* Lucro BES cai com forte aumento provisionamento

* Reforço total provisões ascende a 660,7 ME (Repete notícia divulgada ontem ao final da tarde)

Por Sérgio Gonçalves

LISBOA, 28 Out O lucro líquido do Banco Espírito Santo (BES) -- segundo maior banco privado português em activos -- teve uma queda homóloga de 66 pct para 137,8 milhões de euros (ME) nos nove meses de 2011, penalizado por um fortíssimo aumento das provisões, saindo abaixo do previsto, anunciou o banco.

A média das estimativas dos analistas numa Poll apontava para que o BES, também o banco de Portugal com maior 'market cap', tivesse um lucro líquido de 194 ME entre Janeiro e Setembro último. O BES afirmou que o resultado bruto dos nove meses de 2011 subiu 4,1 pct face ao período homólogo de 2010.

"No entanto, o considerável reforço do provisionamento levou a que o resultado líquido tivesse uma quebra de 66 pct", disse o Chief Executive Officer (CEO), Ricardo Espírito Santo Salgado, em conferência de Imprensa.

Destacou que o lucro da área internacional foi de 130,9 ME, menos 21,2 pct, enquanto o da área doméstica foi de 6,9 ME, uma queda de 97,1 pct, "determinado pelo forte e prudente reforço de provisões".

O BES referiu que "o reforço total de provisões foi de 660,7 ME, ou mais 88 pct, consequência da degradação dos riscos actuais e previsíveis decorrentes do agravamento da situação económica".

Explicou que o provisionamento para crédito foi de 453,2 ME, face aos 258,1 ME há um ano atrás, incluindo o reforço adicional de 126 ME realizado no primeiro semestre, fazendo com que o saldo de provisões em balanço tenha atingido 2.100 ME, mais 21,8 pct que no período homólogo do ano passado.

"O nosso provisionamento é fortíssimo e é aquele que achamos razoável para fazer à crise actual e também para 2012", afirmou o CEO.

Assim O rácio provisões/crédito a clientes aumentou para 4,04 pct, versus 3,27 pct em Setembro de 2010, e a carga de provisionamento para crédito situou-se em 1,16 pct contra 0,84 pct excluindo o reforço adicional.

A margem financeira, nos nove meses de 2011, caiu 2,1 pct para 874,2 ME nos nove meses do corrente ano, superior aos 820 ME estimados em média pelos analistas.

No conjunto dos nove meses, o crédito a clientes teve uma queda homóloga de 1,4 pct, com o crédito do segmento de particulares a descer 2,2 pct.

O BES explicou que a queda, em termos homólogos, de 1,1 pct no crédito a empresas "está influenciada pelo programa de venda de créditos internacionais que atingiu, no presente exercício, 1.700 ME", adiantando: "sem este efeito o crédito a empresas teria aumentado 4,4 pct".

Os depósitos de clientes cresceram 13,1 pct ou mais 3.900 ME, elevando-se a 33.800 ME "com impacto positivo no rácio Crédito/Depósitos, que se reduziu para 146 pct contra 165 pct no fim de 2010.

"O nosso programa de 'deleverage' está em marcha de forma determinada", disse Ricardo Espírito Santo Salgado.

No final de Setembro de 2011, o rácio core-Tier 1 do BES situou-se em 8,1 pct.

Segundo as decisões do Conselho Europeu de ontem, os bancos portugueses terão de reforçar os seus rácios de core-capital em 7.800 ME, após avaliação prudente das carteiras de dívida soberana.

O montante global das necessidades de capital identificadas para o BES, aplicando a metodologia utilizada pela EBA, é de 687 ME, correspondendo 44 ME ao valor resultante da avaliação a preços de mercado das exposições a dívida soberana.

O remanescente está contemplado nos planos de capitalização apresentados ao Banco de Portugal, no âmbito do 'bailout' de Portugal, que permite uma monitorização regular dos rácios prudenciais relevantes.

A 11 de Novembro o BES realiza uma assembleia geral que vai deliberar sobre uma proposta para aumentar o capital em até 790,7 ME, através do lançamento de ofertas de troca sobre valores mobiliários emitidos pelo banco. Esta operação pode reforçar o rácio core-capital, ceteris paribus, até 9,7 pct, tendo em conta os 8,2 pct de core-capital em Junho último.

No final dos nove meses de 2011, o rácio cost-to-income teve uma descida homóloga de 0,7 pontos percentuais para 48,1 pct, mantendo abaixo do patamar de 50 pct.

O CEO adiantou que o BES tem iniciativas permanentes de racionalização -- optimização de estruturas centrais e ajustamento das estrutura comercial, com redução de 29 balcões em Portugal, e do fornecimento e serviços externos.

Adiantou que, excluíndo as novas consolidações e a integração de colaboradores na Segurança Social, os custos operativos registaram uma queda de 4,8 pct.