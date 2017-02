(Acrescenta informação adicional, comentários de analistas e cotação EDPR.)

Por Filipa Cunha Lima

LISBOA, 26 Out O lucro líquido da EDP Renováveis (EDPR) quase triplicou para 63 milhões de euros (ME) nos nove meses de 2011, face a igual período do ano anterior, suportado no aumento da capacidade instalada, embora ficando abaixo da média de 70 ME estimada pelos analistas, anunciou a EDPR.

"O resultado líquido nos nove meses de 2011 quase que triplicou para 63 ME dado o crescimento operacional no período e a extensão da vida útil dos activos, apesar de parcialmente mitigado por diferenças cambiais negativas", adiantou a empresa em comunicado.

Helena Barbosa, analista do Caixa Banco de Investimento (BI), salientou que o resultado líquido da EDP cresceu "reflectindo a melhoria do EBITDA e o impacto positivo decorrente do aumento da vida útil dos activos de 20 para 25 anos, que permitiu uma diminuição no montante de amortizações de cerca de 42 ME.

A quarta eólica mundial em capacidade instalada adiantou que, entre Janeiro e Setembro de 2011, o EBITDA-Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization cresceu 16 pct para 548 ME, contra 552 ME de média prevista numa Poll de analistas.

"A boa execução em termos operacionais veio globalmente em linha com as nossas estimativas, apesar de um resultado líquido mais deprimido (abaixo das nossas expectativas principalmente devido à evolução desfavorável de algumas moedas fora do Euro), realçou Vanda Mesquita, analista do Millennium bcp.

A empresa já tinha anunciado que a sua produção de electricidade teve um subida homóloga de 22 pct nos nove meses de 2011, para 11.975 Gigawatts/hora (GWh), suportada no aumento da capacidade instalada e dos factores de utilização.

A EDPR explicou que "o preço médio de venda caiu 3 pct face ao período homólogo com a desvalorização do dólar e o maior peso relativo da produção dos EUA vendidada a preços abaixo do preço médio da carteira de activos, em resultado de uma diferente estrutura de incentivos".

No final de Setembro último, a dívida líquida da EDPR ascendia a 3,4 ME no final de Setembro de 2011, mais 0,6 ME que no final de Dzeembro de 2010.

A EDPR salientou que o impacto deste aumento da dívida líquida "foi atenuado pela geração de fluxo de caixa", explicando que "77 pct da dívida da EDPR correspondem a empréstimos junto do Grupo EDP, enquanto que a dívida com instituições financeiras reflecte maioritariamente dívida em project finance".

Acrescentou que o custo médio da dívida desceu para 5,4 pct, no final de Setembro último, "reflectindo assim as taxas atractivas contratadas nos project finance recentemente anunciados no Brasil e na Roménia", estando "91 pct da dívida financeira da EDPR sob taxa fixa e sendo que a grande parte tem uma maturidade posterior a 2018".

A EDPR frisou que "continua a seguir uma estratégia de financiamento a taxa fixa de longo prazo procurando igualar o perfil da dívida e dos seus Fluxos de Caixa Operacionais".

Para 2011, a EDPR "prevê instalar 800-900 MW, com a Europa como principal motor de crescimento. Nos 9M11, a EDPR instalou 604 MW: 435 MW na Europa, 99 MW nos EUA e 70 MW no Brasil".

Foram negociadas 136.528 acções da EDPR, a subirem 1,5 pct para 4,294 euros.

Os analistas do Citi consideram que "estes resultados não dão suporte à cotação da EDPR", realçando: "todavia, esperamos que a especulação 'M&A' aliada à participação de 20 pct do Governo português deverá dar algum suporte ao título". (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)