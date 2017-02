* BP diz banca Portugal tem de reforçar capital em 7.800 ME

* Bancos Europa avaliam carteiras dívida soberana a preços mercado

* BES visa recurso mercado capitais para reforçar core-Tier 1 (Acrescenta com informação adicional e cotações bancos. Altera lead.)

Por Sergio Goncalves e Filipa Cunha Lima

LISBOA, 27 Out O Banco de Portugal estima que a banca portuguesa terá de reforçar o core-capital em 7.800 milhões de euros (ME) para atingir a meta fixada pelo Conselho Europeu de um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012, continuando o BES a excluir a hipótese de recorrer à linha de recapitalização no bailout a Portugal.

Adiantou que, após avaliação a valores de mercado das carteiras de dívida soberana, "para os bancos portugueses participantes no exercício, a estimativa preliminar -- com base nas exposições de Junho valorizadas a preços de Setembro -- aponta para necessidades de reforço do capital Core Tier 1 de 4.400 ME resultantes da avaliação a preços de mercado das exposições a dívida soberana".

"A este montante acrescem 3.400 ME para atingir o objectivo fixado pela Autoridade Bancária Europeia de um rácio de Core Tier 1 de 9 pct", afirmou em comunicado.

Explicou que "este último valor corresponde globalmente ao montante que resulta das medidas de capitalização já previstas nos planos de financiamento e de capital para 2011 e 2012 apresentados ao BP, em conformidade com os compromissos assumidos no âmbito do Programa de Assistência Financeira".

O BP destacou que o 'bailout' de Portugal, no montante de 78.000 ME emprestados pela União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), já inclui uma linha de 12.000 ME para a capitalização da banca.

"Significa que estão disponíveis recursos públicos para a capitalização dos bancos em montante suficiente, caso não se concretizem, como será desejável, soluções privadas de mercado", destacou o banco central.

Na sequência das decisões do Conselho Europeu de ontem, a banca nacional disparou em simpatia com os pares europeus, estanndo as acções do BES e do BPI a subirem mais de oito pct e as do Millennium bcp a ganharem quase seis pct.

BES OLHA MERCADO CAPITAIS PARA RECAPITALIZAÇÃO

Após aquela divulgação das necessidades de financiamento previstas para a banca portuguesa, o Banco Espírito Santo (BES) -- segundo maior banco português em activos e o maior em 'market-cap' -- mantém que quer recorrer ao mercado de capitais para reforçar o seu core-Tier 1.

O maior banco privado português em activos Millennium bcp e o terceiro maior banco cotado BPI admitiram vir a recorrer à linha de recapitalização contida no 'bailout' a Portugal.

O montante global das necessidades de capital identificadas para o BES é de 687 ME, correspondendo 44 ME ao valor resultante da avaliação a preços de mercado das exposições a dívida soberana.

O BES tem dito que não pretende recorrer à linha estatal de recapitalização da banca portuguesa contida no 'bailout' de Portugal, sendo a instituição bancária europeia que provavelmente sofrerá menos com eventuais 'haircuts' de dívida soberana de países europeus.

O BES vai propor à Assembleia Geral de accionistas de 11 de Novembro um aumento de capital por novas entradas em espécie até 790,7 ME, através do lançamento de ofertas de troca sobre valores mobiliários emitidos pelo BES, pelo BES de Investimento e pelo BES Finance.

Esta operação de troca de obrigações visa reforçar o core-Tier I do BES para até 9,7 pct, acima da meta de 9 pct para o fim de 2011, imposta no 'bailout' de Portugal. Após a conclusão da recentemente lançada operação 'debt-to-equity', o BES terá, ceteris-paribus, um core-capital de 9,7 pct contra 8,2 pct em Junho.

A Autoridade Bancária Europeia prevê, para o BPI, a necessidade de reforço de 1.717 ME, dos quais 1.640 ME resultante da avaliação a preços de mercado das exposições a dívida soberana. No caso do BCP, o montante previsto é de 2.361 ME, 1.299 ME dos quais na sequência do 'mark-to market'.

Tanto o BPI como o BCP referiram, em comunicado, que vão analisar todas as opções para reforçarem os seus capitais, incluindo recorrer à linha de recapitalização de 12.000 ME, contida no 'bailout' a Portugal.

No mês passado, o Millennium bcp procedeu a uma operação de troca de acções preferenciais e de obrigações subordinadas, com um montante de 807,4 ME, que se prevê reforce o core-Tier I do maior banco privado português em cerca de 60 pontos base (pb), permitindo-lhe cumprir a meta de 9 pct imposta no 'bailout' de Portugal à banca portuguesa para o final de 2011.

Em Junho de 2011, o Millennium bcp tinha um rácio de capital core-Tier I de 8,5 pct.

Segundo os termos do resgate da UE/FMI, os bancos portugueses já têm de alcançar um core-Tier 1 de 9 pct em 2011 e de 10 pct em 2012.

A generalidade dos maiores bancos portugueses já cumpre ou está em vias de cumprir a meta do 'bailout' para 2011, mas sem contar com um forte 'haircut' da dívida da Grécia e avaliação, a preços de mercado, das carteiras de dívida soberana.

O primeiro ministro, Pedro Passos Coelho, recentemente frisou que o Estado seria um accionista passivo, adiantando: "o Estado não tenciona envolver-se na gestão dos bancos, não tenciona nacionalizar bancos, nem ser dono de bancos".

EUROPA QUER EVITAR RISCO SISTÉMICO

O banco central afirmou que esta decisão do Conselho Europeu, imposta aos bancos sujeitos aos 'stress-tests' da Autoridade Bancária Europeia, foi tomada "face ao aumento do risco sistémico gerado pela crise da dívida soberana na área do euro".

Até 30 de Junho de 2012, os bancos têm de alcançar aqueles 9 pct após "uma avaliação prudente, a valores de mercado, das exposições a dívida soberana detidas em 30 de Setembro de 2011".

"Esta decisão visa criar uma 'almofada' temporária de capital e, por consequência, reforçar a solidez das instituições, na actual situação de incerteza associada à crise da dívida soberana", afirmou em comunicado. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima)