LISBoa, 27 Out O Banco de Portugal estima que a banca de Portugal precise de reforçar o seu core-capital em 7.800 milhões de euros (ME) para atingir a meta de um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012 fixada pelo Conselho Europeu de ontem, avaliando as carteira de dívida soberana a valores de mercado.

Esta estimativa para as necessidades de refinanciamento têm carácter preliminar, podendo ser alterada com base nos dados referentes ao final de Setembro.

O resgate de Portugal, no montante de 78.000 ME emprestados pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional, já incluiu uma linha de 12.000 Me destinada à capitalização da banca portuguesa.

Nos termos do acordo desta ajuda externa, os bancos nacionais têm de atingir um core-Tier 1 de 9 pct no final deste ano e de 10 pct em 2012, embora estes 'targets' não incorporem eventuais perdas com valorização das carteira de dívida soberana a 'preços de mercado'.

A generalidade dos maiores bancos portugueses já cumprem ou estão em vias de cumprir a meta do 'bailout' para 2011.

ESTATAL CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

* Maior banco português em activos

* Necessidades globais de recapitalização: 2.239 ME

- Dos quais, 1.462 ME de necessidades resultantes do mark-to-market de dívida soberana

- A CGD referiu que o montante remanescente encontra-se contemplado nos planos de capitalização apresentados ao BP, no âmbito 'bailout', que permite uma monitorização regular dos rácios prudenciais relevantes.

* Core-Tier 1 em Junho 2011: 8,4 pct

MILLENNIUM BCP

* Maior banco privado português em activos, segundo maior em market-cap

* Necessidades globais de recapitalização: 2.361 ME

- Dos quais, 1.299 ME de necessidades resultantes do mark-to-market de dívida soberana

- O BCP afirmou que estudará outras oportunidades disponíveis para reforçar o seu capital, incluindo a linha de recapitalização do 'bailout' 12.000 ME

- O Millennium bcp afirmou que continuará a desenvolver as iniciativas já programadas para reforço do seu capital, nomeadamente a redução de activos (deleveraging) e a reestruturação do portfolio internacional

* Core-Tier 1 em Junho 2011: 8,5 pct

* De 30 de Junho de 2011 até hoje foram realizadas um conjunto de iniciativas que proporcionaram um aumento dos fundos próprios (Core Tier I) em mais de 600 ME, através da concretização da operação de troca sobre as acções preferenciais e Lower Tier II Notes. Estas operações deverão reforçar o rácio core-capital em 60 basis points (bp)

BANCO ESPÍRITO SANTO

* Segundo maior banco português privado em activos, maior em market-cap

* Necessidades globais de recapitalização: 687 ME

- Dos quais, 44 ME de necessidades resultantes do mark-to-market de dívida soberana

- O BES referiu que, no âmbito das medidas de reforço dos seus rácios de capital, continuará o seu processo de desalavancagem do balanço e considerará, se necessário, outras opções no âmbito do mercado de capitais.

* Core-Tier 1 em Junho 2011: 8,2 pct

* A 11 de Novembro o BES realiza uma assembleia geral extraordinária que vai deliberar sobre uma proposta para aumentar o capital social até 790,7 ME, através do lançamento de ofertas de troca sobre valores mobiliários emitidos pelo banco. Esta operação pode reforçar o rácio core-capital, ceteris paribus, até 9,7 pct.

BPI :

* Terceiro maior banco privado português em market-cap

* Necessidades globais de recapitalização: 1.717 ME

- Dos quais, 1.640 ME de necessidades resultantes do mark-to-market de dívida soberana

- O Banco BPI afirmou que vai analisar todas as opções de que dispõe para concretizar este reforço de capital, incluindo a utilização da linha de recapitalização de 12.000 ME, disponível no âmbito do 'bailout' a Portugal

* Core-Tier 1 em Junho 2011: 9,1 pct (Por Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves)