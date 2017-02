* Resultados Millennium bcp 3ro Tri 2011

* Divulgação a 2 Novembro após fecho bolsa

* Haircut Grécia faz disparar imparidades e provisões

Por Daniel Alvarenga

LISBOA, 31 Out O Millennium bcp terá tido um prejuízo de 23 milhões de euros (ME) no terceiro trimestre de 2011, face ao lucro de 54 ME há um ano atrás, penalizado pelo disparar das imparidades e provisões com o 'haircut' de 21 pct da dívida da Grécia e degradação da carteira de crédito, segundo analistas.

No entanto, a média de estimativas de quatro analistas prevê que a margem financeira -- diferença entre os juros cobrados em empréstimos e os juros pagos em depósitos -- tenha tido um crescimento homólogo de 3 pct, contra 387 ME no terceiro trimestre de 2010. Esta subida da margem financeira terá sido suportada por medidas de 'repricing' e uma recuperação das operações internacionais na Polónia e Angola.

"Neste trimetre, o 'haircut' de 21 pct da dívida da Grécia pressionar em baixa e prejudicar os rácios de capital", segundo um 'preview' de resultados elaborado pelos analistas do BPI.

André Rodrigues, analista do Caixa Banco de Investimento, estima que "o BCP deverá deduzir do seu 'core capital' uma quantia bruta de cerca de 136 ME, o equivalente ao 'face value' de 21 pct das obrigações de dívida pública da Grécia".

A semana passada, os líderes da zona euro chegaram a acordo, com os bancos privados e seguradoras, para que o 'haircut' da Grécia passe para os 50 pct, acima dos 21 pct inicialmente previstos, o que poderá penalizar de novo os resultados do BCP no futuro.

"Esperamos que o rácio Core Tier 1 suba para próximo de 9 pct, de 8,5 pct em Junho", disse o BPI, que estima que a recente operação 'debt-swap' do BCP adicione 63 pontos base (bps) ao rácio Core Tier 1 e que o haircut da Grécia tenha um impacto negativo de cerca de 20 bps.

O Millennium bcp finalizou recentemente uma operação de troca de acções preferenciais e de obrigações subordinadas por dívida tradicional, com vista a atingir as metas impostas pelo Banco de Portugal para os bancos de rácios Core Tier 1 de 9 pct este ano e 10 pct em 2012.

O lucro líquido do polaco Millennium -- maior subsidiária externa do BCP e até agora principal 'driver' do crescimento, já anunciou que teve uma subida do lucro de 64 pct no terceiro trimestre deste ano para 38,87 milhões de dólares (MD).

PROVISÕES E IMPARIDADES DE CRÉDITO ELEVADAS

Além do forte impacto do 'haircut' da Grécia no 'bottom-line', os analistas alertam para a penalização causada pelo agravar das condições da carteira de crédito.

"As imparidades de crédito deverão permanecer elevadas devido à deterioração de mercados onde o BCP opera, nomeadamente em Portugal e na Grécia", disse André Rodrigues.

O CaixaBI estima imparidades para crédito de cerca de 763 ME nos primeiros nove meses de 2011 face a 550 ME no período homólogo.

O BPI referiu que as provisões deverão aumentar, em termos homólogos, 20 pct no trimestre, com o custo de risco em cerca de 110 basis points nas operações domésticas. Sublinhou que a liquidez e a exposição ao Banco Central Europeu serão items que continuarão sob o radar dos investidores.

Para o conjunto dos nove meses os analistas estimam uma queda do lucro de 70 pct, para 66 ME, de 217 ME no período homólogo. A margem financeira terá subido 11 pct para 1.207 ME, contra 387 ME.

Segundo estimativas do Thomson One Analytics para 2011, o BCP negoceia com um rácio Price/Earnings (PER) de 4.310 vezes, contra 3.834 vezes para o Banco Espírito Santo e 2.886 vezes para o BPI .

SEGUE TABELA ESTIMATIVAS ANALISTAS:

(em milhões de euros)

3ro TRIMESTRE 2011 9 MESES 2011

Lucro Margem Financeira Lucro Margem Financeira NOMURA 20 392 108.8 1.199,8 HSBC 0 406 88 1.214 BPI (46) 400 43 1.208 Caixa BI (64.6) 396.7 23.8 1.204,5

Média (23) 399 66 1.207

