podem 'tirar o coelho da cartola', mas deverão conseguir algo melhor mais tarde", disse Lothar Mentel, da Octopus Investments, alertando: "os mercados vão reagir mal".

* Os principais índices europeus seguem com variações entre uma queda de 0,4 pct e uma subida de 0,4 pct, numa sessão marcada pela expectativa em torno do Conselho Europeu.

As acções da sueca Handelsbanken (SHBa.ST) sobem 2,7 pct, após ter divulgado uma performance operacional melhor do que previsto, no terceiro trimestre de 2011.

* O euro aprecia 0,14 pct face à moeda norte-americana para 1,3926 dólares.

* O índice PSI20 cai 0,5 pct para 5.820,10 pontos, com 12 títulos em queda, sete em alta e um inalterado, tendo-se negociado 11,1 milhões de acções, ou 12,4 milhões de euros, na Euronext Lisbon .

* Na banca, o Banif desliza 3,32 pct para 0,32 euros, o Banco Espírito Santo (BES) desce 3,49 pct para 1,41 euros, o Millennium bcp cede 2,48 pct para 0,157 euros e o BPI cai 1,96 pct para 0,549 euros.

Ontem, o BPI, BCP e BES tocaram novos mínimos históricos, respectivamente, nos 0,56 euros, 0,158 euros e 1,441 euros.

* A Jerónimo Martins perde 1,44 pct para 12 euros e a Brisa recua 1,88 pct para 2,404 euros.

* Em contraciclo, a EDP Renováveis -- que ontem disparou mais de 3 pct, em linha com as pares, e suportada em expectativas de bons resultados -- segue a valorizar 0,47 pct para 4,25 euros.

Esta manhã, a EDPR anunciou que o seu lucro líquido quase triplicou para 63 milhões de euros (ME) nos nove meses de 2011 face a igual período do ano anterior, suportado no aumento da capacidade instalada, embora ficando abaixo da média de 70 ME estimada pelos analistas.

* Nos Estados Unidos, os futuros do Nasdaq NDc1 sobem 0,68 pct e os do Dow Jones DJc1 0,46 pct, a fazer antever uma abertura em alta para Wall Street, com os investidores a aguardarem dados sobre as encomendas de bens duradouros e as vendas de casas novas, relativos ao mês de Setembro.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 cai 0,36 pct para 110,57 dólares e o de crude CLc1 soma 0,16 pct para 93,30 dólares. (Por Filipa Cunha Lima)